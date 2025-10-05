ETV Bharat / bharat

'ప్రణాళిక ప్రకారమే కరూర్​ తొక్కిసలాట'- స్టాలిన్ సర్కార్​పై ఖూష్బూ ఫైర్- విజయ్​కు బీజేపీ మద్దతు

టీవీకే అధినేత విజయ్​కు బీజేపీ నేతల నుంచి మద్దతు

Khushbu On Vijay Rally Stampede
Khushbu On Vijay Rally Stampede (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 12:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Khushbu On Vijay Rally Stampede : కరూర్‌ తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించి టీవీకే అధినేత విజయ్‌కు అనూహ్యంగా బీజేపీ నేత నుంచి మద్దతు లభించింది. కరూర్‌లో ప్రణాళిక ప్రకారమే తొక్కిసలాటను సృష్టించారని సీఎం స్టాలిన్‌ నేతృత్వంలోని డీఎంకే ప్రభుత్వంపై బీజేపీ నేత, నటి ఖుష్బూ సుందర్‌ ఆరోపణలు గుప్పించారు. విజయ్‌ ర్యాలీ నిర్వహించుకునేందుకు సరైన స్థలాన్ని కేటాయించలేదని ఖుష్బూ మండిపడ్డారు.

ఈ ఘటన నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగిందని తమిళనాడు ప్రజలందరికీ తెలుసనీ, విజయ్‌ సభకు జనం ఎలా వస్తారో తెలిసి కూడా సరైన భద్రత కల్పించలేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పటికైనా స్టాలిన్‌ తన మౌనాన్ని వీడాలన్నారు. అసలు తొక్కిసలాటకు ముందు పోలీసులు లాఠీచార్జ్‌ ఎందుకు చేశారో చెప్పాలని బీజేపీ నేత డిమాండ్‌ చేశారు. పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత విజయ్‌ డీఎంకేతో పాటు బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పిస్తూ వస్తున్నారు.

అయితే 41 మంది మృతి చెందిన కరూర్‌ ఘటన తర్వాత విజయ్ పార్టీని బీజేపీ సంప్రదించినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. విజయ్‌కు కోట్లాదిమంది అభిమానులు ఉండటంతో ఆయన్ను తమవైపు తిప్పుకోవాలని బీజేపీ యోచిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయని వివరించాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీకి విజయ్‌ పార్టీ బీ-టీమ్‌ అంటూ విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

KHUSHBU ON VIJAY RALLY STAMPEDEKHUSHBU ON VIJAY RALLY STAMPEDE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.