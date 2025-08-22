Supreme Court On Bihar Voter List: బిహార్లో ఓటు కోల్పోయిన వారు తిరిగి ఓటు నమోదు చేసుకునేందుకు ఆధార్ను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. బిహార్లో జరిగిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై దాఖలైన పిటిషన్లను ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ సందర్భంగా బిహార్ రాజకీయ పార్టీలపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఓటరు జాబితాను తొలగించిన 65 లక్షల మందికి ఎందుకు మద్దతుగా నిలబడలేదని పార్టీలను ప్రశ్నించింది. ఓటరు జాబితా సవరణ అంశంపై రాజకీయ పార్టీలు చొరవ చూపట్లేదన్న సుప్రీంకోర్టు, పార్టీల తీరును తప్పుపట్టింది. 85 వేల కొత్త ఓట్లు నమోదైతే బూత్స్థాయి ఏజెంట్ల నుంచి కేవలం రెండు అభ్యంతరాలే రావడమేంటని ప్రశ్నించింది. ఓటు కోల్పోయిన వారు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు, జాబితా సవరణ ప్రక్రియ ఓటర్లకు సులభతరంగా ఉండాలని ఈసీకి సూచించింది.