బిహార్​లో 19% ముస్లింలు ఉన్నారు- అయినా వారికి నాయకుడు లేడు: అసదుద్దీన్ ఒవైసీ

బిహార్ ఎన్నికల కోసం ఏఐఎంఐఎం కసరత్తు- 2020లానే విజయ సాధించాలనే ఆశతో!

Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi (ETV Bharat (File Photo))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Owaisi Comments Ahead Of Polls : బిహార్​లో 19 శాతం ముస్లింలు ఉన్నప్పటికీ, వారికి సరైన నాయకుడు లేడని ఏఐఎంఐఎం అధినేత, హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ అన్నారు. బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మైనారిటీ ఓటర్లను ఉద్దేశించి అసదుద్దీన్ ఒవైసీ కీలక కామెంట్స్ చేశారు.

"యాదవ్​, పాసవాన్​, ఠాకూర్​- ఇలా బిహార్​లోని ప్రతి సమాజానికి దాని సొంత నాయకుడు ఉన్నాడు. కానీ బిహార్​లోని 19 శాతం ముస్లింలకు నాయకుడు లేడు."
- అసదుద్దీన్ ఒవైసీ, ఏఐఎంఐఎం అధినేత, హైదరాబాద్ ఎంపీ

లోక్​సభలో ముస్లిం ఎంపీలు పెరగాలి!
అసదుద్దీన్ ఒవైసీ బిహార్​ ముస్లింలను ఉద్దేశించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతదేశంలో ముస్లిం జనాభాను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, లోక్​సభలో కనీసం 50 నుంచి 55 మంది ముస్లిం ఎంపీలు ఉండాలి. ఇలా 50 కంటే ఎక్కువ మంది ముస్లిం ఎంపీలు లోక్​సభలో ఉంటే, ప్రధాని మోదీ వక్ఫ్​ సవరణ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చేవారా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

2020 ఫలితాలు రిపీట్ అవుతాయా?
2022 బిహార్​ కులగణన ప్రకారం, బిహార్​లో మొత్తం 13 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు. వారిలో ముస్లింలు 17.7 శాతం. అయితే 2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒవైసీకి చెందిన ఏఐఎంఐఎం అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది. రాజకీయంగా అత్యంత సున్నితమైన సీమాంచల్​లో ఆ పార్టీ 5 సీట్లు గెలుచుకుంది. అయితే ఐదుగురు ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేల్లో నలుగురు తరువాత కాలంలో ఆర్​జేడీ పార్టీలో చేరిపోయారు.

అసదుద్దీన్ ఒవైసీ గత నెలలో తమ పార్టీ ప్రచారం కోసం బిహార్​ వెళ్లారు. అంతేకాదు కాంగ్రెస్, ఆర్​జేడీ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష కూటమిలో చేరడానికి కూడా తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రకటించారు. అయితే అందుకు ఆ రెండు పార్టీలు సుముఖత వ్యక్తం చేయకపోవడం గమనార్హం.

ఆర్​జేడీ ఎందుకు ఒవైసీని దగ్గరకు రానీయడం లేదు?
బిహార్​లో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఆర్​జేడీ ఉంది. ఈ పార్టీకి దశాబ్దాలుగా బిహార్​ ముస్లింలు మద్దతుగా ఉన్నారు. ఒకవేళ ఒవైసీని తమ కూటమిలో చేర్చుకుంటే, ఆర్​జేడీ ముస్లింల మద్దతును క్రమంగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఒవైసీని మహాఘట్భందన్​లో చేర్చుకోవడానికి ఆర్​జేడీ ఇష్టపడడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఒవైసీ బిహార్ ర్యాలీ సందర్భంగా తేజస్వి యాదవ్​పై విమర్శలు గుప్పించారు. తేజస్వి తమ పార్టీకి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేను కొనుగోలు చేశారని ఆరోపించారు.

"మా సంస్కృతి ప్రకారం, తండ్రి జీవించి ఉంటే, కొడుకు కంటే ముందు ఆయనతో సంప్రదిస్తాం. అందుకే మేము ముందుగా ఆర్​జేడీ అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్​కు లేఖ రాశాం. కూటమితో పొత్తు పెట్టుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పాం. తరువాత తేజస్వి యాదవ్​కు కూడా లేఖ రాశాం. అందులో, మేము ఇంతకు ముందు బిహార్​లో 5 సీట్లు గెలుచుకున్నాం కనుక మాకు ఈసారి 6 సీట్లు ఇవ్వమని అడిగాం. మహాఘట్భందన్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే, ఏఐఎంఐఎం ఎలాంటి మంత్రి పదవులు కోరదని మేము స్పష్టం చేశాం. కేవలం సీమాంచల్ అభివృద్ధి మండలి ఏర్పాటు చేస్తామని లిఖిత పూర్వక హామీ అడిగాం. కానీ వారు స్పందించకపోతే, మనం ఏం చేయగలం. ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆర్​జేడీ మనతో మాట్లాడడానికి, కలవడానికి సిద్ధంగా లేదు. దీనిని బట్టి మోదీ-నితీశ్ కుమార్​లు మళ్లీ అధికారంలోకి రావడానికి ఎవరు సహకరిస్తున్నారో బిహార్​ ప్రజలకు గుర్తించాలి. తేజస్వి కూడా తన రాజకీయ అపరిపక్వతను గుర్తించాలి" అని ఒవైసీ అన్నారు.

