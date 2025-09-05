ETV Bharat / bharat

బిహార్‌, బీడీ రెండూ బీతోనే మొదలు- కాంగ్రెస్​ పోస్ట్​పై బీజేపీ ఫైర్​ - CONGRESS POST ON BIHAR

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 2:16 PM IST

Congress Post on Bihar : బిహార్‌, బీడీ రెండూ బితోనే మొదలవుతాయంటూ కేరళ కాంగ్రెస్‌ పెట్టిన ఎక్స్‌ పోస్టు దుమారం రేపింది. జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా చెడు వస్తువుల పేరుతో పొగాకు ఉత్పత్తులను 40శాతం పన్ను పరిధిలో చేర్చారు. అయితే బిహార్‌ బీడీలపై మాత్రం పన్ను శాతం 18కి తగ్గించారు. దీనిపై కేరళ కాంగ్రెస్‌ వ్యంగ్యంగా పెట్టిన పోస్టు వివాదాస్పదమైంది. బీడీ, బిహార్‌ రెండూ బితోనే మొదలవుతాయని, వాటిని చెడు వస్తువులుగా చూడరాదని ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టింది. బీజేపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయటంతో కేరళ కాంగ్రెస్‌ ఆ పోస్టును తొలగించింది. ఇది వరకే ప్రధాని మోదీ తల్లిని అవమానించిన హస్తం పార్టీ ఇప్పుడు బిహార్‌ను బీడీతో పోల్చిందని బీజేపీ మండిపడింది. ఈ విషయాన్ని ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్‌ సమర్థిస్తారా అంటూ బీజేపీ నేత షెహజాద్‌ పూనావాలా ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రశ్నించారు.

