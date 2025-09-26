'లాలూ' పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీ
లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీ ప్రకటించారు.
Tej Pratap Yadav Forms New Party : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీ ప్రకటించారు. పార్టీ పేరును 'జన్ శక్తి జనతా దళ్'గా పేర్కొన్నారు. ఇందకు సంబంధించిన పోస్టర్ను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
బిహార్లో దీర్ఘకాలిక పోరాటం కోసం తన పార్టీ కృషి చేస్తుందని తేజ్ ప్రతాప్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. పార్టీ ఎన్నికల చిహ్నంగా బ్లాక్బోర్డ్ను ప్రకటించారు. అయితే, ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు ఈ పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లేదా చిహ్నం కేటాయింపు గురించి ఇప్పటివరకు తమకు సమాచారం లేదని తెలిపాయి. ఆగస్టులో తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తన నాయకత్వంలో ఐదు చిన్న తెలియని పార్టీల కూటమి ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పార్టీ పేరును ఆయన ప్రకటించారు.
పోస్టర్లో కనబడని లాలూ ఫొటో
పార్టీ పోస్టర్లో జనశక్తి జనతా దళ్ పార్టీ గుర్తుగా బ్లాక్ బోర్డ్ను ఉంచారు. పోస్టర్ పైభాగంలో పసుపు, దిగువన ఆకుపచ్చ రంగు ఉంది. మహాత్మా గాంధీ, బీఆర్ అంబేడ్కర్, రామ్మనోహర్ లోహియా, జయప్రకాశ్ నారాయణ్, కర్పూరి ఠాకూర్ చిత్రాలు పోస్టర్లో ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కడా తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తండ్రి, ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఫొటో కనిపించకపోవడం గమనార్హం.
పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా తేజ్ ప్రతాప్
తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తనను తాను జేజేడీ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకున్నారు. భారీ సంఖ్యలో యువత తమ పార్టీలో చేరాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సామాజిక న్యాయం, సామాజిక హక్కులు, సమూల మార్పే తమ పార్టీ ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు.
हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 25, 2025
हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।#tejpratapyadav #janshaktijantadal #biharelection pic.twitter.com/GxsQHw0WqQ
"బిహార్ సమగ్రాభివృద్ధికి మేము పూర్తిగా అంకితభావంతో సిద్ధంగా ఉన్నాం. బిహార్లో పూర్తి మార్పు తీసుకురావడం, కొత్త వ్యవస్థను సృష్టించడం మా లక్ష్యం. బిహార్ సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం మేము సుదీర్ఘ పోరాటం చేయడానికి సిద్ధం. రామ్మనోహర్ లోహియా, కర్పూరి ఠాకూర్, జయప్రకాశ్ నారాయణ్ కలలను నెరవేర్చడానికి కూడా మేము కృషి చేస్తాం."
- తేజ్ ప్రతాప్, ఎక్స్ పోస్టు
పార్టీ, కుటుంబం నుంచి బహిష్కరణ
గతంలో ఓ మహిళతో రిలేషన్ షిప్లో ఉన్నానంటూ తేజ్ ప్రతాప్ ఫేస్బుక్లో పెట్టిన పోస్టు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో ఆయన్ను పార్టీ, కుటుంబం నుంచి బహిష్కరించారు. దీంతో తేజ్ ప్రతాప్ కొన్ని రోజులు సైలెంట్గా ఉన్నారు. కొంతకాలం తర్వాత ఆయన బిహార్లోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించడం ప్రారంభించారు. అందుకోసం 'టీమ్ తేజ్ ప్రతాప్' అనే బృందాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు తన తండ్రి లాలూప్రసాద్ యాదవ్ స్థాపించిన ఆర్జేడీకి పోటీగా ఒక కొత్త పార్టీని స్థాపించారు.
కూటమిగా ఎన్నికల బరిలోకి
తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేయడానికి ముందే అనేక పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు. వికాస్ వంచిత్ ఇన్సాన్ పార్టీ (VVIP), భోజ్పురి జన్ మోర్చా (BJM), ప్రగతిశీల్ జనతా పార్టీ (PJB), వాజీబ్ అధికార్ పార్టీ (WAP), సంయుక్త కిసాన్ వికాస్ పార్టీలతో కలిసి జేజేడీ బరిలోకి దిగనుంది. బిహార్ ఎన్నికల బరిలో ఈ పార్టీలన్ని కలిసి పోటీ చేయనున్నాయి.
आज दिनांक: 05/08/2025, स्थान: मौर्य होटल(केसरिया हॉल) में हमारे नेतृत्व में टीम तेज प्रताप यादव के साथ प्रमुख पांच पार्टियों का गठबंधन सह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 5, 2025
पार्टियों के नाम निम्न हैं:
1. विकास वंचित इंसान पार्टी(VVIP)
2. भोजपुरिया जन मोर्चा(BJM)
3. प्रगतिशील… pic.twitter.com/nkV37t5qrU
మహువా స్థానం నుంచి తేజ్ ప్రతాప్ పోటీ
రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహువా నియోజకవర్గం నుంచి తాను పోటీ చేయనున్నట్టు తేజ్ ప్రతాప్ ఇది వరకే ప్రకటించారు. అయితే, ఈ నియోజకవర్గంలో గత ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ విజయం సాధించింది. ప్రస్తుతం ముకేశ్ రోషన్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు తన తండ్రి స్థాపించిన ఆర్జేడీకి చెందిన అభ్యర్థిని తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. అయితే తేజ్ ప్రతాప్ నేరుగా బరిలోకి దిగడంతో మహువాలో ఆర్జేడీకి కొంత నష్టం కలగొచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
