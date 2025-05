ETV Bharat / bharat

రైతులకు గుడ్ న్యూస్​- వరి మద్దతు ధర పెంచిన కేంద్రం - CABINET HIKES MSP OF KHARIF CROPS

Cabinet Hikes MSP Of Kharif Crops ( IANS )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 28, 2025 at 3:40 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 4:46 PM IST 2 Min Read

Cabinet Hikes MSP Of Kharif Crops : రైతులకు శుభవార్త. 2025-26 మార్కెటింగ్​ సీజన్ కోసం 14 కీలక ఖరీఫ్ పంటల కనీస మద్దతు ధరలను (ఎంఎస్​పీ) పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్​ నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా క్వింటాల్ వరి మద్దతు ధరను రూ.69 మేర పెంచింది. తాజా పెంపుతో క్వింటాల్ వరి మద్దతు ధర రూ.2,369కి చేరింది. ఏ పంటకు ఎంతంటే?

రైతులు తమ ఉత్పత్తులకు లాభదాయకమైన ధరలను నిర్ధరించుకోవడానికి, కొత్త పంటలు వేయడానికి ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా ఖరీఫ్​ పంటల ఎంఎస్​పీని సవరిస్తూ ఉంటుంది. అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ పంటల కనీస మద్దతు ధరలను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా నైజర్ సీట్​ (క్వింటాల్​కు రూ.820), రాగి (క్వింటాకు రూ.596), పత్తి (క్వింటాకు రూ.589), నువ్వులు (క్వింటాకు రూ.579) చొప్పున నిర్ణయించింది.

పప్పు ధాన్యాలు కందిపప్పు ధరను రూ.450కు, పెసరపప్పు​ ధరను రూ.86కు, మినపప్పు ధరను రూ.400కు పెంచింది.

ఇక నూనె గింజల కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్​పీ) విషయానికి వస్తే, వేరుశెనగ (రూ.480), పొద్దుతిరుగుడు (రూ.441), సోయాబీన్​ (రూ.436) చొప్పున పెంచారు. పత్తి కనీస మద్దతు ధర రూ.589కి పెరిగింది. 2018-19 కేంద్ర బడ్జెట్​లో అఖిల భారత సగటు ఉత్పత్తి వ్యయం కంటే, కనీసం 1.5 రెట్లు కనీస మద్దతు ధర ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్రం ప్రకటించింది. అందుకు అనుగుణంగానే ఈ 2025-56 మార్కెటింగ్ సీజన్​ కోసం ఖరీఫ్​ పంటల కనీస మద్దతు ధరలను పెంచింది కేంద్ర కేబినెట్​.

