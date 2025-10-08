ETV Bharat / bharat

బిహార్ ఎన్నికలు: ఈ స్థానాలపైనే అందరి ఫోకస్- తేజస్వీ హ్యాట్రిక్ కొట్టేనా?

రెండు విడతల్లో బిహార్ ఎన్నికల పోలింగ్- కీలక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఇవే!

Bihar Assembly Election 2025
Bihar Assembly Election 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 4:36 PM IST

4 Min Read
Bihar Assembly Election 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. ఈ క్రమంలో అధికార ఎన్డీఏ, విపక్ష మహాఘట్ బంధన్ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. అయితే ఇంకా బిహార్​లోని ఏ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ కూడా తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించలేదు. ఈ క్రమంలో పోటీ చేసే కొన్ని స్థానాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. వాటిలో పోటీ ఉత్కంఠభరితంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే ఆ నియోజకవర్గాలు ఏవి? ఆయా స్థానాల్లో ప్రముఖులు ఎవరైనా పోటీ చేస్తున్నారా? అక్కడ గతంలో ఎలా ఉండేది? ఇప్పుడు ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

రాఘోపుర్ - ఈ నియోజకవర్గం ఆర్జేడీకి కంచుకోట. గతంలో ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, ఆయన భార్య రబ్రీ దేవీ ఇక్కడి నుంచి ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత లాలూ చిన్న కుమారుడు, బిహార్ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం తేజస్వీ యాదవ్ 2015, 2020 ఎన్నికల్లో రాఘోపుర్ నుంచి విజయకేతనం ఎగురవేశారు. త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికల్లో గెలిచి హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని భావిస్తున్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో యాదవ్ ఓటర్ల ఎక్కువగా ఉండడం తేజస్వీ పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. అయితే జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ కొంతకాలంగా వైశాలి జిల్లాలోని ఏదైనా స్థానంలో పోటీ చేయొచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకే అదే జిల్లాలో ఉన్న రాఘోపుర్ నియోజకవర్గంపై కూడా అందరీ దృష్టి పడింది.

మహువా - రాఘోపుర్ పక్కనే ఉన్న మహువా నియోజకవర్గంలో 2020లో ఆర్జేడీ గెలిచింది. 2015లో ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్​లో గెలుపొందిన లాలూ పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ 2020లో ఇక్కడ పోటీ చేయలేదు. తేజ్ ప్రతాప్​ను మళ్లీ మహువాలో పోటీలోకి దింపితే గెలుపు కష్టమని భావించి, హసన్ పుర్​లో పోటీ చేయించి గెలిపించుకున్నారు. మహువాలో తేజస్వీ సన్నిహితుడు ముఖేశ్ రౌషన్ జయకేతం ఎగురవేశారు. కాగా, ఈ ఏడాది మేలో తేజ్ ప్రతాప్ కుటుంబం, పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. ఇటీవలే కొత్త పార్టీని ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో తేజ్ ప్రతాప్ ఈసారి మహువాలో పోటీ చేసి గెలుస్తానని ప్రకటించారు. దీంతో ఈ నియోజకవర్గం కూడా అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించింది.

మోకామా - ఈ నియోజకవర్గం గ్యాంగ్ స్టర్ నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన అనంత్ కుమార్ సింగ్, ఆయన కుటుంబానికి కంచుకోట. ఈ సీటులో 1990 నుంచి పార్టీ ఏదైనా ఆనంత కుమార్ లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులే గెలుస్తూ వస్తున్నారు. 2005, 2010, 2015, 2020 ఇలా వరుస నాలుగు ఎన్నికల్లో మోకామాలో అనంత్ విజయం సాధించారు. 2005, 2010 ఎన్నికల్లో జేడీయూ, 2015 ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్, 2020లో ఆర్జేడీ తరఫున జయకేతనం ఎగురవేశారు. అయితే యూఏపీఏ కేసులో దోషిగా తేవడంతో అనంత కుమార్​పై అనర్హత వేటు పడింది. దీంతో ఆయన భార్య నీలం దేవీ ఉపఎన్నిక బరిలో దిగి గెలుపొందారు.

ఆ తర్వాత అనంత్ కుమార్ ను పట్నా హైకోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. అయితే తమ కంచుకోట సీటును కాపాడే బాధ్యతను తన జీవిత భాగస్వామికి ఇకనుంచి అప్పగించలేనని అనంత్ స్పష్టం చేశారు. ఈసారి ఆయన తన కుమారుల్లో ఒకరిని పోటీలోకి దింపుతారని తెలుస్తోంది. 2020లో అనంత్​కు, 2022లో ఆయన భార్య నీలం దేవీకి ఆర్జేడీ టికెట్ ఇచ్చింది. అయిన ఉపఎన్నికలో గెలుపు తర్వాత నీలం దేవీ పార్టీ ఫిరాయించారు. గతేడాది భర్త ఆమోదంతో జేడీయూలో చేరిపోయారు. దీంతో ఈసారి కూడా మోకామాలో అనంత్ కుమార్ కుటుంబం నుంచి ఒకరు బరిలోకి దిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఆరోపణలతో హాట్ టాపిక్
షియోహర్ - ఈ నియోజకవర్గంలో 2020లో చేతన్ ఆనంద్ ఆర్జేడీ టికెట్​పై సీటు గెలిచారు, కానీ లోక్‌ సభ ఎన్నికలకు ముందు ఆయన జేడీయూలో చేరిపోయారు. చేతన్ తల్లి లవ్లీ ఆనంద్ జేడీయూ తరఫున గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఇప్పుడు ఈ సీటు కూడా హాట్ టాపిక్​గా మారింది. ఎందుకంటే చేతన్ ఆనంద్ తండ్రి మోహన్ ఆనంద్​ను జైలు నిబంధనల సవరించి నీతీశ్ సర్కార్ విడుదల చేసిందని ఆరోపణలున్నాయి.

జేడీయూకి కంచుకోట!
హర్నాట్ - జేడీయూ అధినేత, బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ మొదట 1977లో జనతా పార్టీ టికెట్​ పై హర్నాట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. 1980లో అదే స్థానంలో పోటీ చేసి ఓటమి చవిచూశారు. 1985లో పోటీ చేసి తొలిసారి గెలిచారు. అందుకే ఈ సీటును నీతీశ్ సొంత సీటుగా ప్రజలు భావిస్తారు. గత 30 ఏళ్లుగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నీతీశ్ పోటీ చేయనప్పటికీ ఈ స్థానాన్ని నీతీశ్ సిట్టింగ్ సీటుగానే అందరూ చూస్తుంటారు. ఒకవేళ నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వస్తే హర్నాట్ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సీఎం గతంలో పోటీ చేసిన సీటు, జేడీయూకి కంచుకోట కావడంతో హర్నాట్ స్థానంపై కూడా అందరి దృష్టి ఉంది.

ఆ 'పండిత్​ రసగుల్లా' తింటే- ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల విజయం పక్కా!

బిహార్​ పోల్స్​: ఎన్​డీఏ vs ఇండీ కూటమిలో గెలుపెవరిది?

