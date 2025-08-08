Jharkhand Birdman Pannalal : ఝార్ఖండ్ అడవుల్లో నిశబ్ద వాతావరణం ఉన్నా, ఒక స్వరం మాత్రం నిత్యం ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటుంది. అదే పన్నాలాల్ గొంతు. డజన్ల కొద్దీ పక్షులు ఈ పిలుపును గుర్తిస్తాయి. పన్నాలాల్ రాగానే ఆయనను చుట్టిముట్టేస్తాయి. అంతలా ఆయనతో పక్షులు మమేకం అయిపోయాయి. అందుకు గల కారణాలేంటి? పన్నాలాల్తో పక్షులు ఎలా స్నేహం చేస్తున్నాయి? అయన్ను అంతలా మూగజీవాలు నమ్మడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముద్దుగా 'బర్డ్ మ్యాన్' అని పేరు
ఝార్ఖండ్ అడవుల్లో ఒక వ్యక్తి దగ్గర పక్షుల గుంపు తిరుగుతుంటే, ఆ ప్రదేశానికి పన్నాలాల్ వచ్చాడని అర్థం! రామ్ గఢ్ జిల్లాలోని సరయ్య కుండ్రు గ్రామానికి చెందిన పన్నాలాల్ను ప్రజలు ప్రేమగా 'బర్డ్ మ్యాన్' అని పిలుచుకుంటారు. ఆయన వృత్తిరీత్యా రైతు. కానీ పక్షులతో స్నేహం, మమేకం అవ్వడం అంటే ఆయనకు ఇష్టం. పక్షుల రక్షణకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సాయం లేకపోయినా తన అభిరుచి మేరకు గత 27 ఏళ్లుగా అడవుల్లోకి పక్షులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. తన సొంత డబ్బులతో 45కి పైగా పక్షి జాతులను సంరక్షించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే వాటితో మాట్లాడుతున్నారు.
పక్షులతో పన్నాలాల్ సంబంధం వాటిని సంరక్షణ, ఆహారం అందించడంతో అయిపోలేదు. పక్షుల శబ్దాలను గుర్తించి వాటి భాషలో మాట్లాడతారు పన్నాలాల్. ఇది ఒక కళ కాదు. ఆయన కొన్నేళ్ల పాటు పడ్డ శ్రమ, అంకితభావానికి దక్కిన ఫలితం. పన్నాలాల్ ఎల్లప్పుడూ ఆకుపచ్చ దుస్తులు, టోపీ, చొక్కా, బూట్లను ధరిస్తాడు. పక్షులు కూడా తనను అడవి జీవిగా గుర్తించాలనే తాను అలాంటి వేషధారణను వేస్తానని పన్నాలాల్ చెబుతున్నారు. ఎండ, వర్షాన్ని లెక్కచేయకుండా పక్షుల కోసం అడవిలో గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చుంటాడు. పన్నాలాల్ సహనం, అంకితభావం పక్షులను ఆయనకు దగ్గర చేశాయి.
'పక్షుల కళ్లను చూసి అవి ఏం కోరుకుంటున్నాయో చెప్పేస్తాను'
"పక్షులు కూడా మానసిక స్థితిని కలిగి ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు కోపంగా, ఇంకొన్నిసార్లు భయంగా, మరికొన్నిసార్లు ఉత్సాహంగా ఉంటాయి. వాటి కళ్లను చూస్తే అవి ఏం కోరుకుంటున్నాయో నాకు అర్థమవుతుంది. నా కళ్లు మూసేసినా శబ్దాన్ని బట్టి పక్షి జాతిని చెప్పేయగలను. పక్షుల ప్రవర్తనను బట్టి సమీపంలో ఏదైనా మాంసాహారం లేదా ప్రమాదం ఉందా అని తెలుసుకోగలను. నేను ప్రతిరోజూ చూసిన పక్షిని అకస్మాత్తుగా కనిపించకపోతే, అక్కడ ఏదో సమస్య ఉందని నాకు అర్థమవుతుంది. పోలీసు అధికారులకు కూడా పక్షుల గురించి పలు విషయాలు నేర్పించాను. చాలాసార్లు అధికారులు నన్ను పక్షుల గురించి చెప్పమని అడుగుతారు. అప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది." అని పన్నాలాల్ తెలిపారు.
రాంచీలోని అంగడలోని సికిదిరి లోయ, హుండ్రు, గిధినియా, చుటుపాలు, రామ్ గఢ్ లోని రాజ్ రప్ప, కుజు, బనాదగ్ ప్రాంతాల్లో పన్నాలాల్ గత కొన్నేళ్లుగా పక్షుల సంరక్షణ కోసం తిరుగుతున్నారు. ఆయన పక్షులను చూడటానికి మాత్రమే వెళ్లరు. వాటి ప్రవర్తనను కూడా పరిశోధిస్తారు. ఏ అడవిలో ఏ జాతి పక్షులు ఉన్నాయనే విషయాలను తెలుసుకుంటారు. చాలాసార్లు ఆయన గాయపడిన, అనారోగ్యంతో ఉన్న పక్షులను చేరదీశారు. పక్షులకు మందులు ఇచ్చి, అవి కోలుకునే వరకు వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. పన్నాలాల్ అడవికే పరిమితం కాదు. ఝార్ఖండ్ లోని స్కూల్స్, కాలేజీల్లో విద్యార్థులకు పక్షుల కథలు చెబుతారు. అంతరించిపోయిన పక్షులు, అవి చేసే శబ్దాలు, అటవీ పర్యటనలు, పక్షులను గుర్తించే పద్ధతిని వారికి భోదిస్తారు.
పన్నాలాల్ అనేక సంస్థల నుంచి అవార్డులు, సత్కారాలు అందుకున్నారు. "ఒక పక్షి భయపడకుండా వచ్చి నా అరచేతిలో కూర్చున్నప్పుడు అదే నాకు గొప్ప గౌరవం. అదే నాకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. పక్షుల సంరక్షణ పేపర్ వర్క్ కాదు. గుండెల్లో నుంచి రావాల్సిన సంకల్పం. మీరు ఫొటోలు తీయడానికి మాత్రమే అడవిలోకి వచ్చి ఉంటే పక్షులు మీ దగ్గరికి రావు. కానీ మీరు వాటి గురించి ఆందోళన చెందితే అవి మిమ్మల్ని గుర్తిస్తాయి." అని పన్నాలాల్ చెప్పారు.
పన్నాలాల్ కథ కేవలం మనిషికి, పక్షులకు మధ్య ఉన్న స్నేహం గురించి కాదు. అడవుల్లో పక్షి జాతులు అంతరించిపోతున్న కాలంలో ఇది ఒక లోతైన పాఠం. కెమెరాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా లేకుండా కూడా మనం ప్రకృతితో కనెక్ట్ అవ్వగలమని పన్నాలాల్ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. అందుకు కావాల్సిందల్లా ఓర్పు, కరుణ, ప్రేమ.