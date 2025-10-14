ETV Bharat / bharat

బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్​- 71 మందితో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన బీజేపీ

71 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన బీజేపీ- తారాపూర్‌ నుంచి పోటీలో ప్రస్తుత డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్‌ చౌదరి

BJP releases first list of 71 candidates for Bihar polls
BJP releases first list of 71 candidates for Bihar polls (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 3:06 PM IST

BJP First List For Bihar Polls : బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ 71 మందితో తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, ప్రస్తుత డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్​ చౌదరి తారాపూర్​ నుంచి బరిలోకి దిగుతారు. లఖీసరాయ్‌ నుంచి మరో డిప్యూటీ సీఎం విజయ్‌కుమార్‌ సిన్హా పోటీపడుతున్నారు. మంత్రి నితిన్ నబీన్​ బంకీపూర్​ నుంచి పోటీ చేస్తారు.

BJP FIRST LIST OF 71 CANDIDATES
BIHAR POLLS 2025
BJP FIRST LIST FOR BIHAR POLLS

