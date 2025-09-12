ETV Bharat / bharat

దిల్లీలో BLTM 2025 సమ్మిట్- అందర్నీ ఆకట్టుకున్న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టాల్- దేశంలోని కార్పొరేట్ ఈవెంట్ల డెస్టినేషన్​గా RFC

దిల్లీలో BLTM 2025 సమావేశం- ఆకట్టుకున్న ఆర్ఎఫ్ సీ స్టాల్

Ramoji Film City in BLTM 2025
Ramoji Film City in BLTM 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2025 at 5:29 PM IST

4 Min Read
Ramoji Film City in BLTM 2025 Delhi: దిల్లీలో జరుగుతున్న బిజినెస్ + లీజర్ ట్రావెల్ అండ్ మైస్ (బీఎల్ టీఎం) 2025 సమ్మిట్​లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టాల్ సందడి చేసింది. ఇది సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటూ అక్కడున్న స్టాల్స్ అన్నింట్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఫిల్మ్ సిటీ అందిస్తున్న సేవలను విజిటర్స్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటక, కార్పొరేట్ ప్లానర్లు, ఈవెంట్ నిర్వాహకులను రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టాల్ ఆకట్టుకుంది.

హైలెట్ అయిన ఆర్ఎఫ్​సీ స్టాల్
హైదరాబాద్​కు చెందిన ఆర్ఎఫ్​సీ ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, సృజనాత్మక సామర్థ్యాలను ఈ సమ్మిట్​లో హైలైట్ చేసింది. ఆర్ఎఫ్​సీ కార్పొరేట్ ఈవెంట్లు, ప్రోత్సాహక ప్రయాణాలకు దేశంలో పూర్తిస్థాయి వేదికగా, అభివృద్ధి చెందుతున్న మైస్ పరిశ్రమకు నిజమైన వన్ స్టాప్ షాప్‌గా తనను తాను నిలబెట్టుకోవాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో బీఎల్​టీఎం వేదిక వద్ద రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్, పబ్లిసిటీ ఏవీ రావును ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూ చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆయన రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ గురించి పలు కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు. కార్పొరేట్ రంగంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ప్రజాదరణ పొందడానికి గల కారణాలను వివరించారు.

'దేశంలోనే ఆర్ఎఫ్​సీ పాపులర్'
"రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ దేశంలోని కార్పొరేట్ రంగంలో చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన గమ్యస్థానం (డెస్టినేషన్). వ్యాపార సమావేశాలు, ఉత్పత్తుల లాంఛ్, కాన్ఫరెన్స్​ల కోసం ప్రతి ఏటా దాదాపు 300 కార్పొరేట్ సమావేశాలను నిర్వహిస్తోంది. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి డెస్టినేషన్లలో ఆర్ఎఫ్​సీ ఒకటి. మేము సినిమాల కోసం ఎలా ఆలోచిస్తామో? అలాగే కార్పొరేట్ ఈవెంట్లు గురించి అలాగే ఆలోచిస్తాం. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కాన్సెప్ట్, వేదిక, నిర్వహణ, వసతి, నిర్మాణ సామర్థ్యాలతో సహా మొత్తం ఈవెంట్ ప్రయాణాన్ని ఒకే క్యాంపస్‌లో అందిస్తుంది. ఈ సామర్థ్యం కార్పొరేట్ సంస్థల ఖర్చు, సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది. అదే సమయంలో సులభమైన, నాణ్యమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది." అని ఏవీ రావు తెలిపారు.

గత మూడు నెలల్లోనే, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అనేక పెద్ద ఈవెంట్లను నిర్వహించిందని ఏవీ రావు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ టూరిజం మెగా ఈవెంట్లు, మిస్ వరల్డ్ పోటీదారుల సందర్శనలు, 25,000 మందికి పైగా ప్రజలను ఆకర్షించిన అంతర్జాతీయ సంగీత సంచలనం ఎడ్ షీరన్ కచేరీ వంటి ఈవెంట్లను విశాలమైన క్యాంపస్‌లో విజయవంతంగా నిర్వహించామని తెలిపారు. తమ మౌలిక సదుపాయాలను చిన్నా పెద్దా ఈవెంట్ అనే తేడా లేకుండా అన్నింటినీ నిర్వహించడానికి వీలుగా రూపొందించామని వెల్లడించారు. తమ ప్రొఫెషనల్ ఈవెంట్ మేనేజ్‌ మెంట్ బృందంలో సృజనాత్మక భావనలను అభివృద్ధి చేయడానికి క్లయింట్‌లతో కలిసి పనిచేసే ఆలోచనాపరులు ఉన్నారన్నారు.

'అన్నింటికి అనువైన ప్రాంతం ఆర్ఎఫ్​సీ'
"సగటున పలు భాషలకు చెందిన 6-7 సినిమా ప్రాజెక్టులు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ జరుగుతుంటాయి. కానీ మా క్యాంపస్‌ను ప్రత్యేకత హోటల్స్, నిర్మాణ సౌకర్యాలు, సెట్ మేకింగ్ యూనిట్లు అన్నీ ఒకే చోట ఉండడం. ఈ రకమైన ఇంటిగ్రేటెడ్ మౌలిక సదుపాయాలు ఇప్పుడు చిత్రనిర్మాతలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఈవెంట్ల కోసం వేదికలను కోరుకునే కార్పొరేట్‌ సంస్థలకు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన డెస్టిషన్లలో ఒకటిగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని మార్చడమే మా లక్ష్యం. అయితే 100 మందికి సమావేశ స్థలం కోసం చూస్తున్నారా? లేదా వేలాది మందికి మెగా లాంచ్ కోసం చూస్తున్నారా? అందుకు నెలవైన స్థలం ఆర్ఎఫ్ సీ. ఆ ఈవెంట్ల నిర్వహణకు మాకు స్థలం, సృజనాత్మక ప్రతిభ, కార్యాచరణ అనుభవం ఉంది. మేము వేదికను అందించడమే కాదు. ఎక్స్ పీరియన్స్ కూడా అందిస్తాం. కాన్సెప్ట్ నుంచి ముగింపు వరకు, మేము నిర్వహించే ప్రతి కార్పొరేట్ ఈవెంట్ చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయేలా చూస్తాం" అని ఏవీ రావు తెలిపారు.

వన్ స్టాప్ మోడల్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి దేశంలోని మైస్ మార్కెట్లలో ఒక ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది. అతిపెద్ద అవుట్‌ డోర్, ఇండోర్ సెట్‌లు, ఫ్లెక్సిబుల్ యాక్టివేషన్ స్పేస్‌లు, ఎన్ సూట్ డైనింగ్ ఆప్షన్లు, వసతి, వేదికలను సజావుగా అందించడం కార్పొరేట్‌ ప్రపంచానికి ఒక మంచి అవకాశంగా నిలుస్తోంది. దేశం గర్వించదగ్గ పలు సినిమాలు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్​లు జరిగాయి.

ఆర్ఎఫ్​సీ స్టాల్​ను సందర్శించిన దిల్లీ మంత్రి
బీఎల్​టీఎంలోని రామోజీ స్టాల్‌ను దిల్లీ మంత్రి కపిల్ మిశ్రా సందర్శించారు. భారతదేశ పర్యటక, ఈవెంట్లలో భవిష్యత్తును రూపొందించడంలో ఆర్ఎఫ్​సీ వంటి డెస్టినేషన్లు అవసరమని కొనియాడారు. "దిల్లీలో ప్రభుత్వం మార్పుతో పర్యాటక రంగంలో అత్యంత వేగవంతమైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి. మైస్ ఈవెంట్లు, ప్రత్యక్ష వినోదానికి దిల్లీ ఇప్పుడు ప్రధాన కేంద్రంగా మారడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది. ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ రంగంతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంటుంది. సామర్థ్య అంతరాలను తగ్గిస్తుంది. అవసరమైన చోట మౌలిక సదుపాయాల మద్దతును అందిస్తుంది. " అని కపిల్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు.

కాగా, బీఎల్​టీఎం 2025 సమ్మిట్​లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ప్రమోషన్ జరుగుతోంది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్థిరత్వం, కార్యాచరణ సామర్థ్యంపై నిరంతర ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంది. ఏటా వందలాది ఈవెంట్లను నిర్వహించడంలో విజయం సాధించింది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కార్పొరేట్ డెస్టినేషన్ స్పేస్​గా మారుతోంది. అంతర్జాతీయ కళాకారులు, మిస్ వరల్డ్ పోటీదారులు, విదేశీ ప్రతినిధులు దీనికి మరింత ఆకర్షణను తీసుకొచ్చారు. దిల్లీలో బీఎల్​టీఎం 2025 సమ్మిట్ కొనసాగుతున్నందున, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ బృందం కొనుగోలుదారులు, వెడ్డింగ్ ప్లానర్స్, కార్పొరేట్ నిర్ణయాధికారులతో వందకు పైగా ముందస్తు షెడ్యూల్ సమావేశాల్లో పాల్గొంటుంది. పెద్ద భారతీయ, బహుళజాతి సంస్థలకు మరిన్ని సమావేశాలు, ప్రోత్సాహక, వినోద కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి ఈ బృందం కొత్త ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోవాలని యోచిస్తోంది. బీఎల్​టీఎం 2025 సమ్మిట్​లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ దాని అద్భుతమైన ఉనికితో మంచి ఖ్యాతిని సంపాదించుకుంది. ఇది భారతదేశ ఈవెంట్, పర్యాటక పరిశ్రమకు కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్న బహుముఖ, ప్రపంచ స్థాయి కేంద్రంగా నిలిచిపోయింది. దేశ మైస్ మార్కెట్ 45 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా. రాబోయే దశాబ్దంలో ఇది మరింత పెరుగుతుందని పరిశ్రమ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

