Brother Sister Reunion : ఇది అన్నాచెల్లెళ్ల రియల్ ఎమోషనల్ స్టోరీ. దురదృష్టవశాత్తు 60 ఏళ్ల క్రితం ఎడబాటుకు గురైన ఆ అన్నాచెల్లెళ్లు మళ్లీ కలిశారు. 9 ఏళ్ల వయసులో తప్పిపోయిన చిట్టి చెల్లెలు, 69 ఏళ్ల వయసులో దొరకడంతో ఆ అన్నయ్య ఆనందానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి. రక్షాబంధన్ వేళ భావోద్వేగభరిత వాతావరణంలో ఆ చెల్లెలు తన అన్నయ్య చేతికి రాఖీ కట్టింది. ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని అందుకుంది. ఇంతకీ ఆమె ఎలా తప్పిపోయింది? ఎక్కడ పెరిగింది? 6 దశాబ్దాల తర్వాత అన్నయ్య ఆచూకీని ఎలా గుర్తించింది ? సినిమా కథను మించిన మలుపులు కలిగిన ఈ రియల్ స్టోరీ గురించి మనం తెలుసుకుందాం.
60 ఏళ్ల కిందటి ఫ్లాష్ బ్యాక్
60 ఏళ్ల కిందటి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బిజ్నోర్ పట్టణానికి సమీపంలో కభోర్ గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరిలోనే భగవాన్ సింగ్ కుటుంబం నివసించేది. అతడు తన కూతురి పుట్టు వెంట్రుకలను సమర్పించేందుకు గంగామేళాకు వెళ్లాడు. పవిత్ర గంగానదీ తీరంలో భగవాన్ సింగ్ తన తొమ్మిదేళ్ల కుమార్తె బాలేశ్కు శిరోముండనం చేయించారు. అనంతరం ఆమెను గంగా స్నానానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడున్న భారీ జనసందోహం నడుమ బాలేశ్ తప్పిపోయింది. తన కూతురి ఆచూకీ కోసం నదీ తీరం మొత్తాన్ని భగవాన్ సింగ్ జల్లెడ పట్టాడు. అయితే ఆమె కనిపించలేదు. చివరకు అలసిపోయి తన కుటుంబంతో ఊరికి వెళ్లిపోయాడు.
బాలేశ్ను చేరదీసిన ఓ వృద్ధురాలు
మరోవైపు తొమ్మిదేళ్ల బాలేశ్ ఏడుస్తూ గంగానదీ తీరంలోనే అటూఇటూ తిరగసాగింది. ఎంతకూ తన తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు కనిపించకపోవడంతో ఆందోళనకు గురైంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆమెను ఓ వృద్ధురాలు పలకరించింది. "నేను మీ చిన్నమ్మను. ఇంటి దగ్గర దిగబెడతాను పదా" అని బాలేశ్తో చెప్పింది. ఆ వృద్ధురాలు తన కారులోకి బాలేశ్ను ఎక్కించుకుంది. ఈలోగా తన తల్లిదండ్రులు గంగామేళాకు తీసుకొచ్చిన కారు బాలేశ్కు కనిపించింది.
దీంతో వెంటనే వృద్ధురాలి కారు నుంచి బాలేశ్ దిగిపోయింది. ఈక్రమంలో సమీపంలోనే ఉన్న పోలీసులను పిలిచిన వృద్ధురాలు, ఈ పాప (బాలేశ్) తన కూతురని, పదేపదే కారు నుంచి దిగుతోందని చెప్పింది. ఇది విన్న పోలీసులు, బాలేశ్ను తీసుకొచ్చి వృద్ధురాలి కారులోకి తిరిగి ఎక్కించారు. ఆ వృద్ధురాలు బాలేశ్ను తీసుకెళ్లి యూపీలోని ఫరూఖాబాద్లో నివసించే ఓ మహిళకు అప్పగించింది. ఆ మహిళ బాలేశ్ను పెంచి, ఐదేళ్ల తర్వాత తన సోదరుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసింది. అనంతరం కభోర్ గ్రామంలో తన కుటుంబీకులు ఉన్నారని చాలాసార్లు తన భర్తకు బాలేశ్ చెప్పింది. అయితే ఆయన పెద్దగా వినిపించుకోలేదు.
నానమ్మ బాధను అర్థం చేసుకున్న మనవడు
కట్ చేస్తే ఇప్పుడు బాలేశ్ వయసు 69 ఏళ్లు. ఆమెకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఇద్దరు కుమారులు. తన పిల్లల బాగోగులు, కుటుంబ బాధ్యతలను చూస్తూ 60 ఏళ్ల జీవితాన్ని ఫరూఖాబాద్లో బాలేశ్ గడిపేసింది. సమయం చాలా వేగంగా గడిచిపోయింది. అయినప్పటికీ సొంతూరిని, తల్లిదండ్రులను, తోబుట్టువులను బాలేశ్ మర్చిపోలేదు. మనవళ్లు, మనవరాళ్లతోనూ ఈవిషయాన్ని ఆమె నిత్యం చెప్పుకునేవారు. బాలేశ్ మనవడు ప్రశాంత్ ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నారు. తన నానమ్మను పుట్టినింటి వారితో కలిపే బాధ్యతను అతడు తీసుకున్నాడు.
ఆగస్టు 3న బాలేశ్ సొంతూరికి మనవడు ప్రశాంత్
బాలేశ్ చెప్పిన ప్రకారం ఆగస్టు 3న కభోర్ గ్రామానికి మనవడు ప్రశాంత్ వెళ్లాడు. 60 ఏళ్ల క్రితం గ్రామానికి చెందిన ఓ పాప తప్పిపోయిన వివరాలను ఊరిలోని పెద్దలకు వివరించాడు. అది విని వారు, ప్రశాంత్కు ఒక ఇంటిని చూపించారు. ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లగా, బాలేశ్ మనవడు కనిపించాడు. ఆయనకు విషయమంతా ప్రశాంత్ వివరించాడు. అనంతరం తన నానమ్మ బాలేశ్కు వీడియో కాల్ చేశాడు. కభోర్ గ్రామంలో ఉన్న మనవడి(సోదరుడి కొడుకు)తో ఆమెను కాల్లో మాట్లాడించాడు. ఇంట్లో ఉన్న శ్యామా ఆవు, క్రషర్, చెట్ల గురించి బాలేశ్ అడిగింది. దీంతో ఆమె 60 ఏళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన తన తండ్రి సోదరే అని అతడు నిర్ధారించుకున్నాడు. అనంతరం ఈ సమాచారాన్ని తన తండ్రి (బాలేశ్ అన్నయ్య)కి తెలియజేశాడు.
చెల్లెలిని సొంతూరికి తీసుకొచ్చిన బాలేశ్ అన్నయ్య
బాలేశ్ అన్నయ్య తన ఫ్యామిలీతో కలిసి చెల్లెలు నివసిస్తున్న ఫరూఖాబాద్కు వెళ్లారు. రాఖీ పండుగ కోసం ఎంతో ఆనందంగా తన చెల్లెల్లిని కభోర్ గ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. సుదీర్ఘ ఎడబాటు తర్వాత ఎట్టకేలకు ఈరోజు తన అన్నకు బాలేశ్ రాఖీ కట్టబోతోంది. కాగా, బాలేశ్కు మొత్తం 8 మంది తోబుట్టువులు. వారందరికీ సోదరుడు మాత్రం ఒక్కరే. తన చెల్లెళ్లు, అన్నను కలుసుకున్నందుకు బాలేశ్ ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ కుటుంబాలకు ఈటీవీ భారత్ తరఫున రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు.