బ్రిటిష్ కాలంనాటి వాటర్ మిల్లు- అక్కడ మరపట్టించిన గోధుమ పిండి తింటే వ్యాధులు దూరం! క్యూకడుతున్న జనాలు

హరియాణాలో 135 ఏళ్ల క్రితం నాటి మిల్లుకు ఫుల్ క్రేజ్- ఎందుకో తెలుసా?

British Era Watermill
British Era Watermill (ETV Bharat)
Published : September 24, 2025 at 7:56 PM IST

British Era Watermill Speciality : హరియాణాలోని బ్రిటిష్ కాలం నాటి ఓ పిండి మిల్లుకు ప్రజలు పోటెత్తుతున్నారు. ఆ వాటర్ మిల్లులో గోధుమలను ఆడిస్తే పోషాకాహారం అధికంగా ఉండే పిండి వస్తుందని వారి నమ్మకం. తాము తీసుకొచ్చిన గోధుమలను మరపట్టించడం కోసం గంటల తరబడి మిల్లు వద్ద వేచి ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో హరియాణాలో ఉన్న ఈ వాటర్ మిల్లు స్పెషల్ ఏంటి? ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడింది? ఇక్కడ గోధుమలను ఆడిస్తే నాణ్యమైన పిండి వస్తుందా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఈ మిల్లు చాలా స్పెషల్
హరియాణాలో ప్రతి జిల్లాలో అనేక గోధుమ గ్రైండింగ్ మిల్లులు ఉన్నాయి. అయితే కైతాల్ జిల్లాలోని ఫతేపుర్ గ్రామంలో ఉన్న వాటర్ మిల్లు చాలా ప్రత్యేకం. దీన్ని బ్రిటిష్ కాలంలో ప్రారంభించారు. గత 135 ఏళ్లుగా నిర్విరామంగా పనిచేస్తోంది. ఇక్కడ గోధుమలను పట్టిస్తే మంచి పిండి లభిస్తుందని ప్రజల నమ్మకం. అందుకే ఈ మిల్లు వద్ద గంటల తరబడి వేచి ఉండి తమ వెంట తెచ్చిన గోధుమలను ఆడిస్తున్నారు. కైతాల్ నుంచి మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి కూడా వేలాది మంది ప్రజలు ఈ మిల్లుకు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మిల్లులో పిండి మంచి నాణ్యతమైనదిగా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి చేస్తున్న పిండి అంతా విద్యుత్ శక్తితో నడిచే గోధుమ మిల్లు ద్వారా వచ్చినదే. కానీ, ఇది హరియాణాలో కాలువ నీటితో నడిచే ఏకైక వాటర్ మిల్లు. ప్రస్తుతం ఈ వాటర్ మిల్లును కాంట్రాక్టుపై రామ్​కుమార్ నడుపుతున్నారు.

'135 ఏళ్ల క్రితం నాటి మిల్లు- మూడు తరాలుగా నడుపుతున్నాం'
వాటర్ మిల్లును బ్రిటిష్ కాలంలో (1890) నిర్మించారని రామ్​కుమార్ తెలిపాడు. ఈ మిల్లు గత 135 ఏళ్లుగా పనిచేస్తోందని, దీని నిర్మాణంలో ఎరుపు, తెలుపు సున్నాన్ని ఉపయోగించారన్నాడు. ఈ మిల్లు నేటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉందని పేర్కొన్నాడు. ఈ వాటర్ మిల్లు హరియాణాలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అని చెప్పాడు. దీనిని చూడడానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వస్తారని వెల్లడించాడు. గత మూడు తరాలుగా తమ కుటుంబం ఈ మిల్లును నడుపుతోందని స్పష్టం చేశాడు. దీన్ని నీటి పారుదల శాఖ నుంచి కాంట్రాక్టుకు తీసుకుని నడుపుతున్నామని తెలిపాడు.

'కేజీ గోధుమలకు రూ.2 వసూలు'

"గత 50 ఏళ్లుగా మా కుటుంబం ఈ వాటర్ మిల్లును నడుపుతోంది. హరియాణాలో కాలువ నీటితో మాత్రమే నడిచే ఏకైక వాటర్‌ మిల్ ఇదే. ఇక్కడ మొత్తం ఐదు మిల్లురాళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి మిల్లు గంటలో 40 కేజీల గోధుమలను మరపట్టేస్తుంది. కేజీ గోధుమలను మరపట్టడానికి రూ.2 వసూల్ చేస్తాం. ఈ వాటర్ మిల్లులో ఆడిన పిండి నాణ్యత చాలా బాగుంటుంది. కైతాల్ సమీపంలోని దాదాపు 20-25 గ్రామాలు ఇక్కడే గోధుమలను మరపట్టిస్తాయి. ఈ మిల్లులో ఆడిన పిండిని ఒకసారి తిన్నవారు మళ్లీ ఇక్కడికే వస్తారు. ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా గోధుమలను ఆడించడానికి ఇక్కడకు వస్తారు."
- రామ్​కుమార్, వాటర్ మిల్లు నిర్వహకుడు

ఎలక్ట్రిక్ మిల్లు అధిక వేగం కారణంగా గోధుమల పోషక విలువలు కొంతవరకు కోల్పోతాయని రామ్​కుమార్ తెలిపాడు. అలాగే గోధుమ పిండి కూడా వేడిగా ఉంటుందన్నాడు. వాటర్ మిల్లు నీటితో నడుస్తుందని, అందుకే ఇందులో ఉత్పత్తి అయ్యే పిండి చల్లగా ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు. ఈ మిల్లు గోధుమల్లోని పోషక విలువలను కాపాడుతుందని, అలాగే ఆరోగ్యకరమైనదని చెప్పాడు. ఇతర మిల్లుల్లో మరపట్టించే గోధుమ పిండి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండదని, త్వరగా పాడైపోతుందని వెల్లడించాడు. తమ మిల్లులో ఉత్పత్తి అయ్యే పిండి 2 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుందన్నాడు. అలాగే పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశాడు.

గ్రామస్థులు హర్షం
తన చిన్నప్పటి నుంచి ఈ వాటర్ మిల్లును చూస్తున్నానని ఫతేపుర్​కు చెందిన హర్పాల్ సింగ్ (55) చెప్పాడు. అప్పట్లో తమ గ్రామంలోని అనేక కుటుంబాలు కలిసి ఎద్దుల బండ్లలో గోధుమలను వాటర్ మిల్లుకు తీసుకొచ్చి మరపట్టించేవారని గుర్తు చేసుకున్నాడు. "ఈ మిల్లు హరియాణా పురాతన వారసత్వం. ఇది దేశమంతటా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ పిండి నాణ్యత చాలా బాగుంటుంది. ఈ మిల్లులో మరపట్టిన గోధుమ పిండినే మా ముత్తాత కాలం నుంచి తింటున్నాం" అన్నారు.

'ఈ పిండితో రోగాలు మాయం'
తమ కుటుంబం నాలుగు తరాలుగా వాటర్ మిల్లులో ఆడించిన గోధుమ పిండినే తింటోందని స్థానిక యువకుడు గోల్డీ తెలిపాడు. దాని ప్రత్యక్ష ప్రభావం వారి ఆరోగ్యంపై కనిపిస్తుందన్నాడు. ఈ రోజుల్లో షుగర్, బీపీ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నారని చెప్పాడు. కానీ ఈ మిల్లులో మరపట్టిన గోధుమ పిండి తింటే చిన్న చిన్న వ్యాధులు దూరమవుతాయని వెల్లడించాడు. మరోవైపు, వాటర్ మిల్లును చూడడానికి ఏకంగా హిస్సార్ నుంచి వచ్చాడు దీపక్ అనే యువకుడు. ఈ వాటర్ మిల్​ను చూసి సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. ఇంత పురాతన వారసత్వం హరియాణాలో ఉండడం గర్వంగా ఉందన్నాడు.

స్థానికుల జీవనాధారంగా మారిన మిల్లు
కైతాల్​లోని ఈ వాటర్ మిల్లు పురాతన వారసత్వ సంపద మాత్రమే కాదు. కైతాల్, దాని చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలకు జీవనాధారంగా కూడా పనిచేస్తోంది. ఈ మిల్లు నుంచి వచ్చే పిండిని తినే ఎవరైనా అనారోగ్యానికి దూరంగా ఉంటారని ప్రజలు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం, బ్రిటిష్ కాలం నాటి వాటర్ మిల్లు కాలువ నీటిని ఉపయోగించి గోధుమలను మరపడుతోంది.

