ETV Bharat / bharat

CAA కటాఫ్ డేట్ పొడిగింపు- నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసిన కేంద్రం - CAA CUT OFF DATE EXTENDED

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్రం- సీఏఏ కటాఫ్ డేట్ పొడిగింపు

CAA Cut Off Date Extended
CAA Cut Off Date Extended (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read

CAA Cut Off Date Extended : కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ) కటాఫ్ డేట్​ను పొడిగించింది. అఫ్గానిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ నుంచి మతపరమైన హింస నుంచి తప్పించుకోవడానికి 2024 డిసెంబర్ 31లోపు భారత్​కు వలస వచ్చిన హిందువులు, సిక్కులు, బౌద్ధులు, జైనులు, పార్సీలు, క్రైస్తవ మతాలకు చెందినవారు పాస్‌ పోర్ట్, ఇతర ప్రయాణ పత్రాలు లేకుండా దేశంలో ఉండటానికి అనుమతిస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. గతేడాది అమల్లోకి వచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ప్రకారం 2014 డిసెంబర్ 31న లేదా అంతకు ముందు భారత్​కు వలసవచ్చిన ముస్లింమేతర మైనార్టీలకు భారత పౌరసత్వం మంజూరు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఇప్పుడు సీఏఏ కటాఫ్ తేదీని పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

CAA Cut Off Date Extended : కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ) కటాఫ్ డేట్​ను పొడిగించింది. అఫ్గానిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ నుంచి మతపరమైన హింస నుంచి తప్పించుకోవడానికి 2024 డిసెంబర్ 31లోపు భారత్​కు వలస వచ్చిన హిందువులు, సిక్కులు, బౌద్ధులు, జైనులు, పార్సీలు, క్రైస్తవ మతాలకు చెందినవారు పాస్‌ పోర్ట్, ఇతర ప్రయాణ పత్రాలు లేకుండా దేశంలో ఉండటానికి అనుమతిస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. గతేడాది అమల్లోకి వచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ప్రకారం 2014 డిసెంబర్ 31న లేదా అంతకు ముందు భారత్​కు వలసవచ్చిన ముస్లింమేతర మైనార్టీలకు భారత పౌరసత్వం మంజూరు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఇప్పుడు సీఏఏ కటాఫ్ తేదీని పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

CAA CUT OFF DATE EXTENDEDCENTRE EXTENDED CAA CUT OFF DATECAA ACT INDIACAA NOTIFICATION DATECAA CUT OFF DATE EXTENDED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.