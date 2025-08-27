ETV Bharat / bharat

గుజరాత్ మోడల్ అంటే 'ఓటుచోరీ'- అక్కడే నుంచే బీజేపీ ఓట్ల దొంగతనం ప్రారంభం : రాహుల్ గాంధీ - RAHUL GANDHI ON BJP VOTE CHORI

తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్​తో కలిసి రాహుల్ గాంధీ ఓటర్ అధికార్ యాత్ర

Rahul Gandhi On BJP Vote Chori
amil Nadu Chief Minister MK Stalin participates in ‘Voter Adhikar Yatra' in Bihar (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 2:43 PM IST

Rahul Gandhi On BJP Vote Chori : గుజరాత్‌ అంటే ఆర్థిక మోడల్‌ కాదని, అది ఓటుచోరీ మోడల్‌ అని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌గాంధీ అన్నారు. గుజరాత్‌ నుంచే ఓటుచోరీని బీజేపీ ప్రారంభించిందని విమర్శించారు. బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పుర్‌లో తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌తో కలిసి రాహుల్‌ ఓటరు అధికార్‌ యాత్ర నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన స్టాలిన్‌, ఎన్నికలను బీజేపీ అపహాస్యం చేసిందని మండిపడ్డారు. తమ ఓట్లను దొంగతనం చేసిన ఎన్​డీఏను ప్రజలే అధికారం నుంచి దింపుతారని జోస్యం చెప్పారు. ఉగ్రవాదం కన్నా ఓట్లను దొంగతనం చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని వివరించారు.

