విజయ్ ఇంటికి బాంబ్ బెదిరింపు- ముమ్మరంగా తనిఖీలు

విజయ్​కు బాంబ్ బెదిరింపు మెసేజ్- అప్రమత్తమైన పోలీసులు

Vijay Bomb Threat
Vijay Bomb Threat (ETV BHarat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Vijay Bomb Threat : తమిళనాడులోని కరూర్​ తొక్కిసలాట తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. మహిళలు, చిన్న పిల్లలో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయా ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు ఇప్పటికే టీవీకే అధినేత విజయ్ ఇంటి వద్ద అదనపు భద్రతను మోహరించారు. ఈ క్రమంలో విజయ్​కు బాంబు బెదిరింపులు రావడం కలకలం రేపింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు అర్ధరాత్రి విజయ్ ఇంటి వద్దకు వచ్చి తనిఖీ చేపట్టారు.

Vijay Bomb Threat
డాగ్​ స్వ్కాడ్​తో తనిఖీ చేయడానికి వస్తున్న సిబ్బంది (ETV Bharat)

నీలంకరైలోని విజయ్ ఇంటి వద్ద బాంబు అమర్చినట్లు చెన్నై డీపీజీ కార్యలయానికి ఈమెయిల్ వచ్చింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు బాంబ్ స్వ్కాడ్, స్నిఫర్​ డాగ్​ సాయంతో విజయ్​ ఇంట్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. అయితే, ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి పేలుడు పదార్ధాలు, అనుమాస్పద వస్తువులు లభించలేదు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ ఎవరూ పంపారు? ఎక్కడి నుంచి ఈ మెయిల్ వచ్చింది అనే అంశాలపై పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తొక్కిసలాట ఘటన తర్వాత విజయ్‌కు బాంబు బెదిరింపులు రావడం ప్రస్తుతం కలకలం రేపుతోంది.

Vijay Bomb Threat
విజయ్ ఇంటి వద్ద బాంబ్, డాగ్​ స్క్వాడ్ (ETV Bharat)

ఇప్పటికే విజయ్​కు కేంద్ర ప్రభుత్వం వై కేటగిరీ భద్రతను కల్పించింది. ఈ ఘటన తర్వాత అదనపు భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది. ఒక అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్, అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్లు, 20 మందికి పైగా పోలీసులు విజయ్ ఇంటి వద్ద మోహరించారు. ఇంటి చుట్టుపక్కల అనుమానాస్పదంగా వచ్చే వారిని కఠినంగా తనిఖీ చేయాలని ఆదేశించారు.

41కు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
శనివారం జరిగిన తొక్కిసలాటలో మృతుల సంఖ్య 41కి పెరిగింది. వివిధ ఆస్పత్రుల్లో 60మందికి పైగా చికిత్స పొందుతున్నారు. వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు తొక్కిసలాట బాధితులను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పరామర్శించారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కరూర్‌లో తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రాంతానికి వెళ్లి పరిశీలించారు. దుర్ఘటనపై విచారణకు నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్‌ ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. జస్టిస్‌ అరుణా జగదీశన్‌ ఇప్పటికే ఘటనాస్థలిని పరిశీలించి, దుర్ఘటనకు సంబంధించి ఆరా తీశారు. ఏకసభ్య కమిషన్‌ నివేదిక ఆధారంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ తెలిపారు. ఈ దుర్ఘటనకు ప్రభుత్వే బాధ్యత వహించాలని ప్రతిపక్షాలు పేర్కొన్నాయి. భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు వస్తారనేది అంచనా వేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని, తగినంత భద్రత లేదని ఆరోపిస్తున్నాయి. మరోవైపు పార్టీలోని కీలక నేతలతో విజయ్ సమావేశమయ్యారు. తొక్కిసలాట ఘటనపై చర్చిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

ఇక తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించి నలుగురు టీవీకే నాయకులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కూడా దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. అందుకోసం ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే దీనిని దర్యాప్తు చేసేందుకు నియమించిన కరూర్ నగర్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ సెల్వరాజ్‌ను అకస్మాత్తుగా బదిలీ చేశారు. కరూర్ పోలీసు అదనపు సూపరింటెండెంట్ ప్రేమ్ ఆనందన్‌ను దర్యాప్తు అధికారిగా నియమించారు. విజయ్​ ప్రచార ర్యాలీకి సెల్వరాజ్ అనుమతి ఇచ్చారు. అందువల్లే ప్రేమ్ ఆనందన్​ను నియమించినట్లు అంటున్నారు. ​

ఎటు చూసినా చెప్పులు, కర్రలు, చెత్త- భయానకంగా కరూర్​ తొక్కిసలాట ప్లేస్- శోకసంద్రాన్ని తలపిస్తున్న దృశ్యాలు!

విజయ్​ను నేతగా యూత్​ ఎలా స్వీకరిస్తుంది? కనీసం 'కరూర్' బాధితలను పరామర్శించరా?: బీజేపీ

