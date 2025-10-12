బిహార్లో NDA సీట్ల కేటాయింపు ఖరారు- ఏ పార్టీకి ఎన్నంటే?
బిహార్ ఎన్నికల వేళ కీలక ప్రకటన
Published : October 12, 2025 at 7:03 PM IST
Bihar Elections NDA Sharing : బిహార్లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనుండగా, వివిధ పార్టీల్లో సీట్ల కేటాయింపుపై తర్జనభర్జనలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్డీఏలో సీట్ల పంపకంపై నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనకు తెరపడింది. సీట్ల భాగస్వామ్యం ఖరారు చేసింది. మొత్తం 243 సీట్లపై ఒప్పందం కుదిరింది.
- జనతాదళ్ యునైటెడ్ (జేడీయూ): 101 సీట్లు
- భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ): 101 సీట్లు
- లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్): 29 సీట్లు
- హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్ఏఎం): 6 సీట్లు
- రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్ఎల్ఎం): 6 సీట్లు
NDA (National Democratic Alliance) announces seat sharing for #BiharElections2025
BJP and JDU to contest on 101 seats each
LJP (Ram Vilas) – 29 seats
Rashtriya Lok Morcha– 06 seats
Hindustani Awam Morcha (HAM)– 06 seats