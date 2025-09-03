CAA Cut Off Date Extended : కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ) కటాఫ్ డేట్ను పొడిగించింది. అఫ్గానిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ నుంచి మతపరమైన హింస నుంచి తప్పించుకోవడానికి 2024 డిసెంబర్ 31లోపు భారత్కు వలస వచ్చిన హిందువులు, సిక్కులు, బౌద్ధులు, జైనులు, పార్సీలు, క్రైస్తవ మతాలకు చెందినవారు పాస్ పోర్ట్, ఇతర ప్రయాణ పత్రాలు లేకుండా దేశంలో ఉండటానికి అనుమతిస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. గతేడాది అమల్లోకి వచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ప్రకారం 2014 డిసెంబర్ 31న లేదా అంతకు ముందు భారత్కు వలసవచ్చిన ముస్లింమేతర మైనార్టీలకు భారత పౌరసత్వం మంజూరు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఇప్పుడు సీఏఏ కటాఫ్ తేదీని పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
The Ministry of Home Affairs has extended the cut-off date for entry into India for applying under CAA till 31st December 2024!— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) September 3, 2025
Grateful to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah ji and the Central Government for this historic… pic.twitter.com/ZfVIKHhPKe