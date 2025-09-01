SC on Bihar Electoral Roll : బిహార్లో చేపట్టిన ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఓటర్ జాబితాపై అభ్యంతరాలు, మార్పులు చేర్పుల దరఖాస్తులను సెప్టెంబర్ 1 తేదీ తర్వాత కూడా తీసుకుంటామని ఈసీ వెల్లడించింది. అయితే వాటిని ఓటర్ జాబితా ఖరారైన తర్వాతే పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. అభ్యంతరాలకు గడువును పొడిగించడం వల్ల ఓటర్ తుది జాబితా రూపకల్పనపై ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొంది. ఓటర్ జాబితా ముసాయిదాపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించేందుకు సెప్టెంబర్ ఒకటి వరకు ఉన్న డైడ్లైన్ను పొడిగించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్లను విచారిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. అయితే, సెప్టెంబర్ 30 తర్వాత కూడా ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తామని, నామినేషన్ల దాఖలు చివరి తేదీ వరకు సవరణలు కొనసాగుతాయని సుప్రీంకు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఇప్పటివరకూ SIRపై అభ్యంతరం తెలుపుతూ ఆర్జేడీ 10 దరఖాస్తులు మాత్రమే సమర్పించిందని సుప్రీంకోర్టుకు ఈసీ వివరించింది.
బిహార్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి ఆదేశాలు
ఎన్నికల సంఘం, రాజకీయ పార్టీల మధ్య విభేదాలు దురదృష్టకరమని జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జ్యోమలా బాగ్చితో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. SIRను విశ్వాసానికి సంబంధించిన సమస్యగా అభివర్ణించింది. దీనిపై వస్తున్న వాదనలు, అభ్యంతరాలను ఓటర్లు, రాజకీయ పార్టీలు నివృత్తి చేసుకునేందుకు పారాలీగల్ వాలంటీర్లను నియమించాలని బిహార్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీని ఆదేశించింది. దీనిపై రహస్య నివేదికలను జిల్లా జడ్జీలకు సమర్పించాలని పారాలీగల్ వాలంటీర్లకు ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీచేసింది. వాటిని ఈనెల 8న పరిశీలిస్తామని తెలిపింది.
సెప్టెంబర్ 1 వరకు డెడ్లైన్ పెట్టిన ఈసీ
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ముసాయిదా జాబితాను ఆగస్టు 1న ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. దీనిని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు అందించడంతో పాటు ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో పెట్టింది. ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే సెప్టెంబర్ 1లోగా తెలియజేయాలని పేర్కొంది.
'89 లక్షల ఫిర్యాదులను ఈసీ తిరస్కరించింది'
మరోవైపు బిహార్లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. అవకతవకలపై తమ పార్టీకి చెందిన బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లు ఎన్నికల సంఘానికి 89 లక్షల ఫిర్యాదులు సమర్పించారని సీనియర్ నాయకుడు పవన్ ఖేడా చెప్పారు. అయితే వాటన్నింటినీ ఈసీ తిరస్కరించిందని తెలిపారు. SIR ప్రక్రియలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరగడంతో ఈసీ ఉద్దేశాలపై తమకు అనుమానాలు కలుగుతున్నాయన్నారు. బిహార్లో SIR ప్రక్రియ మరోసారి నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. 90వేల 540 బూత్ల నుంచి 65 లక్షల మంది బిహార్ ఓటర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించారని తెలిపారు. ఒక్క ఓటరుకు రెండు ఎపిక్ నంబర్లు కేటాయించినా కేసులు చాలా ఉన్నాయని అన్నారు. అయితే, ఓటర్ల తొలగింపుపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక ఫిర్యాదూ రాలేదని బిహార్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయం పేర్కొంది.
