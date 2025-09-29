లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ను ఉగ్రవాద సంస్థల జాబితాలో చేర్చిన కెనడా
కెనడాలోని బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్పై పోలీసులు నిఘా- బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన ఆస్తులు, వాహనాలు, స్థలాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం!
Published : September 29, 2025 at 8:31 PM IST
Canada Lists Lawrence Bishnoi Gang As Terrorist Entity : భారత్తో సంబంధాలు పునరుద్దరిస్తున్న వేళ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్పై కెనడా సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ను ఉగ్రవాద సంస్థ జాబితాలో చేర్చుతున్నట్లు ప్రకటించింది. భారత్ సహా విదేశాల్లో హత్యలు, దోపిడి, ఆయుధాలు, డ్రగ్స్ రవాణా వంటి నేర కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉన్న లారెన్స్ బిష్ణోయ్, అతని గ్యాంగ్ను ఉగ్రవాద సంస్థగా కెనడా ప్రజా భద్రతా మంత్రి గ్యారీ ఆనంద సంగరీ ప్రకటించారు.
కెనడాలో హింస, ఉగ్రవాద చర్యలకు స్థానం లేదని కెనడా ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ముఖ్యంగా నిర్దిష్ట వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని భయం, బెదిరింపు వాతావరణాన్ని సృష్టించే కార్యకలాపాలకు స్థానం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఎన్సీపీ నేత బాబా సిద్ధిఖీని దారుణంగా హత్య చేసిన బిష్ణోయ్ ముఠా, ఇటీవల కపిల్ శర్మ కేఫ్పై రెండుసార్లు కాల్పులు జరిపింది. కెనడాతో పాటు విదేశాల్లో బిష్ణోయ్ ముఠా హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడింది. కెనడాలోని బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన ఆస్తులు, వాహనాలు, స్థలాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉగ్రవాద కార్యక్రమాలకు నిధుల సేకరణ, వివిధ నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో బిష్ణోయ్ ముఠా సభ్యులను విచారించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కెనడాలోకి ప్రవేశించే బిష్ణోయ్ ముఠా సభ్యులపై ఆ దేశ పోలీసులు నిఘా ఉంచనున్నారు.
జైల్లోనే ఉంటూ హత్యలకు ప్లాన్స్!
గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ 2021 నాటికి దిల్లీలోని తిహాడ్ జైలు ఉండేవాడు. తరువాత 2023లో అతనిని గుజరాత్లోని సబర్మతి సెంట్రల్ జైల్కి తరలించారు. అప్పటి నుంచి అక్కడే ఉంటున్నాడు. అతను బ్యారక్ల్లోకి అక్రమంగా వచ్చే సెల్ఫోన్ల ద్వారా అనుచరులతో నిరంతరం టచ్లో ఉంటూ హత్యలకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాడనే ఆరోపణలున్నాయి. గాయకుడు సిద్ధూ మూసేవాలా, ఎన్సీపీ నాయకుడు బాబా సిద్ధిఖీపై దాడులు ఈ విధంగానే చేసినట్లు పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. అలాగే బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్పై పలుమార్లు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపులు పాల్పడింది. గతేడాది రెండుసార్లు సోషల్ మీడియా, ఈ-మెయిల్స్ ద్వారా సల్మాన్కు బెదిరింపు హెచ్చరికలు పంపింది. చివరిసారిగా 2023 నవంబర్లో 'మరణానికి వీసా అవసరం లేదు' అంటూ సల్మాన్ను హెచ్చరించారు. అయితే కృష్ణజింకలను వేటాడిన కేసు విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో బిష్ణోయ్ల మనోభావాలను సల్మాన్ దెబ్బతీశారంటూ 2018లో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ వ్యాఖ్యానించాడు. ఇదే విషయంపై సల్మాన్కు మెయిల్లో బెదిరింపులు వచ్చినట్లు గతంలో పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
మోదీ కోసం పనిచేస్తున్నాడంటూ ఆరోపణలు!
పంజాబ్ ఆర్థిక మంత్రి హర్పాల్ చీమా గతంలో సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. టార్గెట్ హత్యలు చేయించేందుకు గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వాడుకుంటున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. లారెన్స్ ద్వారా బీజేపీ బెదిరింపులకు దిగుతోందన్నారు. ప్రస్తుతం లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర హోం మంత్రుల ఇలాఖాలోని జైలులోనే ఉన్నాడని హర్పాల్ చీమా పేర్కొన్నారు. ఒక వ్యాపారి హత్యకు బాధ్యత వహిస్తూ జైలు నుంచే లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ప్రకటన చేశాడని, అంటే అతడు జైలు నుంచి విడుదలైనట్టే అని హర్పాల్ చీమా వ్యాఖ్యానించారు.
