Independent MLA Become Bihar CM : భారత రాజకీయాల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు, చిన్న పార్టీల ప్రభ క్రమంగా తగ్గుతోంది. అయితే ఓ రాజకీయ పార్టీకి చెందిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఏకంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. బిహార్ గడ్డపై ఏర్పాటైన తొలి కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వానికి సీఎంగా సారథ్యం వహించారు. ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని 1967లో మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా పొందారు. దీని వెనుక చాలా ఆసక్తికర కథ ఉంది. ఎన్నో రాజకీయ మలుపులు ఉన్నాయి. మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా ప్రభుత్వం ఎక్కువ కాలం కొనసాగకపోయినా, ఆయన పేరిట అనేక విజయాలు నమోదయ్యాయి. త్వరలో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అలనాటి అసాధారణ, అనూహ్య రాజకీయ పరిణామంపై కథనమిది.
బిహార్లో కాంగ్రెస్కు తొలి షాక్
బిహార్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుతం బలహీన పరిస్థితిలో ఉంది. అయితే ఒకప్పుడు అక్కడ హస్తం పార్టీ హవానే వీచేది. 1952, 1957, 1962లలో బిహార్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బంపర్ మెజారిటీతో ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసింది. 1967లో జరిగిన అసెంబ్లీ పోల్స్లో తొలిసారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీని సాధించలేకపోయింది. బిహార్ అసెంబ్లీలోని మొత్తం 318 సీట్లలో కాంగ్రెస్ 128 సీట్లకు పరిమితమైంది. కానీ సీట్ల లెక్క ప్రకారం అసెంబ్లీలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్ నేత మహేశ్ ప్రసాద్ను శాసన సభాపక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. దీన్ని హస్తం పార్టీకి చెందిన 32 మంది ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకించారు. మహేశ్ ప్రసాద్నే సీఎం చేస్తే పార్టీని వీడుతామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనను కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనక్కి తీసుకుంది.
జనసంఘ్, కమ్యూనిస్టులు, సోషలిస్టుల కూటమి
1967లో బిహార్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొలిసారిగా షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కాంగ్రెస్ శాసన సభాపక్ష నేత మహేశ్ ప్రసాద్ను నాటి గవర్నర్ అనంత్ శయనం అయ్యంగార్ ఆహ్వానించలేదు. ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని విపక్ష పార్టీలు నిర్ణయించుకున్నాయి. జనసంఘ్, కమ్యూనిస్టులు, సోషలిస్టులు, ఇతరులు కలిసి 'సంవిద్' (జాయింట్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ) పేరుతో సంకీర్ణ కూటమిని ఏర్పాటు చేశారు. సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీకి 68 సీట్లు, భారతీయ జనసంఘ్కు 26 సీట్లు, సీపీఐకి 24 సీట్లు, ప్రజా సోషలిస్ట్ పార్టీకి 18 సీట్లు, జన్ క్రాంతి దళ్కు 13 సీట్లు, సీపీఐఎంకు 4 సీట్లు, స్వతంత్ర పార్టీకి 3 సీట్లు, రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాకు 1 సీటు ఉన్నాయి. 33 మంది స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆనాడు గెలిచారు. వీరందరినీ 'సంవిద్' కూటమి ఏకతాటిపైకి తెచ్చింది.
మహామయ ప్రసాద్ సిన్హాను ఎందుకు సీఎం చేశారు ?
సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీకి అత్యధికంగా 68 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉండటంతో, ఆ పార్టీ నాయకుడు కర్పూరి ఠాకూర్ను సీఎం చేయాలనే ప్రతిపాదన వచ్చింది. అయితే నాటి ముఖ్యమంత్రి కె.బి.సహాయ్ను పాట్నా వెస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఓడించిన మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా పేరును సీఎం సీటుకు ఖరారు చేశారు. కర్పూరి ఠాకూర్ను ఉప ముఖ్యమంత్రి చేశారు. మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ(KMPP) తరఫున పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. అయితే ఆ పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం గుర్తింపు లభించలేదు. దీంతో మహామయ ప్రసాద్ సిన్హాను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేగా పరిగణించారు. మొత్తం మీద బిహార్ గడ్డపై ఏర్పడిన తొలి కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వానికి సారథ్యం వహించే గొప్ప అవకాశాన్ని ఆయన దక్కించుకున్నారు.
సింగిల్ డిజిట్ సీఎం- పాలన భేష్
బిహార్లో మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా సారథ్యంలో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం 329 రోజులే కొనసాగింది. చివరకు అది 1968 జనవరిలో కూలిపోయింది. 33 అంశాల ‘కనీస ఉమ్మడి కార్యక్రమం’ (సీఎంపీ) ప్రాతిపదికన పాలన సాగించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. అయితే సంకీర్ణ కూటమిలోని పార్టీలు, అగ్ర నేతల మధ్య ఏర్పడిన విభేదాలతో సర్కారు పతనమైంది. స్వల్పకాలమే కొనసాగినప్పటికీ, మహామయ ప్రసాద్ సర్కారు ఖాతాలో చెప్పుకోదగిన విజయాలు, ఘనతలు నమోదయ్యాయి. మహామయ ప్రసాద్ ప్రభుత్వాన్ని భారత తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అప్పట్లో ప్రశంసించారు. ఆయనను తెలివైన వక్తగా, గొప్ప నాయకుడిగా అభివర్ణించారు. మహామయ ప్రసాద్ తన కొడుకు లాంటివాడన్నారు.
గాంధీజీ ప్రేరణతో ఐసీఎస్ వదిలేసిన మహామయ
మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా 1909 మే 1న బిహార్లోని సివాన్ జిల్లా మహారాజ్గంజ్లో ఉన్న పటేడి గ్రామంలో జన్మించారు. 1929లో బ్రిటీష్ పాలన నడుస్తుండగా ఆయన ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసుల(ఐసీఎస్)కు ఎంపికయ్యారు. అయితే జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ ప్రేరణతో ఆయన ఐసీఎస్ అవకాశాన్ని వదిలేసి, శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో చేరారు. 1967లో పట్నా వెస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. 1977లో జనతా పార్టీ టికెట్పై పట్నా లోక్సభ స్థానం నుంచి మహామయ ప్రసాద్ ఎంపీ అయ్యారు. 1987 ఫిబ్రవరి 12న ఆయన కన్నుమూశారు.
కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీకి తెలుగు గడ్డతో సంబంధం
మహామయ ప్రసాద్ సిన్హాను తొలిసారి ఎమ్మెల్యే చేసిన కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ(KMPP)కి మన తెలుగు గడ్డతోనూ సంబంధం ఉంది. 1951 జూన్లో భారత రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అసమ్మతివాదులు జేబీ క్రిపలానీ సారథ్యంలో వేరుపడ్డారు. వారంతా కలిసి కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ(KMPP)ని స్థాపించారు. అదే సమయంలో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ పరిధిలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టంగుటూరి ప్రకాశం బయటికొచ్చారు. ప్రజా పార్టీ పేరుతో ప్రత్యేక రాజకీయ సంస్థను ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ పార్టీని కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ(KMPP)లో టంగుటూరి ప్రకాశం విలీనం చేశారు.
సీఎం అవుతానని మహామయ ఊహించలేదు : ప్రియ రంజన్ భారతి
"1967లో పట్నా వెస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానంలో నాటి సీఎం కృష్ణ బల్లభ్ సహాయ్ (కేబీ సహాయ్)ను 7వేల ఓట్ల తేడాతో మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా ఓడించారు. అందుకే ఆయనకు సీఎంగా అవకాశం ఇచ్చారు. అంత పెద్ద ఛాన్స్ వస్తుందని మహామయ కూడా ఊహించలేదు. పాట్నా వెస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని ఇప్పుడు బంకీపూర్ అని పిలుస్తున్నారు" అని రాజకీయ పరిశీలకులు ప్రియ రంజన్ భారతి చెప్పారు.
చొక్కాను చింపుకున్న మహామయ : కైలాశ్ కశ్యప్
"మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా మొదటి నుంచే రాజకీయాల్లో దూకుడుగా వ్యవహరించే వారు. విద్యార్థులు, యువత అంశాలపై ఆయన ఎక్కువగా స్పందించేవారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో మహేశ్ ప్రసాద్ బిహార్ రాష్ట్ర రవాణా మంత్రిగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఏదో ఒక విషయంపై డ్రైవర్లతో విద్యార్థులు గొడవ పడ్డారు. అయితే విద్యార్థులపై డ్రైవర్లు దాడి చేశారు. అనంతరం విద్యార్థులు ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. విద్యార్థులకు మద్దతుగా మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా రంగంలోకి దిగారు. విద్యార్థులపై డ్రైవర్ల దాడిని నిరసిస్తూ, కోపంతో తన చొక్కాను మహామయ చింపుకున్నారు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కైలాశ్ కశ్యప్ తెలిపారు.
స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలకు ఇంత పెద్ద ఛాన్స్లు దొరకవు : భోలా నాథ్
"స్వతంత్రుడిగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యే సీఎం కావడం చాలా అరుదు. ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని మహామయ ప్రసాద్ సిన్హా అందుకున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో చిన్న పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు, స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలకు ఇంత పెద్ద ఛాన్స్లు దొరకడం లేదు. బిహార్ అసెంబ్లీ చరిత్రలో ఇలాంటి ఉదాహరణ మరొకటి దొరకదు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ భోలా నాథ్ చెప్పారు.
