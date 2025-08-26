ETV Bharat / bharat

వచ్చే 40-50 ఏళ్ల వరకు అధికారంలో ఉంటామని అమిత్ షాకు ఎలా తెలుసు? : రాహుల్​ గాంధీ - RAHUL GANDHI ON VOTE CHORI

బీజేపీ, EC కలిసి ఎన్నికల తేదీలను నిర్ణయిస్తారని రాహుల్ విమర్శ

Rahul Gandhi on Vote Chori
Rahul Gandhi on Vote Choriొ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 6:16 PM IST

1 Min Read

Rahul Gandhi on Vote Chori : బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం ఇద్దరు కలిసి ఎలక్షన్​ తేదీలను నిర్ణయిస్తారని లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడికి ఓటు వేసే హక్కు ఉంటుందని, రాజ్యాంగం లేకపోతే మనకు ఎలాంటి హక్కులు ఉండవన్నారు. ఒకవేళ ఓటు వేసే హక్కును కోల్పోతే, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోలేమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్​ఎస్​ఎస్​ ఎప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించదని, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సమాన హక్కులను ఇవ్వడం వారికి నచ్చదని విమర్శించారు. ఓట్​ అధికార్ యాత్రలో భాగంగా బిహార్​లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"బీజేపీ ప్రభుత్వం మరో 40-50 ఏళ్ల వరకు అధికారంలో ఉంటుందని అమిత్​ షా చాలా సార్లు చెప్పారు. అప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది. వచ్చే 50 ఏళ్ల వరకు అధికారంలో ఉంటారని ఆయనకు ఎలా తెలుసు? కానీ ఈరోజు దీని వెనుక ఉన్న అసలు నిజం బయటపడింది. బీజేపీ ఓట్​ చోరీ చేసిందని తేలింది. గుజరాత్​లో మొదలైన ఈ ఓట్​ చోరీ 2014 నాటికి జాతీయ స్థాయికి చేరుకుంది. ఆ తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాలకు చేరింది. నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు. నా వద్ద నిజాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాట్లాడుతాను. ఈ ఓట్​ చోరీపైన ఒక్క బీజేపీ నాయకుడు కూడా ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. ప్రధాని మోదీ, అమిత్​ షా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. దొంగ ఎప్పుడూ నిశబ్ధంగానే ఉంటాడు ఎందుకంటే దొంగతనం చేశానని అతడికి తెలుసు. రాజ్యాంగం లేకపోతే కనీసం రైతులు కూడా ఏం చేయలేరు. ఆర్​ఎస్​ఎస్​ ఎప్పుడూ త్రివర్ణ పతాకం ముందు సెల్యూట్ చేసేవారు కాదు. ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కానీ, లోపల మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు."

--రాహుల్​ గాంధీ, లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత

