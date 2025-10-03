సీఎం స్టాలిన్, త్రిష నివాసాలకు బాంబు బెదిరింపులు- ముమ్మరంగా తనిఖీలు
తమిళనాడులో మరోసారి బాంబు బెదిరింపులు
Published : October 3, 2025 at 9:40 AM IST
Bomb Threat To CM Stalin and Trisha : తమిళనాడులో వరుస బాంబు బెదిరింపు రావడం కలకలం రేపుతున్నాయి. తాజాగా సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల ఇళ్లతో పాటు పలు ప్రదేశాలకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. సీఎం స్టాలిన్, సినీ నటి త్రిష నివాసాలతో పాటు బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయం, డీజీపీ ఆఫీసు, రాజ్భవన్ను పేల్చివేస్తామంటూ ఆగంతకులు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, బాంబు, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాల సాయంతో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అనుమానిత వస్తువులు లభించలేదు. అటు చెన్నైలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. బెదిరింపులకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించేందుకు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. గత 6 రోజుల్లో ఇలాంటి బెదిరింపులు రావడం ఇది మూడోసారి. ఆగస్టులో స్టాలిన్ నివాసంలో బాంబు పెట్టామంటూ బెదిరించిన దుండగుడు గణేశ్ను పోలీసులు అరెస్టుచేశారు.
ఇదిలా ఉండగా గురువారం అర్ధరాత్రి చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. విమానాశ్రయంలోని చెత్త డబ్బాల్లో పేలుడు బాంబు దాచిపెట్టినట్లు మేనేజర్ కార్యాలయానికి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నుంచి మెయిల్ వచ్చింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు అర్ధరాత్రి అత్యవసర భద్రతా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఇందులో సీనియర్ అధికారులు, బీసీఏఎస్ ప్రతినిధులు, సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారులు, ఎయిర్లైన్ మేనేజర్లు, విమానాశ్రయ పోలీసులు పాల్గొన్నారు. మొత్తం విమానాశ్రయాన్ని భద్రతాను కట్టుదిట్టం చేసిన విస్తృతమైన తనిఖీలు చేపట్టారు. బాంబు, డాగ్ స్వ్కాడ్ రాత్రంతా సోదాలు నిర్వహించారు. విమానాశ్రయానికి వచ్చే ప్రతి వాహనాన్ని తనిఖీ చేశారు. ప్రయాణికులను కూడా అదనపు తనిఖీలు చేశారు. చెత్త బుట్టలు, విమానాల్లో లోడ్ చేసిన పార్శిల్స్, ప్రయాణికుల లగేజ్ అన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అయితే తనిఖీల్లో ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు, పేలుడు పదార్థాలు లభించలేదని అధికారులు తెలిపారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన తర్వాత టీవీకే అధినేత విజయ్కు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. నీలంకరైలోని విజయ్ ఇంటి వద్ద బాంబు అమర్చినట్లు చెన్నై డీపీజీ కార్యలయానికి ఈమెయిల్ వచ్చింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు బాంబ్ స్వ్కాడ్, స్నిఫర్ డాగ్ సాయంతో విజయ్ ఇంట్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. అయితే, ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి పేలుడు పదార్ధాలు, అనుమాస్పద వస్తువులు లభించలేదు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
గత నెలలో అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయం, డీఎంకే మంత్రి ఇల్లు సహా 10 ప్రాంతాలకు వరుస బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. చెన్నై నందంబాక్కంలో ఉన్న చెన్నై ట్రేడ్ సెంటర్కి వీసీకే ఎమ్మెల్యే ఆలూర్ షా నవాజ్ పేరుతో ఈ - మెయిల్ వచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అందులో ట్రేడ్ సెంటర్లో, సమాచార శాఖ మంత్రి పళని వేల్ త్యాగరాజ్ మదురై ఇంట్లో బాంబు ఉన్నట్లు బెదిరింపులు వచ్చాయని చెప్పారు. అనంతరం పోలీసులు తనిఖీ చేపట్టి, అదేవిధంగా మదురై పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో బాంబు లభించలేదు. అదేవిధంగా చెన్నై కోటలో ఉన్న నేవీ హోటల్, పురసైవాక్కం బిఎస్ఎన్ఎల్ కార్యాలయం, రాయపేటలో ఉన్న అన్నా డీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయం మొదలైన పది ప్రాంతాలకు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈ విషయమై నుంగంబాక్కం, ట్రిప్లికేన్, రాయపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.