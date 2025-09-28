బటన్ కెమెరా, బ్లూటూత్ సాయంతో హైటెక్ కాపీయింగ్- లైవ్లో ఆన్సర్లను పంపించిన ఫ్రెండ్
కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించిన సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ పరీక్షల్లో హైటెక్ చీటింగ్
Published : September 28, 2025 at 8:08 PM IST
Hightech Copying in Exam : కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించిన సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ పరీక్షల్లో హైటెక్ చీటింగ్కు పాల్పడ్డాడు ఓ అభ్యర్థి. కన్నూర్లోని పెరలసెర్రీకి చెందిన ఎన్పీ మహ్మద్ సహద్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించాడు. బటన్ కెమెరాతో పాటు బ్లూటూత్ ఉపయోగించి స్నేహితుడి ద్వారా లైవ్లో సమాధానాలు తెలుసుకుని పరీక్ష రాశాడు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం కాగా, సహద్ ప్రవర్తన అనుమానంగా కనిపించింది. ఈ క్రమంలోనే పీఎస్సీ విజిలెన్స్ తనిఖీ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. దీంతో సహద్ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు.
"సహద్ చిన్న పరిమాణంలో ఉండే కెమెరాను తన చొక్క బటన్లో పెట్టుకున్నాడు. దీనిని గమనిస్తే అచ్చం మామలు బటన్లాగానే కనిపిస్తుంది. ఈ బటన్ కెమెరా ప్రశ్నా పత్రాన్ని స్కాన్ చేసి రియల్ టైమ్లో బయట ఉన్న తన స్నేహితుడికి పంపిస్తుంది. అతడు ఇందుకు సంబంధించిన సమాధానాలను సహద్ చెవిలో పెట్టుకున్న బ్లూటూత్ ద్వారా చెబుతాడు. వీరిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ సజావుగా జరిగేందుకు వీలుగా సహద్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పాకెట్లో మొబైల్ ఫోన్ను దాచిపెట్టాడు."
- అధికారులు
ఇంతకుముందు రాసిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలపైన దర్యాప్తు
ఈ క్రమంలోనే సహద్ ఇంతకుముందు రాసిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలపైన దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆగస్టు 30న సహద్ రాసిన ఎస్ఐ పరీక్ష సహా మరో నాలుగు ఎగ్జామ్లపైనా దర్యాప్తు చేయనున్నారు. ఇలానే ఇంతకుముందు రాసిన పరీక్షల్లోనూ ఛీటింగ్కు పాల్పడినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. సహద్కు సహకరించిన వారిని గుర్తించేందుకు గాలింపు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఒకవేళ దోషిగా తేలితే ఇకపై జరగబోయే పీఎస్సీ పరీక్షలు రాయకుండా పదేళ్ల పాటు బ్యాన్ చేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో పాటు చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు వివరించారు.
అంతకుముందు కూడా కేరళలో ఇలాంటి హైటెక్ కాపీయింగ్ బయటపడింది. ఇస్రో ఉద్యోగాల కోసం నిర్వహించిన పరీక్షల చీటింగ్కు పాల్పడ్డారు. 'విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రం' (వీఎస్ఎస్సీ)లో సాంకేతిక పోస్టుల భర్తీకి నిర్వహించిన పరీక్షలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి చీటింగ్ చేశారు కొందరు అభ్యర్థులు. ఇందుకోసం ఉపయోగించిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువు ఏ బ్రాండ్కు చెందినవి కావని, ప్రత్యేకంగా ఓ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువును రూపొందించనట్లు వెల్లడించారు. కెమెరా లెన్స్లు కనపడకుండా ఉండేలా దుస్తులను కుట్టించారు. బటన్లో పెట్టిన కెమెరాలతో ప్రశ్నలను స్కాన్ చేసి ఎక్కడికో పంపించి, చెవిలో అమర్చుకున్న పరికరంతో సమాధానాలు విని పరీక్షలు రాశారని అధికారులు తెలిపారు. హైటెక్ కాపీయింగ్కు పాల్పడిన వారిని గమనిస్తే తొలిసారి చేసిన వాళ్లు కాదని, ఇప్పటికే అనేక సార్లు చేసినట్లు అర్థం అవుతోందని పేర్కొన్నారు. ఆ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు ఫోరెన్సిక్ పరీక్షకు పంపించి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
అరచేయిని ఊపగానే పేమెంట్- 'పామ్ పే'తో ఒకే స్టెప్లో చెల్లింపు- విద్యార్థుల ఆవిష్కరణ
మలం నుంచీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి- భారత్లోనే తొలిసారిగా అక్కడ ప్లాంట్- హైదరాబాద్కు ఛాన్స్ మిస్ !