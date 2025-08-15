Mallikarjun Kharge on BJP : కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే. అధికారాన్ని కాపాడుకునేందుకు బీజేపీ ఎంతవరకైనా వెళ్తుందని అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలిందని ఆరోపించారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దిల్లీలోని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యాలయం ఇందిరా భవన్లో జెండా ఎగరవేసిన అనంతరం ఈ వ్యాఖ్యాలు చేశారు. బిహార్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పేరిట ప్రతిపక్షాలకు చెందిన ఓట్లను బహిరంగంగానే తొలగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇంకా బతికుండగానే కొందరిని చనిపోయినట్లుగా గుర్తించి ఓట్లను తొలగించారని విమర్శించారు.
ప్రస్తుతం పాలిస్తున్న బీజేపీ అధికారాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఎంతవరకైనా వెళ్తుంది. బిహార్లో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పేరిట బహిరంగంగానే ఓట్లను తొలగిస్తుంది. ఇంకా చాలా మందిని బతికుండగానే చనిపోయినట్లుగా ప్రకటించింది. వీరి ఓట్లను ఏ ప్రాతిపదికన తొలగించారనే విషయాన్ని ఎన్నికల సంఘం చెప్పలేకపోయింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రజల గొంతును విన్న సుప్రీం కోర్టు, ఓటర్ జాబితా బహిరంగంగా ఉంచాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, బిహార్లో దాదాపు 65లక్షల ఓట్లను తొలగించినా అధికార పార్టీకి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. దీనిని బట్టే ఈ ప్రక్రియ వల్ల ఎవరికి లాభమో కనిపిస్తుంది.
- మల్లిఖార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు
కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలైన ఈడీ, సీబీఐ, ఐటీ శాఖలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని మల్లిఖార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. కేవలం ప్రతిపక్షాలకు వ్యతిరేకంగా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే వినియోగిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. అలీన విధానంతో భారత్ సంపాదించుకున్న ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఇప్పుడు పొగొట్టుకుందని అన్నారు. ఒకప్పుడు మనం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల గొంతుగా ఉండేవారిమని, ఇప్పుడు మన పక్కన ఎవరూ లేరని తెలిపారు.
ప్రజాస్వామ్యానికి ఆధారం న్యాయమైన ఎన్నికల నిర్వహణ అని 1949 జూన్ 15న రాజ్యాంగ సభలో బీఆర్ అంబేడ్కర్ అన్నట్లు ఖర్గే గుర్తుచేశారు. ఓటర్ల జాబితాలో చేరేందుకు అర్హత ఉన్న వారిని పక్షపాత ధోరణితో మినహాయించడదని తెలిపారు. మన దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో కాంగ్రెస్ చేసిన పాత్ర గురించి ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసని ఆయని చెప్పారు.
"స్వాంతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు రెండున్నర ఏళ్లు కష్టపడి రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించాం. ప్రపంచంలోనే ఏ ఇతర రాజ్యాంగంతోనైనా దీనిని పోల్చలేం. స్వాతంత్ర్యం అనంతరం 8 దశాబ్దాల మన దేశ ప్రస్థానంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు, విజనరీ ఉన్న నేతలు దేశానికి బలమైన పనాదిని వేశారు. అన్నింటికన్నా రాజ్యాంగమే అత్యున్నతమైనది. పేద- ధనిక, పురుష - మహిళ అన్న బేధం లేకుండా అన్ని వర్గాల వారికి సమాన హక్కులు ఇచ్చింది. ఒక వ్యక్తి, ఒక ఓటు, ఒకే విలువ ఇచ్చారు." అని ఖర్గే అన్నారు.