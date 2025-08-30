Gujarat Girl Stabbed To Death : గుజరాత్లోని భుజ్లో దారుణం జరిగింది. సోషల్ మీడియాలో తనను బ్లాక్ చేసిందనే కోపంతో 20 ఏళ్ల అమ్మాయిని, పక్కింటి అబ్బాయి హత్య చేశాడు. దీనితో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
గొంతు కోసి మరీ!
స్థానికులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, నిందితుడు మోహిత్ సిద్ధపారా తన స్నేహితుడితో కలిసి బాధిత అమ్మాయి చదివే కాలేజ్కు వెళ్లాడు. కాలేజ్ బయట అమ్మాయితో గొడవపడ్డాడు. తరువాత పట్టరాని కోపంతో అమ్మాయి గొంతు కోశాడు. ఆపడానికి ప్రయత్నించిన స్నేహితుడిని కూడా కత్తితో గాయపరిచాడు. తరువాత అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. ఈ ఘటనపై కచ్ ప్రాంతంలో తీవ్ర ఆందోళన, ఆగ్రహం వ్యక్తం అయ్యాయి. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుడు మోహిత్ను అదుపులోకి తీసుకుని, అతనిపై హత్య కేసు నమోదు చేశారు.
చిన్న గొడవకే మర్డర్ చేయడం ఏంటి?
"బాధిత విద్యార్థిని (20) ఓ కళాశాలలో బీసీఏ చదువుతోంది. గాంధీదామ్లోని భరత్నగర్లో ఆమె కుటుంబం ఉంటోంది. వారి ఇంటి పక్కనే నిందితుడు మోహిత్ ఉంటాడు. బాధితురాలు భుజ్లోని ఓ హాస్టల్లో ఉండి చదువుకుంటోంది. ఇరుగుపొరుగువారు కావడంతో వారిద్దరికి ముందు నుంచి పరిచయం ఉంది. గతంలో వారిద్దరి మధ్య ప్రేమ సంబంధం ఉండేదని తెలుస్తోంది. కానీ తరువాత వారిద్దరూ దూరం అయ్యారు. తల్లి సలహా మేరకు సదరు బాధితురాలు మోహిత్ నంబర్ను బ్లాక్ చేసింది. దీనిని మోహిత్ తట్టుకోలేకపోయాడు. స్నేహితుడితో కలిసి, ఆమెను కలవడానికి వెళ్లాడు.
కాలేజీ నుంచి ఆ అమ్మాయి బయటకు రాగానే, ఆమెతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. తనను ఎందుకు బ్లాక్ చేయాల్సి వచ్చిందో చెప్పమన్నాడు. దీనికి ఆ అమ్మాయి తనకు ఇకపై ఎలాంటి సంబంధం అక్కర లేదని గట్టిగా చెప్పింది. దీనితో అతను కోపాన్ని ఆపుకోలేకపోయాడు. అకస్మాత్తుగా కత్తి తీసి అమ్మాయిపై దాడి చేశాడు. ఆమె గొంతును కోశాడు. అడ్డుకోబోయిన స్నేహితుడిపై కూడా దాడి చేసి, అతని వీపుపై పొడిచాడు. తరువాత బాధితురాలిని, తన స్నేహితుడిని అక్కడే వదిలేసి బైక్పై పారిపోయాడు.
ఇది చూసిన బాటసారులు కళాశాల యాజమాన్యానికి సమాచారం అందించారు. వెంటనే బాధితులు ఇద్దరినీ భుజ్లోని ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమెను కాపాడడానికి ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఫలితం లేకపోయిందని, తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితురాలు మరుసటి రోజు ఉదయం మరణించిందని వైద్యులు తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో బ్లాక్ చేసిందనే చిన్న విషయానికి నడివీధిలో అమ్మాయిని హత్య చేయడంతో కచ్ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు చెలరేగాయి. దీనితో రంగంలోకి దిగిన భుజ్ ఏ-డివిజన్ పోలీసులు నిందితుడు మోహిత్ను అరెస్టు చేశారు. అతనిపై మర్డర్ కేసు పెట్టారు" అని డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ రవీంద్ర జడేజా తెలిపారు.
నిందితుడు మోహిత్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత మహిళ తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాదు ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన సామాజిక వర్గం కూడా ఈ హత్యను తీవ్రంగా ఖండించింది. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని కోరింది. విషపూరిత వ్యామోహం, ఆన్లైన్ వివాదాల కారణంగా మహిళలపై పెరుగుతున్న నేరాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
