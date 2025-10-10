అయోధ్య సమీపంలో భారీ పేలుడు - ఐదుగురి మృతి
ఉత్తర్ప్రదేశ్ అయోధ్య సమీప గ్రామంలో భారీ పేలుడు- ఐదుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలు!
Published : October 10, 2025 at 7:12 AM IST
Blast Near Ayodhya Village : ఉత్తరప్రదేశ్లోని అయోధ్య సమీప గ్రామంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు దుర్మరణం చెందగా పలువురు గాయపడ్డారు. పగ్లా గ్రామంలో భారీ పేలుడు సంభవించి ఓ ఇల్లు కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో పలువురు శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారు. వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న రెస్క్యూ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
అయోధ్య జిల్లాలోని పూరా కలందర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పగ్లా గ్రామంలో గురువారం సాయంత్రం భారీ ప్రమాదం జరిగింది. ఒక్కసారిగా పేలుడు శబ్దం రావడంతో ఒక ఇల్లు కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో చిక్కుకుని ఐదుగురు దుర్మరణం చెందారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీస్ అధికారులు, రక్షణ బృందాలు అక్కడికి చేరుకుని రక్షణ చర్యలు ప్రారంభించాయి. బుల్డోజర్ సహాయంతో శిథిలాలను తొలగించే పనులు కొనసాగుతున్నాయి.
ముందు జాగ్రత్తగా
ముందు జాగ్రత్తగా చుట్టుపక్కల ఇళ్లలోని వారిని ఖాళీ చేయించారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. శిథిలాల కింద పలువురు చిక్కుకున్నారని, రెస్య్కూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు కారణంగా ఈ ఘటన జరిగిందని అంచనా వేశారు.
#WATCH | Uttar Pradesh: 5 people died following an explosion in a house in Ayodhya. Police and administration are at the spot, and rescue and search operations are underway. pic.twitter.com/JbPA21Nden— ANI (@ANI) October 9, 2025
సీఎమ్ యోగి ఆదిత్యనాథ్
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా అధికారులకు తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని, గాయపడిన వారికి తగిన వైద్యం అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అటు ఈ ఘటనపై ఆరా తీసి మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం ప్రకటించారు.
ఘటన పై పూర్తి వివరాలు
ఎస్ఎస్పీ గౌరవ్ గ్రోవర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం "సాయంత్రం సుమారు 7:15 గంటలకు గ్రామం వెలుపల ఉన్న ఓ ఇంటి పైకప్పు అకస్మాత్తుగా కూలిపోయిందని సమాచారం అందింది. ఆ సమయంలో భారీ శబ్దం వినిపించింది. వెంటనే పోలీసు, రెస్క్యూ టీమ్లు చేరి శిథిలాలను తొలగించడం ప్రారంభించాయి. ఆసుపత్రి వర్గాల ప్రకారం ఐదుగురు మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. ప్రాథమికంగా చూస్తుంటే వంటగది పరిసరాలు ధ్వంసమై, అక్కడే పైకప్పు కూలినట్లు కనిపిస్తోంది".
VIDEO | Ayodhya: Explosion destroys a house in Pagladhari Village, leaving five dead. Emergency services rushed to the spot.#ayodhya #explosion— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/1VIH7T5a4a
కారణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది
"పేలుడు తర్వాత పైకప్పు కూలిపోయిందని సమాచారం వచ్చింది. ఐదుగురి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం పంపించామని, ఘటన కారణాలను ఫోరెన్సిక్ నివేదిక రాకముందు ఖచ్చితంగా చెప్పలేమన్నారు. అయితే ఇది గ్యాస్ సిలిండర్ లేదా ప్రెజర్ కుకర్ పేలుడు కారణంగా జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు" అక్కడి జిల్లా కలెక్టర్ నిఖిల్ ఫుండే తెలిపారు.