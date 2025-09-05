ETV Bharat / bharat

చైనాతో ఆ వివాదం- భారత్‌కు అతిపెద్ద సవాల్‌: CDS జనరల్ అనిల్ చౌహాన్

భారత్​కు మొత్తం ఆరు సవాళ్లు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యలు

CDS Gen Chauhan
CDS Gen Chauhan (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read

CDS Gen Chauhan On China Issue : చైనాతో ఎదుర్కొంటున్న సరిహద్దు సమస్య భారత్​కు అతిపెద్ద సవాలుగా, పాకిస్థాన్​ ప్రాక్సీ యుద్ధాన్ని రెండో సవాలుగా అభివర్ణించారు సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్. ప్రాంతీయ అస్థిరత, సైబర్ యుద్ధం వంటి నూతన సవాళ్లను కూడా ఆయన గుర్తించారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పుర్‌లో శుక్రవారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సవాళ్లు క్షణికమైనవి కావ్​!
చైనాతో పరిష్కారం కాని సరిహద్దు సమస్య భారత్‌ ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాలు అని జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్​తో చేస్తున్న ప్రాక్సీ యుద్ధంతోపాటు వెయ్యి కోతలతో భారతదేశాన్ని రక్తస్రావం చేయాలనే వ్యూహం మరో ప్రధాన సవాలుగా అభివర్ణించారు. అదే సమయంలో ఏదైనా దేశం ముందున్న సవాళ్లు క్షణికమైనవి కావని, అవి వివిధ రూపాల్లో ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఎలాంటి యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటామనేది నాలుగో సవాలు!
భారతదేశ పొరుగు దేశాలన్నీ సామాజిక, రాజకీయ లేదా ఆర్థిక అశాంతిని ఎదుర్కొంటున్నాయని ఆయన అన్నారు. మరొక సవాలు ఏమిటంటే యుద్ధ ప్రాంతాలు మారాయని, అందులో ఇప్పుడు సైబర్, అంతరిక్షం కూడా ఉన్నాయని ఆయన ఎత్తి చూపారు. ఇటువంటి పరిస్థితి భారత్​పై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన అన్నారు. భవిష్యత్తులో మనం ఎలాంటి యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటామనేది నాలుగో సవాలుగా చెప్పారు.

"భవిష్యత్తులో మనం ఎలాంటి యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటాము అనేది నాలుగో సవాలు. యుద్ధాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. భవిష్యత్ యుద్ధాలు భూమి, గాలి, నీటికి మాత్రమే పరిమితం కావు. ఇందులో అంతరిక్షం, సైబర్, విద్యుదయస్కాంత డొమైన్‌లు ఉంటాయి. సర్దుబాట్లు చేసుకోవడం, అటువంటి దృశ్యానికి సిద్ధంగా ఉండటం మనకు ఒక సవాలు అవుతుంది" అని జనల్ అనిల్ చౌహాన్ తెలిపారు.

దేశ సహనానికి ఎరుపు గీత గీయడం!
ప్రత్యర్థులు ఇద్దరూ అణ్వాయుధ శక్తులు, మేం వారిపై ఎలాంటి ఆపరేషన్లు చేయాలనుకుంటున్నామో నిర్ణయించుకోవడం ఎల్లప్పుడూ ఒక సవాలుగానే ఉంటుంది అని జనరల్ చౌహాన్ తెలిపారు. అది ఐదో సవాల్ అని చెప్పారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ప్రణాళికలు వేయడం, లక్ష్యాలను ఎంచుకోవడం వంటి పూర్తి కార్యాచరణ స్వేచ్ఛ సాయుధ దళాలకు ఉందని వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ లక్ష్యం ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కాదని స్పష్టం చేశారు. దేశ సహనానికి ఎరుపు గీత గీయడం అని ఆయన అన్నారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్​లో త్రివిధ దళాలు బలం చూపించాయ్!
ఆరో సవాలు భవిష్యత్ యుద్ధంపై సాంకేతికతతోపాటు దాని ప్రభావమని చెప్పారు. జాతీయ భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (NSA) ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాల్సి ఉందని, ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా ఉందని సీడీఎస్ తెలిపారు. సమయం పరంగా దళాల మోహరింపు, తీవ్రతరం కాని రీతిలో దీన్ని ఎలా చేయాలో, తీవ్రతను తగ్గించడానికి, దౌత్యాన్ని ఉపయోగించడం వంటి మార్గదర్శకత్వాన్ని NSA అందించిందని చెప్పారు. ఆపరేషన్ సిందూర్​లో త్రివిధ దళాలు బలం చూపించాయని చెప్పారు.

త్రివిధ దళాల మధ్య ఉమ్మడిని నిర్ధరించడానికి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేసిన ప్రయత్నాలను ఆయన వివరించారు. "మేం సైన్యం, నౌకాదళం, వైమానిక దళం మధ్య కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను సమన్వయం చేయడానికి ప్రయత్నించాం. మా వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను, డ్రోన్ ఉపకరణాలను ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నించాం" అని ఆయన అన్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను సైన్యంలోని వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయాన్ని కలిగి ఉన్న బహుళ-డొమైన్ ఆపరేషన్​గా జనరల్ చౌహాన్ అభివర్ణించారు. ఉమ్మడి సమీకరణ దానిలో కీలకమైన అంశం అని ఆయన అన్నారు.

భారత్ శాంతిని కోరుకునే దేశం : సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్

'ఆపరేషన్ సిందూర్' వేళ పాక్​ డ్రోన్లు భారత్​కు ఎలాంటి నష్టాన్ని కలిగించలేదు : సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్

For All Latest Updates

TAGGED:

CDS GEN CHAUHAN ON CHINA ISSUECDS GEN CHAUHAN COMMENTSINDIA PAKISTAN ISSUECHINA INDIA BORDER DISPUTEINDIA CHINA ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.