ETV Bharat / bharat

ఓటరు నమోదుకు ఆధార్‌ను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి- ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం - SUPREME COURT ON BIHAR VOTER LIST

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- ఓటరు టరు నమోదుకు ఆధార్‌ను పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు ధర్మాసనం

Bihar Voters Can Submit Aadhar
Bihar Voters Can Submit Aadhar (Source:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 2:50 PM IST

1 Min Read

Supreme Court On Bihar Voter List: బిహార్‌లో ఓటు కోల్పోయిన వారు తిరిగి ఓటు నమోదు చేసుకునేందుకు ఆధార్‌ను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. బిహార్‌లో జరిగిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై దాఖలైన పిటిషన్లను ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ సందర్భంగా బిహార్‌ రాజకీయ పార్టీలపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఓటరు జాబితాను తొలగించిన 65 లక్షల మందికి ఎందుకు మద్దతుగా నిలబడలేదని పార్టీలను ప్రశ్నించింది. ఓటరు జాబితా సవరణ అంశంపై రాజకీయ పార్టీలు చొరవ చూపట్లేదన్న సుప్రీంకోర్టు, పార్టీల తీరును తప్పుపట్టింది. 85 వేల కొత్త ఓట్లు నమోదైతే బూత్‌స్థాయి ఏజెంట్ల నుంచి కేవలం రెండు అభ్యంతరాలే రావడమేంటని ప్రశ్నించింది. ఓటు కోల్పోయిన వారు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు, జాబితా సవరణ ప్రక్రియ ఓటర్లకు సులభతరంగా ఉండాలని ఈసీకి సూచించింది.

Supreme Court On Bihar Voter List: బిహార్‌లో ఓటు కోల్పోయిన వారు తిరిగి ఓటు నమోదు చేసుకునేందుకు ఆధార్‌ను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. బిహార్‌లో జరిగిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై దాఖలైన పిటిషన్లను ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ సందర్భంగా బిహార్‌ రాజకీయ పార్టీలపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఓటరు జాబితాను తొలగించిన 65 లక్షల మందికి ఎందుకు మద్దతుగా నిలబడలేదని పార్టీలను ప్రశ్నించింది. ఓటరు జాబితా సవరణ అంశంపై రాజకీయ పార్టీలు చొరవ చూపట్లేదన్న సుప్రీంకోర్టు, పార్టీల తీరును తప్పుపట్టింది. 85 వేల కొత్త ఓట్లు నమోదైతే బూత్‌స్థాయి ఏజెంట్ల నుంచి కేవలం రెండు అభ్యంతరాలే రావడమేంటని ప్రశ్నించింది. ఓటు కోల్పోయిన వారు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు, జాబితా సవరణ ప్రక్రియ ఓటర్లకు సులభతరంగా ఉండాలని ఈసీకి సూచించింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLY VOTE WITH AADHAR CARDSUPREME COURT COMMENTS ON PARTIESBIHAR VOTERS CHALLENGESSUPREME COURT DECISION BIHAR VOTERSSUPREME COURT ON BIHAR VOTER LIST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.