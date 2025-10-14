బిహార్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్- 71 మందితో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన బీజేపీ
71 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన బీజేపీ- తారాపూర్ నుంచి పోటీలో ప్రస్తుత డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి
Published : October 14, 2025 at 3:06 PM IST
BJP First List For Bihar Polls : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ 71 మందితో తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, ప్రస్తుత డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి తారాపూర్ నుంచి బరిలోకి దిగుతారు. లఖీసరాయ్ నుంచి మరో డిప్యూటీ సీఎం విజయ్కుమార్ సిన్హా పోటీపడుతున్నారు. మంత్రి నితిన్ నబీన్ బంకీపూర్ నుంచి పోటీ చేస్తారు.
BJP releases first list of 71 candidates for Bihar Assebly elections. Deputy CM Samrat Choudhary to contest from Tarapur, Deputy CM Vijay Kumar Sinha from Lakhisarai, State Minister Nitin Nabin from Bankipur and Renu Devi to contest from Bettiah. pic.twitter.com/brXr2q2Ym7— ANI (@ANI) October 14, 2025