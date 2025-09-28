ETV Bharat / bharat

Hightech Copying in Exam : కేరళ పబ్లిక్​ సర్వీస్ కమిషన్​ నిర్వహించిన సెక్రటేరియట్​ అసిస్టెంట్​ పరీక్షల్లో హైటెక్​ చీటింగ్​కు పాల్పడ్డాడు ఓ అభ్యర్థి. కన్నూర్​లోని పెరలసెర్రీకి చెందిన ఎన్​పీ మహ్మద్​ సహద్​ అడ్వాన్స్​డ్​ టెక్నాలజీని ఉపయోగించాడు. బటన్ కెమెరాతో పాటు బ్లూటూత్​ ఉపయోగించి స్నేహితుడి ద్వారా లైవ్​లో సమాధానాలు తెలుసుకుని పరీక్ష రాశాడు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం కాగా, సహద్​ ప్రవర్తన అనుమానంగా కనిపించింది. ఈ క్రమంలోనే పీఎస్​సీ విజిలెన్స్​ తనిఖీ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. దీంతో సహద్​ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు.

"సహద్​ చిన్న పరిమాణంలో ఉండే కెమెరాను తన చొక్క బటన్​లో పెట్టుకున్నాడు. దీనిని గమనిస్తే అచ్చం మామలు బటన్​లాగానే కనిపిస్తుంది. ఈ బటన్ కెమెరా ప్రశ్నా పత్రాన్ని స్కాన్ చేసి రియల్​ టైమ్​లో బయట ఉన్న తన స్నేహితుడికి పంపిస్తుంది. అతడు ఇందుకు సంబంధించిన సమాధానాలను సహద్ చెవిలో పెట్టుకున్న బ్లూటూత్ ద్వారా చెబుతాడు. వీరిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ సజావుగా జరిగేందుకు వీలుగా సహద్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పాకెట్​లో మొబైల్​ ఫోన్​ను దాచిపెట్టాడు."

- అధికారులు

ఇంతకుముందు రాసిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలపైన దర్యాప్తు
ఈ క్రమంలోనే సహద్ ఇంతకుముందు రాసిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలపైన దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆగస్టు 30న సహద్ రాసిన ఎస్​ఐ పరీక్ష సహా మరో నాలుగు ఎగ్జామ్​లపైనా దర్యాప్తు చేయనున్నారు. ఇలానే ఇంతకుముందు రాసిన పరీక్షల్లోనూ ఛీటింగ్​కు పాల్పడినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. సహద్​కు సహకరించిన వారిని గుర్తించేందుకు గాలింపు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఒకవేళ దోషిగా తేలితే ఇకపై జరగబోయే పీఎస్​సీ పరీక్షలు రాయకుండా పదేళ్ల పాటు బ్యాన్ చేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో పాటు చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు వివరించారు.

అంతకుముందు కూడా కేరళలో ఇలాంటి హైటెక్​ కాపీయింగ్​ బయటపడింది. ఇస్రో ఉద్యోగాల కోసం నిర్వహించిన పరీక్షల చీటింగ్​కు పాల్పడ్డారు. 'విక్రమ్‌ సారాభాయ్‌ అంతరిక్ష కేంద్రం' (వీఎస్‌ఎస్‌సీ)లో సాంకేతిక పోస్టుల భర్తీకి నిర్వహించిన పరీక్షలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి చీటింగ్ చేశారు కొందరు అభ్యర్థులు. ఇందుకోసం ఉపయోగించిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువు ఏ బ్రాండ్​కు చెందినవి కావని, ప్రత్యేకంగా ఓ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువును రూపొందించనట్లు వెల్లడించారు. కెమెరా లెన్స్​లు కనపడకుండా ఉండేలా దుస్తులను కుట్టించారు. బటన్‌లో పెట్టిన కెమెరాలతో ప్రశ్నలను స్కాన్‌ చేసి ఎక్కడికో పంపించి, చెవిలో అమర్చుకున్న పరికరంతో సమాధానాలు విని పరీక్షలు రాశారని అధికారులు తెలిపారు. హైటెక్ కాపీయింగ్​కు పాల్పడిన వారిని గమనిస్తే తొలిసారి చేసిన వాళ్లు కాదని, ఇప్పటికే అనేక సార్లు చేసినట్లు అర్థం అవుతోందని పేర్కొన్నారు. ఆ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు ఫోరెన్సిక్‌ పరీక్షకు పంపించి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

