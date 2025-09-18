తమిళనాడులోకి బీజేపీని అడుగుపెట్టనివ్వం: ముఖ్యమంత్రి సీఎం స్టాలిన్
బీజేపీపై తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ కీలక కామెంట్స్- అసెంబ్లీ ఎన్నికల దృష్ట్యా పార్టీ కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం
Published : September 18, 2025 at 12:35 PM IST
MK Stalin On BJP: వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీని తమిళనాడులోకి అడుగుపెట్టనివ్వమని ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. 2019 నుంచి అన్ని ఎన్నికల్లో తమిళనాడులో డీఎంకే పార్టీ విజయం సాధిస్తోందని, ఇది శత్రువులను నిరాశపరిచే అంశమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అదే విధంగా 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో తాము కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తామన్నారు. తమ విజయాన్ని ఏ శక్తి అడ్డుకోలేదని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం కరూర్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో స్టాలిన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సెప్టెంబర్ 17 అన్నాదురై, పెరియార్ పుట్టినరోజు. ఇదే రోజును డీఎంకే వ్యవస్థాపక దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో డీఎంకే పార్టీ అధినేత స్టాలిన్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. అన్నాదురై, పెరియార్ పుట్టినరోజులు అలాగే డీఎంకే ఏర్పడిన రోజును రాష్ట్రంలో ప్రధాన పండగలుగా జరుపుకుంటామని పేర్కొన్నారు. తాము అధిగమించిన కఠినమైన సవాళ్లను తిరిగి చూసుకోవడానికి, తదుపరి విజయం సాధించడానికి ఈ పండగ ఎంతో దోహదపడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని డీఎంకే కార్యకర్తలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం ప్రముఖుల జన్నదినం సందర్భంగా పలువురికి అవార్డులు అందజేసి నగదును బహుకరించారు. ఇందులో డీఎంకే డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ, పార్టీ పార్లమెంటరీ గ్రూప్ లీడర్ కనిమెుళికి 'పెరియార్' అవార్డును ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ అందించారు.
"జయలలిత మరణం తర్వాత ఏఐఏడీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ కాపాడిందని ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎడప్పాడి పళనిస్వామి అన్నారు. అలాగే ఏఐఏడీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేసింది డీఎంకే పార్టీ అని బీజేపీ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తోంది. ఈ పార్టీ నిరంతరం తమిళనాడు ప్రభుత్వంపై బెదిరింపులకు పాల్పడుతోంది. కానీ వాటికి మేం భయపడం.డీఎంకే నుంచి ఉద్భవించిన కొన్ని పార్టీలు ఆ పార్టీని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఎడప్పాడి పళనిస్వామి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి తన పార్టీని బీజేపీ తాకట్టు పెట్టారు."
--ఎంకే స్టాలిన్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి
ఎంపీల సంఖ్యను తగ్గించే ప్రయత్నం
అన్నాడీఎంకే ప్రారంభించినపుడు దాని విధానం అన్నాయిజమని, పళనిస్వామి ఇప్పుడు దాన్ని మార్చేశారని స్టాలిన్ విమర్శించారు.ముఖ్యమంత్రి పదవి పొందడానికి కొంతమంది వ్యక్తుల కాళ్లపై పడి ఇప్పుడు తన ముఖాన్ని కండువాతో దాచుకుంటున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా కేంద్రం తమిళనాడు ఎంపీల సంఖ్యను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తోందని స్టాలిన్ ఆరోపించారు. అలాగే గవర్నర్ను డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించేలా చేశారని, అందుకు తాము దీటుగా పోరాడామని పేర్కొన్నారు. ఈ పోరాటం ముఖ్యమంత్రి పదవికోసమో, పార్టీ కోసమో, అధికారం కోసమో కాదని, తమిళనాడు రాష్ట్రం కోసమని ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ వ్యాఖ్యానించారు. తమిళ భాషను, తమ హక్కులను కాపాడుకోవడానికి అందరం కలిసికట్టుగా పోరాడాలని, ఈ పోరాటంలో తాను ముందు వరుసలో ఉంటానని సీఎం స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు.
