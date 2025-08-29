Bihar Election Fight On Social Media: అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ బిహార్లో ప్రచార వేడి రాచుకుంది. ఓ వైపు రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ 'ఓటరు హక్కుల యాత్ర' చేస్తుండగా, మరోవైపు ఎన్డీఏ కూటమి ర్యాలీలు, సభలతో హోరెత్తిస్తోంది. ఇక ఇదే సమయంలో రాజకీయ పక్షాలన్నీ సోషల్ మీడియా వేదికగానూ పోటీపడుతున్నాయి. బిహార్ జనాభాలో 67 శాతం మంది యువతే. వీరిలో చాలామంది సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటారు. రాష్ట్రంలో 7 కోట్ల మందికిపైగా సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఉన్నారు. అందుకే అన్ని పార్టీల నాయకులు క్షేత్రస్థాయి ప్రచారంతో పాటు డిజిటల్ ప్రచారంపైనా సీరియస్ ఫోకస్ పెట్టారు. ఇంతకీ సోషల్ మీడియా మైదానంలో ఏ పార్టీ బలం ఎంత? అగ్ర నేతల్లో ఎవరెవరికి ఎంతెంత మంది సబ్స్క్రైబర్లు/ఫాలోవర్లు ఉన్నారు? ఎన్నికల ఫలితాన్ని నిర్ణయించడంలో సోషల్ మీడియా పోషించే పాత్ర ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆ 7 కోట్ల మందే టార్గెట్!
మన దేశంలో సోషల్ మీడియా వినియోగం రాకెట్ వేగంతో పెరిగింది. నిత్యం ప్రజలు యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి యాప్స్ను చూస్తుంటారు. అందుకే ఎన్నికలు రాగానే, రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఈ యాప్లలో డిజిటల్ ప్రచారం చేస్తున్నాయి. డిజిటల్ రూపంలో రాజకీయ పక్షాలు ఇస్తున్న ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా వేదికల్లో పెడుతున్న పోస్ట్లు నెటిజన్లను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. పార్టీలకు కావాల్సింది కూడా అదే. ఈ డిజిటల్ ప్రచారం ప్రభావంతో వీలైనంత ఎక్కువ మంది నెటిజన్లు తమకు ఓట్లు వేయాలని రాజకీయ పక్షాలు కోరుకుంటున్నాయి.
ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ప్రధాన పార్టీలు ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లను రంగంలోకి దింపుతున్నాయి. ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లను వినియోగించడంలో అధికార ఎన్డీఏ కూటమిలోని పార్టీలు కాస్త ముందున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికార కూటమి దూకుడుకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పలు విపక్ష పార్టీలతో పాటు వాటి అగ్రనేతలు 'సోషల్' ప్రచారం కోసం వైవిధ్యభరిత ప్రచార వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నారు. వీరందరి ఫోకస్ బిహార్లోని 7 కోట్ల మందికిపైగా సోషల్ మీడియా యూజర్లపై ఉంది. వీరిలో 3.50 కోట్ల మంది ఫేస్బుక్ వినియోగదారులే. రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ఫోన్లు వినియోగిస్తున్న 7.25 కోట్ల మందిని సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు, డిజిటల్ ప్రకటనల ద్వారా చేరుకునేందుకు ఆయా రాజకీయ పార్టీల సోషల్ మీడియా విభాగాలు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయి.
ప్రశాంత్ కిశోర్ 'జన్ సురాజ్' ముందంజ!
ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్(పీకే)కు చెందిన రాజకీయ పార్టీ 'జన్ సురాజ్' సోషల్ మీడియాలో దుమ్ము రేపుతోంది. ఈ పార్టీ సోషల్ మీడియా వేదికల్లో చాలా ముందంజలో ఉంది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ, మహాఘట్బంధన్ కూటముల మధ్య జరుగుతున్న ముఖాముఖి పోటీని, త్రిముఖ పోటీగా మార్చేందుకు వివిధ వ్యూహాలను పీకే అమలు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే తన పార్టీ సోషల్ మీడియా విభాగాన్ని ఎంతో బలోపేతం చేశారు. ఈ అంశం తమకు కలిసొస్తుందనే ఆశాభావంతో పీకే ఉన్నారు.
- ఫేస్బుక్ : 21.30 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఎక్స్ (ట్విట్టర్) : 201.7 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 6.55 లక్షల ఫాలోవర్లు
ఎక్స్, యూట్యూబ్లలో ఆర్జేడీ హవా
లాలూప్రసాద్ యాదవ్కు చెందిన ఆర్జేడీ పార్టీకి బిహార్లో క్షేత్రస్థాయిలో పెద్దసంఖ్యలో క్యాడర్ ఉంది. ఫలితంగా ఆ పార్టీకి ఎక్స్, యూట్యూబ్లలో పెద్ద సంఖ్యలో ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. దీన్నిబట్టి సోషల్ మీడియా వేదికలను ఆర్జేడీ ఎంత బాగా వినియోగిస్తోందో అర్థమైపోతుంది.
- ఎక్స్ : 11 లక్షల ఫాలోవర్లు
- యూట్యూబ్ : 4.44 లక్షల సబ్స్క్రైబర్లు
- ఫేస్బుక్ : 13 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 1.19 లక్షల ఫాలోవర్లు
ఫేస్బుక్లో కాంగ్రెస్ జోరు
గత బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియాలో అంత చురుగ్గా ఉండేది కాదు. కానీ ఆ తర్వాతి నుంచి సోషల్ మీడియా వినియోగాన్ని హస్తం పార్టీ క్రమంగా పెంచింది. ఫలితంగా ఆ పార్టీకి ఫేస్బుక్, ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో పెద్దసంఖ్యలో ఫాలోవర్లు వచ్చి చేరారు. బిహార్లో పార్టీ బలోపేతంపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్ను పెంచిన తీరుకు ఈ గణాంకాలు నిదర్శనం.
- ఫేస్బుక్ : 7.22 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 2.32 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఎక్స్ : 1.69 లక్షల ఫాలోవర్లు
- యూట్యూబ్ : 2890 సబ్స్క్రైబర్లు
ఫేస్బుక్, ఎక్స్, ఇన్స్టాలలో బీజేపీ దూకుడు
బిహార్లో మొదటి నుంచే సోషల్ మీడియాలో బీజేపీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంది. సోషల్ మీడియా వినియోగంలో ఇతర పార్టీలకు బీజేపీ రోల్ మోడల్గా నిలిచింది. అందుకే ప్రతీ సోషల్ మీడియా వేదికలోనూ గణనీయమైన సంఖ్యలో ఫాలోవర్లను కమలదళం సాధించగలిగింది.
- ఫేస్బుక్ : 11 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఎక్స్ : 7 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 6.92 లక్షల ఫాలోవర్లు
- యూట్యూబ్ : 8970 సబ్స్క్రైబర్లు
ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్లలో జేడీయూ జోరు
బిహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్కు చెందిన జేడీయూ పార్టీకి అన్ని సోషల్ మీడియా వేదికల్లో పెద్దసంఖ్యలో ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి ఈ పార్టీకి ఫేస్బుక్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఫాలోవర్లు ఉండటం విశేషం. జేడీయూ పార్టీ కార్యక్రమాలు, ప్రచారం కోసం సోషల్ మీడియాను ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటుంది.
- ఫేస్బుక్ : 9.57 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఎక్స్ : 3.13 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 2.47 లక్షల ఫాలోవర్లు
- యూట్యూబ్ : 1.02 లక్షల సబ్స్క్రైబర్లు
ఎక్స్లో టాప్ సీఎం నితీశ్ కుమార్
బిహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్ వ్యక్తిగత సోషల్ మీడియా వినియోగాన్ని పరిశీలిస్తే, ఆయన ఎక్కువగా 'ఎక్స్'ను వినియోగిస్తుంటారు. అందుకే ఆయనకు ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లు అందులోనే ఉన్నారు. ఫేస్బుక్ను కూడా నితీశ్ బాగానే వాడుతారు. కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆయన కార్యకలాపాలు చాలా తక్కువ.
- ఎక్స్ : 90 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఫేస్బుక్ : 22 లక్షల ఫాలోవర్లు
ఫేస్బుక్లో టాప్ తేజస్వీ యాదవ్
ఆర్జేడీ అగ్రనేత, లాలూ ప్రసాద్ తనయుడు తేజస్వీ యాదవ్ సోషల్ మీడియాను బాగా వినియోగిస్తుంటారు. ఎక్స్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో ఆయన యాక్టివ్గా ఉంటారు. తన కార్యక్రమాల ఫొటోలు, వీడియోలన్నీ వాటిలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. పెద్దసంఖ్యలో ఉన్న ఆర్జేడీ క్యాడర్ తమ అభిమాన నేత తేజస్వీని ఫాలో అవుతుంటారు.
- ఫేస్బుక్ : 32 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఎక్స్ : 54 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 8.95 లక్షల ఫాలోవర్లు
ఎక్స్లో కొడుకును దాటేసిన లాలూ
ఆర్జేడీ అధినేత, మాజీ సీఎం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సోషల్ మీడియాలో బలంగా ఉన్నారు. ఆర్జేడీ సహా ఇతరత్రా పార్టీల్లోనూ ఆయనకు అభిమానులు ఉన్నారు. అందుకే గత కొన్నేళ్లలో పెద్దగా యాక్టివిటీలు చేయకున్నా లాలూకు పెద్దసంఖ్యలో ఫాలోవర్లు వచ్చి చేరారు.
- ఎక్స్ : 64 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఫేస్బుక్ : 15 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 1.05 లక్షల ఫాలోవర్లు
ఫేస్బుక్, ఎక్స్లలో 'సామ్రాట్'
బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటారు. తన ప్రతీ ప్రోగ్రాం సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ఆయన పోస్ట్ చేస్తుంటారు. బీజేపీ క్యాడర్ పెద్దసంఖ్యలో ఆయన్ను ఫాలో అవుతుంటుంది.
- ఫేస్బుక్ : 11 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఎక్స్ : 1.15 లక్షల ఫాలోవర్లు
- ఇన్స్టాగ్రామ్ : 1.38 లక్షల ఫాలోవర్లు
ఎన్నికలపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఉంటుంది : కునాల్, సోషల్ మీడియా నిపుణుడు
"ఎన్నికల్లో క్షేత్రస్థాయి ప్రచారం ఎంతైతే ముఖ్యమో, సోషల్ మీడియా ప్రచారమూ అంతే ముఖ్యం. ఇది అవసరమని నాయకులు ఇప్పటికే గుర్తించారు. దీన్ని గుర్తించలేకపోతున్న పలువురు నేతలు, ఎన్నికల్లో వెనుకబడి పోతామనే ఆందోళనతో సోషల్ మీడియాను వినియోగిస్తున్నారు. బిహార్లో సోషల్ మీడియాలో ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ జన్ సురాజ్ చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. బీజేపీ గతం నుంచే బలంగా ఉంది. ఇటీవలి కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా పుంజుకుంది. నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు తమ అభిప్రాయాలను, విధానాలను ప్రజలకు తెలియజేయడానికి సోషల్ మీడియాను వాడుతారు. ఎన్నికలపై సోషల్ మీడియా కచ్చితంగా ఎంతో కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది" అని సోషల్ మీడియా నిపుణుడు కునాల్ వివరించారు.
సోషల్ మీడియా అందుకే చాలా కీలకం : కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి, సీనియర్ జర్నలిస్ట్
"సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు ప్రజల జీవితాల్లో ఒక భాగంగా మారింది. ప్రజలు ప్రతిరోజూ గంటల తరబడి సోషల్ మీడియా చూస్తున్నారు. అందుకే నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు. తమ కార్యక్రమాల అప్డేట్లన్నీ వాటిలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాలపై సోషల్ మీడియా చూపే ప్రభావాన్ని మనం తోసిపుచ్చలేం. తక్కువ టైంలో వీలైనంత ఎక్కువమందిని నేతలు, పార్టీలు చేరుకోవాలంటే అది సోషల్ మీడియాతోనే సాధ్యమవుతుంది" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి చెప్పారు.