నెహ్రూ సర్కార్‌ వల్లే ప్రజలకు కష్టాలు- విమర్శల విషాన్ని దిగమింగుతా: మోదీ

అసోం పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ- బహిరంగ సభలో కీలక వ్యాఖ్యలు

PM Modi Assam Visit
PM Modi Assam Visit (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 12:57 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 1:30 PM IST

Modi Assam Visit : భారత్‌ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. అందుకోసం తమ ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు అమలు చేస్తోందన్నారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అసోంలో రెండోరోజు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.

దరంగ్‌ జిల్లాలో రూ.6,300కోట్లతో చేపట్టనున్న వివిధ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు ఇదే జిల్లాలో మెడికల్‌ కళాశాల, ఆస్పత్రి, నర్సింగ్‌ కళాశాల, GNM పాఠశాలలకు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. రూ.1200 కోట్లతో నరెంగి-కురువా మధ్య చేపట్టనున్న 2.9 కిలోమీటర్ల వంతెనకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.4,530 కోట్లతో కమ్‌రూప్‌, దరంగ్‌ జిల్లాలతోపాటు మేఘాలయాలోని రిబోయ్‌ జిల్లాలను కలిపే 118.5 కిలోమీటర్ల రింగ్‌ రోడ్‌కు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం దరంగ్‌ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ వల్ల అసోం అభివృద్ధి పథంలో సాగుతోందన్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్​పై ఆయన విరుచుకుపడ్డారు.

"1962లో చైనా చొరబాటు సమయంలో నెహ్రూ సర్కార్ అనేక తప్పిదాలు చేసింది. ఆ తప్పిదాల ఫలితాలను ఇప్పటికీ అసోం ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు. నాపై విమర్శలకు కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటుంది. నేను శివ భక్తుడిని, కనుక విమర్శల విషాన్ని దిగమింగుతా. కానీ ఎవరికైనా అవమానం జరిగితే మాత్రం నేను తట్టుకోలేను. అసోం పుత్రుడు డాక్టర్‌ భూపెన్‌ హజారికాకు భారతరత్న ఇవ్వడం మంచి నిర్ణయమా కాదా? కానీ ఆయనకు భారతరత్న ఇచ్చినందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరంగా అవమానించింది."
- ప్రధాని మోదీ

స్వదేశీ వస్తువులు కొనండి!
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్ కోసం స్వదేశీ వస్తువులు కొనండి అని కోరారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధే ధ్యేయంగా బీజేపీ పాలన నడుస్తోందని అన్నారు. ఈ రాష్ట్రాలను అనుసంధానిస్తూ యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. అసోంలో ఏళ్లపాటు పరిపాలన చేసిన కాంగ్రెస్​, బ్రహ్మపుత్ర నదిపై కేవలం 3 వంతెనలు మాత్రమే నిర్మించిందని, కానీ పదేళ్ల బీజేపీ పాలనలో ఇప్పటి వరకు 6 బ్రిడ్జ్​లు నిర్మించామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

వికసిత్ భారత్​
"అసోం వృద్ధిరేటు ఇప్పుడు 13 శాతంగా ఉంది. డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం కృషి వల్లే ఇది సాధ్యం అయ్యింది. కేంద్రం, రాష్ట్రప్రభుత్వం రెండూ అసోంను ఆరోగ్య కేంద్రంగా (హెల్త్ హబ్​)గా అభివృద్ధి పరచాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. వికసిత్ భారత్​ కలను సాధించడంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు పెద్ద పాత్ర ఉంది" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్ సక్సెస్​
"కామాఖ్య మాత ఆశీస్సుల వల్లే ఆపరేషన్ సిందూర్ విజయవంతమైంది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారత సైన్యానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి బదులుగా, పాకిస్థాన్ ఉసుగొల్పుతున్న ఉగ్రవాదులకు మద్దతు ఇస్తోంది. కచ్చితంగా చెప్పాలంటే, కాంగ్రెస్ చొరబాడుదారులను, దేశ వ్యతిరేక శక్తులను రక్షిస్తోంది. కానీ చొరబాటుదారులు మన భూమిని ఆక్రమించుకోవడానికి బీజేపీ ఎన్నటికీ అనుమతించదు. అసోం ముఖ్యమంత్రి ఆక్రమణదారులను తరిమివేస్తున్నారు. దీనితో రైతులు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా తమ భూముల్లో సాగు చేసుకుంటున్నారు" అని మోదీ అన్నారు.

