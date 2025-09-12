AIతో మోదీ తల్లి వీడియో- ఖండించిన బీజేపీ- కాంగ్రెస్పై ఫైర్
బిహార్ కాంగ్రెస్పై మండిపడ్డ బీజేపీ నేతలు
Published : September 12, 2025 at 2:56 PM IST
BJP On Congress Video : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతోపాటు ఆయన తల్లి దివంగత హీరాబెన్కు సంబంధించి ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ ద్వారా కాంగ్రెస్ క్రియేట్ చేసిన వీడియోను భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. మహిళలను, మాతృమూర్తులను అవమానించడమే కాంగ్రెస్ పని అని దుయ్యబట్టింది. రెండు రోజుల క్రితం బిహార్ కాంగ్రెస్ తన సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియోను పోస్ట్ చేసింది.
కాంగ్రెస్ పోస్ట్ చేసిన వీడియోపై బీజేపీ జాతీయ ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనవాలా హస్తం పార్టీపై మండిపడ్డారు. "బిహార్ కాంగ్రెస్ ఒక అసహ్యకరమైన వీడియోతో అన్ని పరిమితులను దాటింది. ఈ పార్టీ గాంధీ వాళ్లదిగా కాకుండా గాలివాళ్లదిగా మారింది. మహిళలను, మాతృమూర్తులను అవమానించడమే కాంగ్రెస్ పని. బిహార్ను బీడీగా వ్యాఖ్యానించడం, మనతో లేని వ్యక్తి గురించి ప్రస్తావించడం సిగ్గు చేటు" అని ఆయన విమర్శించారు.
పశ్చాత్తాపం చూపించడం లేదు!
ప్రధాని మోదీ తల్లి విషయంలో కాంగ్రెస్ పశ్చాత్తాపం చూపించడం లేదని షెహజాద్ పూనవాలా తెలిపారు. పార్టీ ఈ చర్యను సమర్థించడమే కాకుండా ఇప్పుడు అన్ని పరిమితులను దాటిందని ఆరోపించారు. "ప్రధాని తల్లిని దుర్భాషలాడినందుకు పశ్చాత్తాపం చెందడానికి బదులుగా సదరు వ్యక్తులను కాంగ్రెస్ అబద్ధాలతో సమర్థించింది. తారిక్ అన్వర్ కూడా సమర్థించారు. ఇప్పుడు బిహార్ కాంగ్రెస్ ఒక అసహ్యకరమైన వీడియోతో అన్ని పరిమితులను దాటింది" అని ఆయన తెలిపారు.
అవమానకరమైన ఓటమిని ఎదుర్కొంటారు!
బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు అనురాగ్ ఠాకూర్ కూడా మీడియాతో మాట్లాడుతూ అదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. "రాజకీయాలు ఎంత దిగజారిపోతాయో ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ చూపించాయి. ఒకరి తల్లిని, అది కూడా మరణించిన వారిని ఎగతాళి చేసిన వారు బిహార్ ప్రజలకు తెలుసు. అలాంటి పార్టీల నాయకులు చేసిన అవమానానికి ఎప్పటికీ క్షమించరు. ఇది అసహ్యకరమైనది, సిగ్గుచేటు. వారు రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అవమానకరమైన ఓటమిని ఎదుర్కొంటారు. ప్రజలు వారికి తగిన సమాధానం ఇస్తారు" అని అనురాగ్ ఠాకూర్ తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ పోస్ట్ చేసిన వీడియాలో ఏముంది?
ప్రధాని మోదీకి ఆయన తల్లి హీరాబెన్ కలలోకి వచ్చినట్లు ఏఐతో వీడియో క్రియేట్ చేశారు. "ఇవాళ ఓటు చోరీ చేయడం పూర్తైంది. ఇక నిద్రించే సమయమైంది. ముందు నోట్ల రద్దు చేసినప్పుడు లైన్లో నిలబెట్టావు, ఇప్పుడు నా పేరు మీద బిహార్లో రాజకీయం చేస్తున్నావు. నన్ను అవమానించేలా బ్యానర్లు, పోస్టర్లు వేయిస్తున్నావు. బిహార్లో నువ్వు మళ్లీ నాటకాలు ఆడుతున్నావు. రాజకీయం పేరుతో దిగజారిపోకు" అంటూ మోదీకి తల్లి చెబుతున్నట్లు ఫేక్ ఆడియా బ్యాక్ గ్రౌండ్లో యాడ్ చేశారు.
साहब के सपनों में आईं " माँ"— Bihar Congress (@INCBihar) September 10, 2025
देखिए रोचक संवाद 👇 pic.twitter.com/aA4mKGa67m
కొద్ది రోజుల క్రితం, ఆర్జేడీ- కాంగ్రెస్లు నిర్వహించిన పలు సమావేశాల్లోను, వేదికల పైనా చనిపోయిన తన తల్లిని అవమానిస్తూ మాట్లాడారని, ఆమెకు అవమానం జరిగిందని ప్రధాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు కేవలం తన తల్లికి జరిగిన అవమానం మాత్రమే కాదని, దేశంలోని తల్లులు, సోదరీమణులకు జరిగిన అవమానమన్నారు. ఇవి తనను ఎంతో బాధించాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. బిహార్ ప్రజలు కూడా తనలాగే బాధ పడ్డారనే విషయం కూడా తెలుసన్నారు. దివంగత మాతృమూర్తి హీరాబెన్ మోదీ తనను, తోబుట్టువులను పెంచేందుకు ఎంతో కష్టపడ్డారని చెప్పారు.