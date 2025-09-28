విజయ్ను నేతగా యూత్ ఎలా స్వీకరిస్తుంది? కనీసం 'కరూర్' బాధితలను పరామర్శించరా?: బీజేపీ
తమిళనాడు బీజేపీ నేత వినోజ్ పి సెల్వం కీలక వ్యాఖ్యలు- తొక్కిసలాట బాధితులతో సంబంధం లేదన్నట్టుగా విజయ్ ప్రవర్తన ఉందని ఆగ్రహం
Published : September 28, 2025 at 4:54 PM IST
Karur Stampede Vijay : కరూర్ తొక్కిసలాట బాధిత కుటుంబాలను టీవీకే అధినేత విజయ్ పరామర్శించకపోవడాన్ని తమిళనాడు బీజేపీ నేత వినోజ్ పి సెల్వం తప్పుపట్టారు. ఒక్క విజయ్ తప్ప అన్ని పార్టీల నేతలు రాత్రికి రాత్రి కరూర్కు వెళ్లి బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించారని ఆయన తెలిపారు. తొక్కిసలాట ఘటనలో గాయాలపాలైన, చనిపోయిన వారితో సంబంధమేం లేదు అన్నట్టుగా విజయ్ ప్రవర్తిస్తున్నారని విమర్శించారు. కరూర్లో తొక్కిసలాట జరిగిన తర్వాత విజయ్ కారులో తిరుచ్చికి, విమానంలో చెన్నైకు, మళ్లీ కారులో పనైయ్యూర్కు వెళ్లారని వినోజ్ పి సెల్వం చెప్పారు. కరూర్లో ఏం జరిగిందో తెలియనట్టుగా విజయ్ మౌనంగా ఇంట్లో ఉంటున్నారని పేర్కొన్నారు. దీంతో విజయ్ జవాబుదారీతనంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇలాంటి వ్యక్తిని తమిళనాడు యువత తమ నేతగా ఎలా స్వీకరిస్తుందని ఆయన ప్రశ్నించారు. విజయ్ లాంటి వ్యక్తిని నేతగా స్వీకరించడం సిగ్గుచేటు అంశమని ధ్వజమెత్తారు. కాగా, నటుడు విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీ తమిళనాడులోని కరూర్లో శనివారం రాత్రి నిర్వహించిన ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటపై అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. దీనిపై బీజేపీ, కాంగ్రెస్, డీఎంకే పార్టీల అగ్ర నేతలు తాజాగా స్పందించారు.
దర్యాప్తు నివేదిక వచ్చే వరకు వేచి చూద్దాం : తమిళిసై
కరూర్ బాధిత కుటుంబాలను తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్, బీజేపీ నాయకురాలు తమిళిసై సౌందరరాజన్ పరామర్శించారు. అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటానని వారికి ఆమె భరోసా ఇచ్చారు. తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి సంతాపం తెలిపారు. గాయాలపాలైన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు తమిళిసై చెప్పారు. ఈ ఘటనపై జరుగుతున్న దర్యాప్తు నివేదిక వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. దీనిపై సంచలనాల కోసం పాకులాడటం కంటే హేతుబద్ధంగా, వాస్తవిక కారణాల ప్రకారం స్పందిస్తే బాగుంటుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులు కోలుకున్న తర్వాత, ఏం చేయాలనేది చూస్తామన్నారు.
ప్రభుత్వం, పోలీసుల నిర్లక్ష్యం వల్లే తొక్కిసలాట : కే అన్నామలై
తమిళనాడు ప్రభుత్వం, పోలీసుల నిర్లక్ష్యం వల్లే కరూర్లో తొక్కిసలాట జరిగిందని బీజేపీ నేత కే అన్నామలై ఆరోపించారు. అదొక షాకింగ్ ఘటన అని, దాన్ని తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పిల్లలు, మహిళలు సహా దాదాపు 40 మంది చనిపోవడం బాధాకరమన్నారు. ఎంతోమంది గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు. రాజకీయ పార్టీ సభకు హాజరయ్యే జనం సంఖ్యను బట్టి బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయడం పోలీసుల బాధ్యతని అన్నామలై తెలిపారు. జనం సంఖ్యకు సరిపడే సభా వేదికకే పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నారు. సభాస్థలిలో తగిన సంఖ్యలో పోలీసులను మోహరించాల్సి ఉండగా, అలా జరగలేదన్నారు.
బాధిత కుటుంబాల రోదనలు గుండె లోతులను తాకాయి : తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్
''కరూర్లో జరిగిన ఘటన నన్ను కలచివేసింది. బాధిత కుటుంబాల రోదనలు, కన్నీరు నా గుండె లోతులను తాకాయి. చాలా బాధగా అనిపించింది. తొక్కిసలాటలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తాం. గాయాలతో ఆస్పత్రుల్లో చికిత్సపొందుతున్న వారికి రూ.1 లక్ష చొప్పున చేయూతను అందిస్తాం. వారంతా త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను'' అని తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ 'ఎక్స్' వేదికగా ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు.
జనం రద్దీ నిర్వహణలో ఏదో లోపముంది : కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్
కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనతో దేశంలో జనం రద్దీని నిర్వహించడంలో ఉన్న లోపాలు మరోసారి బయటపడ్డాయని కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్ అన్నారు. గతంలోనూ ఇలాంటి పలు విషాదాలు జరిగాయన్నారు. బెంగళూరులో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన అందరికీ గుర్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ తరహా విషాదాల్లో ప్రజలు విలువైన ప్రాణాలను కోల్పోతుండటాన్ని చూస్తే చాలా బాధ కలుగుతుందని థరూర్ చెప్పారు. భారీ సంఖ్యలో జనం గుమిగూడే ప్రదేశాల్లో అమలు చేసేందుకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు, నియమ నిబంధనలను రూపొందించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరారు. తద్వారా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చూడాలన్నారు. భారీ జనం రద్దీ నిర్వహణ విషయంలో దేశంలో ఏదో లోపం జరుగుతోందన్నారు. ప్రజల విలువైన ప్రాణాలను కాపాడేందుకు, దీనిపై జాతీయ స్థాయి పాలసీని రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. రాజకీయ ప్రముఖులు, మూవీ స్టార్స్, క్రికెటర్ల కార్యక్రమాలకు భారీగా తరలి వచ్చే జనం ప్రాణాలను కాపాడేందుకు కఠినమైన రూల్స్ను అమలు చేయాలన్నారు.