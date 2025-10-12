ETV Bharat / bharat

బిహార్​లో NDA సీట్ల కేటాయింపు ఖరారు- ఏ పార్టీకి ఎన్నంటే?

Bihar Elections NDA Sharing
Bihar Elections NDA Sharingt (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 7:03 PM IST

1 Min Read
Bihar Elections NDA Sharing : బిహార్​లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనుండగా, వివిధ పార్టీల్లో సీట్ల కేటాయింపుపై తర్జనభర్జనలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్‌డీఏలో సీట్ల పంపకంపై నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనకు తెరపడింది. సీట్ల భాగస్వామ్యం ఖరారు చేసింది. మొత్తం 243 సీట్లపై ఒప్పందం కుదిరింది.

  • జనతాదళ్ యునైటెడ్ (జేడీయూ): 101 సీట్లు
  • భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ): 101 సీట్లు
  • లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్): 29 సీట్లు
  • హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్‌ఏఎం): 6 సీట్లు
  • రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్‌ఎల్‌ఎం): 6 సీట్లు

