ETV Bharat / bharat

చిరాగ్​ సీఎం మాత్రమే కాదు ప్రధాని కూడా అవ్వాలి: పాస్​వాన్ తల్లి!

రామ్ విలాస్ పాసవాన్​ మొదటి భార్య వ్యాఖ్యలు

Chirag Paswan
Chirag Paswan (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chirag Paswan Mother Comments : బిహార్​లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మరికొన్ని రోజుల్లో జరగనుండగా, అప్పుడే అక్కడ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. అధికార, విపక్షాల నాయకులు చర్చనీయాంశమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. దీంతో రకరకాల ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిత్వంపై అనేక పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. కానీ రెండు కూటమలు ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

అదే సమయంలో కేంద్రమంత్రి, ఎల్‌జేపీ (రాంవిలాస్‌) పార్టీ అధినేత చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ తల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రానికి చిరాగ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని రాజకుమారి దేవి అన్నారు. అంతే కాదు దేశానికి ప్రధానమంత్రి కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అదే జరిగితే ఎంతో బాగుంటుందని, తన ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయని తెలిపారు. అయితే చిరాగ్, సీఎం నీతీశ్ కుమార్​తో కలిసి ఎన్డీఏలో ఉన్నారు.

Chirag Paswan Mother Comments
రాజకుమారి దేవితో చిరాగ్ (ETV Bharat)

"చిరాగ్ బాబును ముఖ్యమంత్రిగా కాకుండా ప్రధానమంత్రిగా చూడాలనుకుంటున్నాను. చిరాగ్ బాబు మనల్ని చూసుకుంటున్నారు. చిరాగ్ పాశ్వాన్ ముందుకు సాగి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కాకుండా ప్రధానమంత్రి కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, అది నాకు సంతోషాన్నిస్తుంది. నా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి"
- రాజకుమారి దేవి, చిరాగ్ పాస్​వాన్​ తల్లి

మరి పశుపతి పరాస్ గురించి మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు, 'పశుపతి పరాస్ జీ మాకు ఏమీ చెప్పలేదు. అందువల్ల, పశుపతి పరాస్ జీ ఎవరికి టికెట్ ఇస్తారనే దాని గురించి నాకు ఎటువంటి సమాచారం లేదు' అని తెలిపారు. తన ప్రాంతంలో చిరాగ్ పాస్​వాన్ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తానని, అతడికి మాత్రమే ఓటు వేస్తానని రాజకుమారి దేవి స్పష్టంగా చెప్పారు.

రామ్ విలాస్ పాసవాన్​ రెండో భార్య కొడుకే చిరాగ్!
వాస్తవానికి, చిరాగ్ పాస్​వాన్ తండ్రి, దివంగత నాయకుడు రామ్ విలాస్ పాస్​వాన్ రెండు వివాహాలు చేసుకున్నారు. మొదటి వివాహం ప్రస్తుతం ఖగారియాలోని షహర్బన్నీలో నివసిస్తున్న రాజకుమారి దేవితో జరిగింది. రెండో వివాహం రీనా పాస్​వాన్​తో జరిగింది. చిరాగ్ రీనా పాశ్వాన్ కుమారుడే. ఆయన రాజకుమారి దేవిని బడి మా అని పిలుస్తారు.

Chirag Paswan Mother Comments
రాజకుమారి దేవితో చిరాగ్ (ETV Bharat)

అయితే ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో చిరాగ్ పాస్​వాన్ 'బీహార్ నన్ను పిలుస్తోంది' అని అన్నారు. చిరాగ్ బీహార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని పరోక్షంగా ఆయన చేసిన ప్రకటనపై చర్చ ప్రారంభమైంది. అయితే, నితీశ్ కుమార్ నాయకత్వంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఎన్డీఏ ఇంకా సిద్ధమవుతోంది. సీఎం ఎవరు అనే దానిపై ఫలితాల తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రస్తుతం సీట్ల పంపకంపై దృష్టి కేంద్రీకరించింది.

ప్రస్తుతం బిహార్‌లోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో చిరాగ్‌ పాసవాన్‌కు చెందిన లోక్‌ జనశక్తి పార్టీ (రాం విలాస్‌) కూడా మిత్రపక్షంగా ఉంది. అయితే, వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుందని, అన్ని స్థానాల్లో బరిలోకి దిగుతుందని కేంద్రమంత్రి ఇప్పటికే సూచనప్రాయంగా వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత నీతీశ్‌ సర్కారుకు మద్దతిచ్చినందుకు చింతిస్తున్నానని అన్నారు.

"నేరస్థుల ముందు బిహార్‌ యంత్రాంగం తేలిపోతోంది. హత్యలు, దోపిడీలు, కిడ్నాప్‌లు, అత్యాచారాలు నిరంతరం జరుగుతున్నాయి. ఈ నేరాలను నియంత్రించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందని అనిపిస్తోంది. క్రైమ్‌ రేటును ప్రభుత్వం తగ్గించలేకపోతోంది. బిహార్‌లో ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండలేకపోతున్నారు. ప్రజలను రక్షించలేని స్థితిలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నందుకు అసంతృప్తిగా ఉంది. ఇకనైనా ప్రభుత్వం మేలుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. నేరాల నియంత్రణకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి" అని చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ విమర్శించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2025CHIRAG PASWAN MOTHERCHIRAG PASWAN MOTHER COMMENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.