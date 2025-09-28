బెంగళూరులో బీఎన్ఆర్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ రెండో షోరూమ్ ప్రారంభం
షోరూమ్ను ప్రారంభించిన రవాణ మంత్రి రామలింగారెడ్డి
Published : September 28, 2025 at 6:28 PM IST
BNR Gold and Diamonds Bangalore : ప్రముఖ బంగారు ఆభరణాల సంస్థ బీఎన్ఆర్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ బెంగళూరులో మరో కొత్త షోరూమ్ను ప్రారంభించింది. ఆదివారం మారథహళ్లిలో తమ రెండో షోరూమ్ను ఓపెన్ చేసింది. దీనిని కర్ణాటక రవాణా శాఖ మంత్రి రామలింగారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఆయనతో పాటు ప్రముఖ నటి, కాంతార ఫేమ్ సప్తమీ గౌడ, స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరవింద్ సహా పలువురు హాజరయ్యారు. ఇప్పటికే బెంగళూరులోని జయనగర్లో ఒక షోరూమ్ ఉండగా, ఏపీలోని విజయవాడలో రెండు షాపులు ఉన్నాయి.
కొత్త షోరూమ్ ప్రారంభించిన సందర్భంగా యజమానులు నాగి రెడ్డి, రోహిత్ చరణ్ రెడ్డికి మంత్రి రామలింగా రెడ్డి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. వ్యాపారంలో మరింత విజయం సాధించాలని ఆకాక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన హీరోయిన్ సప్తమీ గౌడ, నిర్వాహకులను అభినందించారు. బంగారం చాలా మంచి పెట్టుబడి అని, వీటి ధరలు ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంటాయని చెప్పారు. బంగారంపై పెట్టుబడులు పెడితే అత్యవసర సమయాల్లో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
మారథహళ్లిలో ప్రారంభించిన షోరూమ్లో పోల్కి, విక్టోరియన్ డైమండ్ సహా అనేక రకాల ఆభరణాలు అందుబాటులో ఉంచినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మారథహళ్లి బ్రాంచ్లో అనేక ప్రత్యేక ఆఫర్లు వినియోగదారుల కోసం పెట్టినట్లు యజమాని రోహిత్ చరణ్ రెడ్డి చెప్పారు.