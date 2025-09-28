ETV Bharat / bharat

బెంగళూరులో బీఎన్​ఆర్​ గోల్డ్​ అండ్ డైమండ్స్​ రెండో షోరూమ్​ ప్రారంభం

షోరూమ్​ను ప్రారంభించిన రవాణ మంత్రి రామలింగారెడ్డి

BNR Gold and Diamonds Bangalore (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 6:28 PM IST

1 Min Read
BNR Gold and Diamonds Bangalore : ప్రముఖ బంగారు ఆభరణాల సంస్థ బీఎన్​ఆర్​ గోల్డ్​ అండ్ డైమండ్స్​ బెంగళూరులో మరో కొత్త షోరూమ్​ను ప్రారంభించింది. ఆదివారం మారథహళ్లిలో తమ రెండో షోరూమ్​ను ఓపెన్ చేసింది. దీనిని కర్ణాటక రవాణా శాఖ మంత్రి రామలింగారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఆయనతో పాటు ప్రముఖ నటి, కాంతార ఫేమ్​ సప్తమీ గౌడ, స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరవింద్ సహా పలువురు హాజరయ్యారు. ఇప్పటికే బెంగళూరులోని జయనగర్​లో ఒక షోరూమ్​ ఉండగా, ఏపీలోని విజయవాడలో రెండు షాపులు ఉన్నాయి.

కొత్త షోరూమ్​ ప్రారంభించిన సందర్భంగా యజమానులు నాగి రెడ్డి, రోహిత్ చరణ్ రెడ్డికి మంత్రి రామలింగా రెడ్డి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. వ్యాపారంలో మరింత విజయం సాధించాలని ఆకాక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన హీరోయిన్ సప్తమీ గౌడ, నిర్వాహకులను అభినందించారు. బంగారం చాలా మంచి పెట్టుబడి అని, వీటి ధరలు ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంటాయని చెప్పారు. బంగారంపై పెట్టుబడులు పెడితే అత్యవసర సమయాల్లో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

షోరూమ్​ ప్రారంభోత్సవంలో అతిథులు (ETV Bharat)
షోరూమ్​ ప్రారంభోత్సవంలో అతిథులు (ETV Bharat)

మారథహళ్లిలో ప్రారంభించిన షోరూమ్​లో పోల్కి, విక్టోరియన్ డైమండ్​ సహా అనేక రకాల ఆభరణాలు అందుబాటులో ఉంచినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మారథహళ్లి బ్రాంచ్​లో అనేక ప్రత్యేక ఆఫర్లు వినియోగదారుల కోసం పెట్టినట్లు యజమాని రోహిత్ చరణ్ రెడ్డి చెప్పారు.

సప్తమి గౌడకు జ్ఞాపిక అందిస్తున్న నిర్వహాకులు (ETV Bharat)
సప్తమి గౌడతో నిర్వహాకులు (ETV Bharat)
హీరోయిన్​ సప్తమీ గౌడ (ETV Bharat)

