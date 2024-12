ETV Bharat / bharat

త్వరలో బీజేపీకి కొత్త అధ్యక్షుడు - జేపీ నడ్డా స్థానంలో ఎవరొస్తారో? - BJP LIKELY TO GET NEW PRESIDENT

BJP Likely To Get New President ( ANI (File Photo) )

By ETV Bharat Telugu Team Published : 36 minutes ago

BJP Likely To Get New President : బీజేపీ నూతన అధ్యక్షుడి ఎంపిక ఫిబ్రవరిలో జరిగే అవకాశముందని కాషాయ పార్టీ సీనియర్ నేత ఒకరు తెలిపారు. ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా స్థానంలో కొత్తవారిని ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రాల్లో పార్టీ సంస్థాగత ఎన్నికలు జరుగుతున్నట్లు బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు. జనవరి మధ్య నాటికి సగం కంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో సంస్థాగత ఎన్నికలు పూర్తవుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ఆ ప్రక్రియ పూర్తికాగానే నూతన జాతీయ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకునే ప్రక్రియ చేపడతామని కమలనాథులు వివరిస్తున్నారు. రాష్ట్రాల్లోదాదాపు 60 శాతం మంది బీజేపీ అధ్యక్షుల పదవీకాలం ముగిసిందని, వచ్చే నెల మధ్య నాటికి వారి స్థానంలో కొత్తవారిని ఎన్నుకునే అవకాశముందని ఓ సీనియర్ నాయకుడు చెప్పారు. జాతీయ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకునే ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యేనాటికి కనీసం సగం రాష్ట్ర యూనిట్లలో సంస్థాగత ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని బీజేపీ రాజ్యాంగం నిర్దేశిస్తుంది.

కొత్త బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎవరనేది ఇంకా ఖరారుకాలేదని ఆ నాయకుడు చెప్పారు. కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా 2020 ఫిబ్రవరిలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అధ్యక్షుడి పదవీకాలం మూడేళ్లే అయినప్పటికీ 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయన పదవీకాలం పొడిగించారు.