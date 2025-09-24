మోదీ 'అవినీతి పాలన' ముగింపునకు బిహార్ ఎన్నికలే నాంది: ఖర్గే
బిహార్లో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్- మల్లికార్జున ఖర్గే కీలక వ్యాఖ్యలు
CWC Meeting Bihar : మోదీ సర్కార్ అవినీతి పాలనకు ముగింపు పలకడం బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతోనే ప్రారంభమవుతుందని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చెప్పారు. ఓట్ చోరీకి కుట్ర పన్నిందే బీజేపీ అని బిహార్ రాజధాని పట్నాలో జరుగుతున్న కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ప్రారంభోపన్యాసంలో చెప్పారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం దౌత్యపరంగా విఫలమవడం వల్లే మన దేశం అంతర్జాతీయంగా సమస్యలు ఖర్గే దుయ్యబట్టారు. ఎవరినైతే ప్రధాని తన స్నేహితులుగా చెబుతున్నారో వారే ఇప్పుడు భారత్ను సమస్యల వలయంలోకి నెట్టారని ఆరోపించారు.