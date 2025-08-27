Rahul Gandhi On BJP Vote Chori : గుజరాత్ అంటే ఆర్థిక మోడల్ కాదని, అది ఓటుచోరీ మోడల్ అని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్గాంధీ అన్నారు. గుజరాత్ నుంచే ఓటుచోరీని బీజేపీ ప్రారంభించిందని విమర్శించారు. బిహార్లోని ముజఫర్పుర్లో తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్తో కలిసి రాహుల్ ఓటరు అధికార్ యాత్ర నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన స్టాలిన్, ఎన్నికలను బీజేపీ అపహాస్యం చేసిందని మండిపడ్డారు. తమ ఓట్లను దొంగతనం చేసిన ఎన్డీఏను ప్రజలే అధికారం నుంచి దింపుతారని జోస్యం చెప్పారు. ఉగ్రవాదం కన్నా ఓట్లను దొంగతనం చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని వివరించారు.
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar | Addressing during the 'Voter Adhikar Yatra', Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " this (vote chori) first began in gujarat before 2014. and they brought it to the national level in 2014. gujarat model is not an economic model; it is a model of 'vote… pic.twitter.com/0hOuh0L4rJ— ANI (@ANI) August 27, 2025