RJDలో చేరనని లాలూ ప్రసాద్ కుమారుడి ప్రమాణం
వార్తలపై స్పందించిన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య
Published : September 22, 2025 at 4:45 PM IST
Tej Pratap Yadav on RJD Re Entry : ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమారుడు, బహిష్కృత నేత తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక ఆర్జేడీలో తిరిగి చేరనని ప్రమాణం చేశారు. త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తిరిగి పార్టీలో చేరాతారనని ప్రశ్నించగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సామాజిక న్యాయం తన లక్ష్యమని తెలిపారు.
నేను ఆర్జేడీలో తిరిగి చేరనని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గీతా, కృష్ణుడిపైనా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఎవరైనా పిలిచినా సరే నేను మళ్లీ వెళ్లను. కానీ నా తల్లిదండ్రులు నాకు దేవుళ్లతో సమానం. వారి ఫొటోలను ఎప్పుడూ నా వద్దే పెట్టుకుంటాను. వారెప్పుడు నా గుండెలోనే ఉంటారు. ఇప్పుడు నా మార్గం మారింది. బిహార్లో సామాజిక న్యాయం అందడమే నా లక్ష్యం. నా పని గురించి ఇతరలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తేజస్వీ యాదవ్ నా తమ్ముడు. ఆయనకు నా ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి.
- తేజస్వీ యాదవ్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమారుడు
ఆర్జేడీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ ఇప్పుడు జనశక్తి జనతా దళ్ పేరుతో ప్రచారం చేస్తున్నారు. పలు పార్టీలతో కలిసి కూటమి ఏర్పాటు చేసి అసెంబ్లీ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నారు. 243 నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసే ఆలోచన ఉన్నట్లు తెలిపారు. అయితే, తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్కు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. పార్టీతో ఆమెకు విభేదాలు వచ్చినట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది.
आज दिनांक: 05/08/2025, स्थान: मौर्य होटल(केसरिया हॉल) में हमारे नेतृत्व में टीम तेज प्रताप यादव के साथ प्रमुख पांच पार्टियों का गठबंधन सह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 5, 2025
पार्टियों के नाम निम्न हैं:
1. विकास वंचित इंसान पार्टी(VVIP)
2. भोजपुरिया जन मोर्चा(BJM)
3. प्रगतिशील… pic.twitter.com/nkV37t5qrU
మరోవైపు తనపై వస్తున్న వార్తలపై లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య స్పందించారు. తనకు ఎలాంటి రాజకీయ కోరికలు లేవని, తనపై వస్తున్న వార్తలన్నీ అవాస్తవాలేనని స్పష్టం చేశారు. తాను పార్టీని హస్తగతం చేసుకోవాలని చూస్తున్నట్లు పెయిడ్ మీడియా, ట్రోల్స్ అవాస్తలవాలు ప్రచారం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. తనకు ఎలాంటి రాజకీయ కోరికలు లేవని, రాజ్యసభ సీటు లేదా అసెంబ్లీ టికెట్పై ఆశ లేవని చెప్పారు. "నాకు కుటుంబంలోని ఎవరితోనూ ఎలాంటి వివాదం లేదు. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వంలోనూ ఎలాంటి పదవులను ఆశించడంలేదు. నాకు ఆత్మగౌరవం, కుటుంబ మర్యాదలు, విలువలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం." అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవలె తండ్రి, సోదరుడు ఎక్స్ ఖాతాలను అన్ ఫాలోచేయడంతో పాటు ఆమె పెట్టిన పోస్టులతో ప్రచారం మొదలైంది. అంతకుముందు గతేడాది జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో సరన్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగానూ పోటీ చేశారు.
అంతకుముందు ఓ మహిళతో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నానంటూ తేజ్ ప్రతాప్ ఫేస్బుక్లో పెట్టిన ఓ పోస్టు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. అనుష్క అనే మహిళతో గత 12 ఏళ్లుగా రిలేషన్లో ఉంటున్నానని అందులో ఉంది. ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన ఆర్జేడీ అధినేత, తండ్రి లాలూ ప్రసాద్ పార్టీ నుంచి ఆరేళ్ల పాటు బహిష్కరించారు. తేజ్ ప్రతాప్ ప్రవర్తన కుటుంబ విలువలు, సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా లేదన్న ఆయన, ఇకపై తమ కుటుంబంలోనూ తేజ్ ప్రతాప్కు స్థానం లేదని ప్రకటించారు.