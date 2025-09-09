నేపాల్లో యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం హృదయవిదారకం- శాంతికి మద్దతు ఇవ్వాలి : ప్రధాని మోదీ
నేపాల్ సంక్షోభంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
Published : September 9, 2025 at 11:24 PM IST
PM Modi on Nepal Protests : నేపాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న హింసాత్మక ఘటనలు హృదయవిదారకమని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. అనేక మంది యువత ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆ దేశంలోని సోదర, సోదరీమణులు శాంతికి మద్దతు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నేపాల్ పరిణామాలపై ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ సమావేశమైంది. అక్కడి పరిస్థితులను సమీక్షించింది. నేపాల్లో స్థిరత్వం, శాంతి భారత్కు అత్యంత ముఖ్యమైనవిగా ప్రధాని మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'ఈరోజు నేను హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్ నుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, భద్రతా వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ సమావేశంలో నేపాల్లో జరిగిన పరిణామాల గురించి చర్చించారు. నేపాల్లో జరిగిన హింస హృదయ విదారకంగా ఉంది. చాలా మంది యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని నాకు బాధగా ఉంది. నేపాల్ స్థిరత్వం, శాంతి, శ్రేయస్సు మాకు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. నేపాల్లోని నా సోదరులు, సోదరీమణులందరూ శాంతికి మద్దతు ఇవ్వాలని నేను వినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా' అని ప్రధాని మోదీ రాసుకొచ్చారు.
On my return from Himachal Pradesh and Punjab today, a meeting of the Cabinet Committee on Security discussed the developments in Nepal. The violence in Nepal is heart-rending. I am anguished that many young people have lost their lives. The stability, peace and prosperity of…— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2025
నేపాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలను భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. అనేక మంది యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తోందని ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. "మా ఆలోచనలు మరియు ప్రార్థనలు మృతుల కుటుంబాలతో ఉన్నాయి. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కూడా మేం కోరుకుంటున్నాం. సన్నిహిత మిత్రుడిగా, పొరుగువారిగా, సంబంధిత వారందరూ సంయమనం పాటిస్తారని అనుకుంటున్నాం. శాంతియుత మార్గాలు, సంభాషణల ద్వారా ఏవైనా సమస్యలను పరిష్కరిస్తారని మేం ఆశిస్తున్నాము. నేపాల్లోని అనేక ఇతర నగరాల్లో అధికారులు కర్ఫ్యూ విధించారని కూడా మేం గమనించాం" అని విదేశాంగ శాఖ విడుల చేసిన ప్రటనలో తెలిపింది.
సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధం విధించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నేపాల్లో ప్రారంభమైన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. దీంతోపాటు రాజకీయ వారసత్వాలపై ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి. వీటిని నెపోకిడ్ మూమెంట్గా పిలుస్తున్నారు. నిరసనకారులు పార్లమెంట్లోకి దూసుకువెళ్లారు. ఆ భవనానికి నిప్పంటించారు. దేశాధ్యక్షుడు రామచంద్ర పౌడెల్, మాజీ ప్రధాని పుష్ప కమల్ దహల్, మంత్రి పృథ్వీ సుబ్బ గురుంగ్, మాజీ హోం మంత్రి రమేశ్ లేఖక్ తదితరుల ఆస్తులపై దాడి చేశారు. ఆర్థిక మంత్రి బిష్ణు ప్రసాద్ పౌడెల్ను వీధుల్లో పరిగెత్తించారు. మాజీ ప్రధాని షేర్ బహదూర్ దేవుబా, ఆయన సతీమణి, ప్రస్తుత విదేశాంగ మంత్రి అర్జు రాణా దేవుబాలపై దాడి చేసి, గాయపర్చారు.
నేపాల్కు ప్రయాణం వాయిదా వేసుకోండి: భారత్
ఇదిలా ఉండగా, నేపాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ దేశానికి ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోవాలని భారతీయులకు విదేశాంగశాఖ సూచించింది. నేపాల్లోని భారత పౌరులు తమ ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని, వీధుల్లోకి వెళ్లొద్దని సూచించింది. ఈమేరకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపింది. నేపాల్ అధికారులతో పాటు కాఠ్మాండూలోని భారత రాయబార కార్యాలయం భద్రతా సూచనలు పాటించాలని అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.