'లాలూ' పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీ

లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీ ప్రకటించారు.

Tej Pratap Yadav
Tej Pratap Yadav (Social Media)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read
Tej Pratap Yadav Forms New Party : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పెద్ద కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీ ప్రకటించారు. పార్టీ పేరును 'జన్ శక్తి జనతా దళ్‌'గా పేర్కొన్నారు. ఇందకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

బిహార్‌లో దీర్ఘకాలిక పోరాటం కోసం తన పార్టీ కృషి చేస్తుందని తేజ్‌ ప్రతాప్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. పార్టీ ఎన్నికల చిహ్నంగా బ్లాక్‌బోర్డ్‌ను ప్రకటించారు. అయితే, ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు ఈ పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లేదా చిహ్నం కేటాయింపు గురించి ఇప్పటివరకు తమకు సమాచారం లేదని తెలిపాయి. ఆగస్టులో తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తన నాయకత్వంలో ఐదు చిన్న తెలియని పార్టీల కూటమి ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పార్టీ పేరును ఆయన ప్రకటించారు.

పోస్టర్​లో కనబడని లాలూ ఫొటో
పార్టీ పోస్టర్​లో జనశక్తి జనతా దళ్ పార్టీ గుర్తుగా బ్లాక్‌ బోర్డ్​ను ఉంచారు. పోస్టర్ పైభాగంలో పసుపు, దిగువన ఆకుపచ్చ రంగు ఉంది. మహాత్మా గాంధీ, బీఆర్ అంబేడ్కర్, రామ్​మనోహర్ లోహియా, జయప్రకాశ్ నారాయణ్, కర్పూరి ఠాకూర్ చిత్రాలు పోస్టర్​లో ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కడా తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తండ్రి, ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఫొటో కనిపించకపోవడం గమనార్హం.

పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా తేజ్ ప్రతాప్
తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తనను తాను జేజేడీ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకున్నారు. భారీ సంఖ్యలో యువత తమ పార్టీలో చేరాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సామాజిక న్యాయం, సామాజిక హక్కులు, సమూల మార్పే తమ పార్టీ ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు.

"బిహార్ సమగ్రాభివృద్ధికి మేము పూర్తిగా అంకితభావంతో సిద్ధంగా ఉన్నాం. బిహార్​లో పూర్తి మార్పు తీసుకురావడం, కొత్త వ్యవస్థను సృష్టించడం మా లక్ష్యం. బిహార్ సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం మేము సుదీర్ఘ పోరాటం చేయడానికి సిద్ధం. రామ్​మనోహర్ లోహియా, కర్పూరి ఠాకూర్, జయప్రకాశ్ నారాయణ్ కలలను నెరవేర్చడానికి కూడా మేము కృషి చేస్తాం."
- తేజ్ ప్రతాప్, ఎక్స్ పోస్టు

పార్టీ, కుటుంబం నుంచి బహిష్కరణ
గతంలో ఓ మహిళతో రిలేషన్‌ షిప్​లో ఉన్నానంటూ తేజ్‌ ప్రతాప్‌ ఫేస్​బుక్​లో పెట్టిన పోస్టు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆయన్ను పార్టీ, కుటుంబం నుంచి బహిష్కరించారు. దీంతో తేజ్ ప్రతాప్ కొన్ని రోజులు సైలెంట్​గా ఉన్నారు. కొంతకాలం తర్వాత ఆయన బిహార్​లోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించడం ప్రారంభించారు. అందుకోసం 'టీమ్ తేజ్ ప్రతాప్' అనే బృందాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు తన తండ్రి లాలూప్రసాద్ యాదవ్ స్థాపించిన ఆర్జేడీకి పోటీగా ఒక కొత్త పార్టీని స్థాపించారు.

కూటమిగా ఎన్నికల బరిలోకి
తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేయడానికి ముందే అనేక పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు. వికాస్ వంచిత్ ఇన్సాన్ పార్టీ (VVIP), భోజ్​పురి జన్ మోర్చా (BJM), ప్రగతిశీల్ జనతా పార్టీ (PJB), వాజీబ్ అధికార్ పార్టీ (WAP), సంయుక్త కిసాన్ వికాస్ పార్టీలతో కలిసి జేజేడీ బరిలోకి దిగనుంది. బిహార్ ఎన్నికల బరిలో ఈ పార్టీలన్ని కలిసి పోటీ చేయనున్నాయి.

మహువా స్థానం నుంచి తేజ్ ప్రతాప్ పోటీ
రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహువా నియోజకవర్గం నుంచి తాను పోటీ చేయనున్నట్టు తేజ్ ప్రతాప్ ఇది వరకే ప్రకటించారు. అయితే, ఈ నియోజకవర్గంలో గత ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ విజయం సాధించింది. ప్రస్తుతం ముకేశ్ రోషన్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు తన తండ్రి స్థాపించిన ఆర్జేడీకి చెందిన అభ్యర్థిని తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. అయితే తేజ్ ప్రతాప్ నేరుగా బరిలోకి దిగడంతో మహువాలో ఆర్జేడీకి కొంత నష్టం కలగొచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

BIHAR ELECTIONS 2025TEJ PRATAP YADAV NEW PARTYJANASHAKTI JANATA DALTEJ PRATAP YADAV FORMS NEW PARTY

