Exclusive : బిహార్ ఎన్నికలకు బీజేపీ లిస్ట్ ఇదే! సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల్లో చాలా మందికి నో ఛాన్స్?
బిహార్ ఎన్నిక వేళ కీలక అప్డేట్!
Published : October 10, 2025 at 10:44 PM IST
Bihar Elections BJP List : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇప్పటికే నగారా మోగగా, మొదటి దశ నామినేషన్ పత్రాల దాఖలు శుక్రవారం ప్రారంభమైంది. అక్టోబర్ 17 వరకు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసే అవకాశం ఉండగా, ఆ తర్వాత రోజు నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన జరుగుతుంది. అయితే నవంబర్ 6న మొదటి రౌండ్ లో పట్నా, దర్భంగా, మాధేపురా, సహర్సా, ముజఫర్పుర్, గోపాల్గంజ్, సివాన్, సరన్, వైశాలి, సమస్తిపూర్, బెగుసరాయ్, అఖిసరాయ్, ముంగేర్, షేక్పురా, నలంద, బక్సర్, భోజ్పూర్ జిల్లాల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
బీజేపీకి చెందిన 85 మంది అభ్యర్థుల జాబితా ఇప్పుడు ఈటీవీ భారత్కు అందింది. 85 సీట్ల నుంచి యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలకు తమ నియోజకవర్గాలకు సిద్ధం కావడానికి అనుమతి లభించింది. 41 మంది అభ్యర్థుల పేర్లు ఖరారు చేసింది బీజేపీ. వారిలో లౌరియా నుంచి వినయ్ బిహారీ, చన్పాటియా నుంచి ఉమాకాంత్ సింగ్, బెట్టియా నుంచి రేణు దేవి, హరిసిద్ధి నుంచి కృష్ణ నందన్ పాస్వాన్, గోవింద్గంజ్ నుంచి సునీల్ మణి తివారీ, పిప్రా నుంచి శ్యామ్ బాబు ప్రసాద్ యాదవ్, మధుబన్ నుంచి రాణా రణధీర్ సింగ్, మోతిహరి నుంచి ప్రమోద్ కుమార్ పోటీ చేయనున్నారు.
చిరయ్య నుంచి లాల్బాబు ప్రసాద్ గుప్తా, ఢాకా నుంచి పవన్ జైస్వాల్, రిగా నుంచి మోతీలాల్ ప్రసాద్, బత్నాహా నుంచి అనిల్ రామ్, పరిహార్ నుంచి గాయత్రి దేవి, బెనిపట్టి నుంచి వినోద్ నారాయణ్ ఝా, ఖజౌలి నుంచి అరుణ్ శంకర్ ప్రసాద్ ఉన్నారు. బిస్ఫీ నుంచి హరిభూషణ్ ఠాకూర్ 'బచౌల్', ఝంజర్పూర్ నుంచి నితీష్ మిశ్రా, ఛతాపూర్ నుంచి నీరజ్ కుమార్ సింగ్, ఫోర్బ్స్గంజ్ నుంచి విద్యాసాగర్ కేసరి, బన్మాంఖి నుంచి కృష్ణ కుమార్ రిషి (ఎస్సీ), పూర్నియా నుంచి విజయ్ ఖేమ్కా, కతిహార్ నుంచి తార్కిషోర్ ప్రసాద్, ప్రాణ్సా జ్ సన్హా సింగ్ బరిలో దిగనున్నారు.
దర్భంగా, కేవారి నుంచి మురారి మోహన్ ఝా, జాలే నుంచి జీవేష్ కుమార్, ఔరాయ్ నుంచి రామ్ సూరత్ రాయ్, కుధ్ని నుంచి కేదార్ ప్రసాద్ గుప్తా, బారురాజ్ నుంచి అరుణ్ కుమార్ సింగ్ కూడా తమ టికెట్లను కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. అదనంగా, పారు నుంచి అశోక్ కుమార్ సింగ్, బరౌలి నుంచి రాంప్రవేశ్ రాయ్, గోపాల్గంజ్ నుంచి కుసుమ్ దేవి, గోరియాకోఠి నుంచి దేవేష్కాంత్ సింగ్, అమనోర్ నుంచి కృష్ణ కుమార్ మంతు, హాజీపుర్ నుంచి అవధేష్ సింగ్, రోసెరా (SC) నుంచి వీరేంద్ర పాస్వాన్, బెగుసరాయ్ నుంచి కుందన్ సింగ్, బిహ్పూర్ నుంచి కుమార్ శైలేంద్ర, కటోరియా (ST) నుంచి నిక్కీ హెంబ్రామ్, షరీఫ్ నుంచి సునీల్ కుమార్ కూడా అభ్యర్థులుగా నిర్ధరించారు.
44 సీట్లలో బిజెపి అభ్యర్థులను మారుస్తుందా?
44 సీట్లలో అభ్యర్థులను బీజేపే మార్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 44 సీట్లలో అనేక మంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. వీరిలో రాంనగర్ నుంచి భగీరథి దేవి (ఎస్సీ), బగాహా నుంచి రామ్ సింగ్, నర్కటియాగంజ్ నుంచి రష్మీ వర్మ, నౌతన్ నుంచి నారాయణ్ ప్రసాద్, రక్సాల్ నుంచి ప్రమోద్ సిన్హా, సితామర్హి నుంచి మిథ్లేష్ కుమార్, రాజ్నగర్ నుంచి రాంప్రీత్ పాశ్వాన్ (ఎస్సీ), నార్పత్గంజ్ నుంచి జైప్రకాష్ యాదవ్, నార్పత్గంజ్ నుంచి జైప్రకాష్ యాదవ్, కోవిత మండల్ గౌరబౌరామ్, అలీనగర్ నుంచి మిశ్రీలాల్ యాదవ్, హయాఘాట్ నుంచి రామచంద్ర సాహ్, సాహెబ్గంజ్ నుంచి రాజు కుమార్ సింగ్, దరౌండా నుంచి కరంజిత్ సింగ్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా వారి సీట్లు ఖరారు కాలేదు.
ఇదిలా ఉండగా, తారయ్య నుంచి జనక్ సింగ్, చాప్రా నుంచి సీఎన్ గుప్తా, లాల్గంజ్ నుంచి సంజయ్ కుమార్ సింగ్, పటేపూర్ నుంచి లఖిందర్ పాశ్వాన్, మొహియుద్దీన్ నగర్ నుంచి రాజేశ్ సింగ్, బచ్వారా నుంచి సురేంద్ర మెహతా, పిర్పైంటి నుంచి లాలన్ కుమార్ పాశ్వాన్, పీర్పైంటి నుంచి లాలన్ కుమార్ పాశ్వాన్, కహల్గావ్ నుంచి రామ్నారాయన్ కుమార్, బ్యాంక్ నుంచి ప్రవణ్ కుమార్ యాదవ్ టికెట్లు దక్కాయి. లఖిసరాయ్ నుంచి విజయ్ కుమార్ సిన్హా, బార్హ్ నుంచి జ్ఞానేంద్ర సింగ్ గ్యాను, దిఘా నుంచి సంజీవ్ చౌరాసియా, బంకీపూర్ నుంచి నితిన్ నవీన్, కుమ్రార్ నుంచి అరుణ్ కుమార్ సిన్హా పేర్లు కూడా ఖరారు కాలేదు.
అంతేకాకుండా, పాట్నా సాహిబ్ నుంచి నంద్ కిషోర్ యాదవ్, విక్రమ్ నుంచి సిద్ధార్థ్ సౌరభ్, బర్హరా నుంచి రాఘవేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్, అరా నుంచి అమరేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్, మొహానియా నుంచి సంగీత కుమారి (SC), భబువా నుంచి భరత్ బింద్, చెనారి నుంచి మురారి ప్రసాద్ గౌతమ్ (SC), దేవిర్ నుంచి దేవిర్ కుమార్, గయా నుంచి దేవిర్ గన్, గయా నుంచి దేవిర్ కుమార్ వార్సాలిగంజ్, జముయికి చెందిన శ్రేయసి సింగ్ అనిశ్చితంగా ఉన్నారు. అదనంగా, బక్సర్, డుమ్రాన్, బ్రహ్మపుర్ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేయలేదు.