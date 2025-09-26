ఒక్కో మహిళ అకౌంట్లో రూ.10వేలు- ఎన్నికలకు ముందు కొత్త స్కీమ్ లాంఛ్ చేసిన ప్రధాని మోదీ
రూ.7,500 కోట్లతో ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- ఒక్కో మహిళ అకౌంట్లో రూ.10వేలు జమ!
Published : September 26, 2025 at 1:15 PM IST
Modi Launched Bihar Women Scheme : బిహార్లో మహిళా సాధికారిత కోసం జేడీయూ, ఎన్డీఏ డంబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ కృషి చేస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అన్నారు. నితీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వంలో మహిళలు సురక్షితంగా ఉన్నారని చెప్పారు. త్వరలోనే బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో ఆ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన పథకాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు.
మహిళా సాధికారత, స్వయం ఉపాధి కల్పించేందుకు రూ.7,500 కోట్లతో రూపొందించిన ఈ పథకాన్ని ప్రధాని దిల్లీ నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా ఒక్కొక్కరికీ రూ.10 వేలు చొప్పున 75 లక్షల మంది మహిళల ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ కానుంది. అనంతరం మాట్లాడిన మోదీ గతంలో ఆర్జేడీ పాలనలో మహిళలు చాలా బాధలు పడ్డారని, వారికి రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆరోపించారు. వారి పాలనలో శాంతిభద్రతలు దయనీయంగా ఉండేవని డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వచ్చాక పరిస్థితులు మెరుగుపడ్డాయని అన్నారు. బిహార్లో మరోసారి ఆర్జేడీ అధికారంలోకి రాకుండా చూసుకోవాలని మహిళలకు ప్రధాని కోరారు.
#WATCH | On launching Bihar's Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, PM Modi says, " a brother feels happy when his sister is healthy, happy, and her family is financially strong, and for this, the brother does whatever is needed. today, your two brothers narendra and nitish ji are… pic.twitter.com/xthDN9pr8I— ANI (@ANI) September 26, 2025
"ఏ సోదరుడైనా తన సోదరి ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు, ఆమె కుటుంబం ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నప్పుడే సంతోషంగా ఉంటాడు. అందుకోసం ఏది అవసరమో అది ఆ సోదరుడు చేస్తాడు. ఇవాళ మీ సోదరులమైన నేను (నరేంద్ర మోదీ), నితీశ్ కుమార్లు కలిసి మీ సేవ, శ్రేయస్సు, ఆత్మగౌరవం కోసం అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్నాం. నేటి కార్యక్రమమే దీనికి ఉదహరణ. ఈ పథకం గురించిన నాకు చెప్పినప్పుడు దాని విజన్ను చూసి నేను చాలా సంతోషించాను. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక మహిళ కచ్చితంగా ఈ పథకం వల్ల ప్రయోజనాన్ని పొందుతుంది. ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన పథకం, కేంద్ర లఖ్పతి దీదీ అభియాన్కు కొత్త బలాన్ని ఇస్తుంది."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
మహిళలకు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం
"ఈ పథకం కింద ప్రతి కుటుంబంలోని ఒక మహిళకు, ఆమెకు నచ్చిన జీవనోపాధి కార్యకలాపాల కోసం ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు. దీని వల్ల ఆమెకు సామాజిక సాధికారత, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం లభిస్తాయి. ఈ స్కీమ్లో మొదటగా ప్రతి లబ్ధిదారుకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ కింద రూ.10వేలు అందిస్తారు. తదుపరి దశల్లో వారు రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యవసాయం, పశుపోషణ, హస్తకళలు, టైలరింగ్, నేత, చిన్న తరహా సంస్థలు వంటి ఎంపిక చేసిన రంగాల్లో, మహిళలకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు. అంతేకాదు స్వయం సహాయక బృందాలకు అనుసంధానంగా పనిచేసే కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ల ద్వారా మహిళల ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు సహాయ, సహకారాలు అందిస్తారు. అవసరమైన శిక్షణ కూడా కల్పిస్తారు. మరీ ముఖ్యంగా మహిళలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను మార్కెట్లో అమ్మడానికి, రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ హాట్ బజార్లను మరింతగా అభివృద్ధి చేస్తారు." అని ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన చేసింది.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " ....in this holy festival of navratri, your blessings are a great strength for all of us. i express my heartfelt gratitude to you today, and from today, the mukhyamantri mahila rojgar yojana is being launched. so far, 75 lakh sisters… pic.twitter.com/HnT9JEFjpO— ANI (@ANI) September 26, 2025
బీహార్లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని విపక్ష పార్టీలు బిహార్లో ఓటు చోరీ యాత్రలు, ఓటర్ అధికార్ యాత్రలు లాంటివి చేస్తూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. దీనితో ఓటర్లను ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం తాజా పథకాన్ని ప్రారంభించడం గమనార్హం.
లద్దాఖ్ ప్రజల బాధను చూసైనా కేంద్రం మేల్కొనాలి: కాంగ్రెస్
63 ఏళ్ల పాటు దేశానికి సేవలు- మిగ్ 21 యుద్ధ విమానాలకు వాయుసేన వీడ్కోలు