ETV Bharat / bharat

బిహార్ ఎన్నికల కోసం రికార్డు స్థాయిలో హెలికాప్టర్లు బుకింగ్- 2020 ఎన్నికల కంటే మూడు రెట్లు ఎక్స్ ట్రా

ఎక్కువ నియోజకవర్గాలు చుట్టేసేందుకు లీడర్ల ప్లాన్- బిహార్ ఎన్నికల కోసం హెలికాప్టర్లు బుకింగ్- గత ఎలక్షన్లతో పోలిస్తే 3రెట్లు ఎక్కువ!

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS
హెలికాప్టర్​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2025 at 12:19 PM IST

4 Min Read

Bihar Election Helicopter Bookings : త్వరలో జరగనున్న బిహార్ ఎన్నికల కోసం అధికార, విపక్ష పార్టీలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలతో ప్రజలను ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ చోట్ల ప్రచారం నిర్వహించేందుకు అధికార ఎన్డీఏ, విపక్ష మహాఘట్ బంధన్ కూటమి హెలికాప్టర్లను బుక్ చేసుకున్నాయి. గత శాసనసభ ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఈ సారి అంతకన్నా మూడు రెట్లు ఎక్కువ హెలికాప్టర్లను బుక్ చేసుకున్నాయి. వీటితోనే ప్రధాన పార్టీల కీలక నేతలు ఎక్కువ నియోజకవర్గాలను చుట్టేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ స్టోరీలో ఎన్డీఏ, మహాఘట్ బంధన్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ఎన్ని హెలికాప్టర్లను సిద్ధం చేసుకున్నాయి? అందుకోసం ఎంత డబ్బులను వెచ్చించాయి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

హెలికాప్టర్లను బుక్ చేసుకున్న పార్టీలు
తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించేందుకు నేతలకు అవకాశం ఉన్న ఏకైక సాధనం హెలికాప్టర్‌. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల సమయంలో హెలికాప్టర్లను పార్టీలు బుక్ చేసుకుంటాయి. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలు సిద్ధమయ్యాయి. విమానాశ్రయంలో హెలికాప్టర్ల నిర్వహణ కోసం కూడా సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS
నేతలు ఉపయోగిస్తున్న హెలికాప్టర్​ (ETV Bharat)

మూడు రెట్లు ఎక్కువ హెలికాప్టర్లు
2020లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా రాజకీయ పార్టీలు హెలికాప్టర్లను ఉపయోగించాయి. కానీ అప్పుడు తక్కువ సంఖ్యలో వాడాయి. ఎన్డీఏ, మహాఘట్ బంధన్ కూటమి కలిపి ఆరు హెలికాప్టర్లను మాత్రమే 2020 ఎన్నికల్లో ఉపయోగించాయి. కరోనా సంక్షోభం కారణంగా, ఆ సమయంలో హెలికాప్టర్ల అద్దె కూడా తక్కువే. అదే సమయంలో 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హెలికాప్టర్ల బుకింగ్స్ అమాంతం పెరిగిపోయాయి. గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే మూడు రెట్లు అధికంగా హెలికాప్టర్లు బుక్ అయ్యాయి.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS
ప్రధాని మోదీతో నీతీశ్​ కుమార్​ (ETV Bharat)

20 హెలికాప్టర్లలో నేతల ప్రయాణం
త్వరలో జరగబోయే శాసనసభ ఎన్నికల సమయంలో బిహార్​లో ప్రతిరోజూ 20 హెలికాప్టర్లు ఎగురనున్నాయి. బీజేపీ, జేడీయూ కూటమి డజనుకు పైగా హెలికాప్టర్‌లను బుక్ చేసుకుంది. బీజేపీ నాయకులు రోజుకు 12- 13 హెలికాప్టర్లను ఉపయోగించనున్నారు. జేడీయూ ప్రతిరోజూ రెండు హెలికాప్టర్లు వాడనుంది. కూటమిలోని భాగస్వామ్య పార్టీల నాయకులు కూడా హెలికాప్టర్‌లో ప్రయాణించనున్నారు. మరోవైపు, విపక్ష మహాకూటమిలోని పార్టీలు ఐదు హెలికాప్టర్లతో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని వేగవంతం చేయనున్నాయి. కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ చెరో రెండు హెలికాప్టర్లు వాడుకోనున్నాయి.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS
ప్రధాని మోదీ (ETV Bharat)

భారీగా హెలికాప్టర్ల అద్దెలు
ఎన్నికల సమయంలో డిమాండ్ కారణంగా హెలికాప్టర్లకు భారీ మొత్తంలో అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సింగిల్ ఇంజిన్ హెలికాప్టర్ ఛార్జీ 1.25 రెట్లు, డబుల్ ఇంజిన్ హెలికాప్టర్ ఛార్జీ రెండు రెట్లు పెరిగింది. సింగిల్ ఇంజిన్ హెలికాప్టర్ ఛార్జీ గంటకు రూ. లక్ష- రూ. 2 లక్షలు ఉండగా, డబుల్ ఇంజిన్ హెలికాప్టర్ ఛార్జీ గంటకు రూ. 3లక్షలు-రూ.4 లక్షల వరకు ఉంది. హెలికాప్టర్ బుక్ చేసుకునే పార్టీలు, నాయకులు 3 గంటలకు ఫ్లయింగ్ ఛార్జీ చెల్లించాలి. అదనంగా 18శాతం జీఎస్టీని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని ప్రకారం, రాజకీయ పార్టీలు హెలికాప్టర్ కోసం ప్రతిరోజూ దాదాపు రూ. 11 లక్షలు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది.

హెలికాప్టర్ కోసం డిమాండ్ ఎందుకు?
బిహార్ రాజకీయాల్లో హెలికాప్టర్ లేదా ఫ్లయింగ్ బెడ్ ఎందుకు ముఖ్యమో తెలుసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. బిహార్​లో హెలికాప్టర్‌ను క్రౌడ్ గ్యాదర్‌గా కూడా పరిగణిస్తారు. వేదిక వద్ద జనం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, హెలికాప్టర్‌ను గాల్లో మూడు-నాలుగు సార్లు చక్కర్లు కొట్టమని నేతలు చెబుతారు. దీంతో హెలికాప్టర్​ను చూడటానికి పిల్లలు, యువత, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడుతారు. ఈ సాకుతో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఎన్నికల ర్యాలీని హాజరవుతారని నమ్మకం. దీంతో పాటు హెలికాప్టర్ సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది. హెలికాప్టర్​లో ప్రయాణించి నాయకులు మరిన్ని ఎక్కువ ఎన్నికల ర్యాలీలను నిర్వహించవచ్చు.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS
ఎల్జేపీ అధినేత చిరాగ్​ పాశవాన్​ (ETV Bharat)

'ఈ సారి మహాఘట్ బంధన్ దే విజయం'
తాము తక్కువ వనరులతో ఎన్నికల్లో యుద్ధం చేస్తున్నామని, తమ నాయకుడు హెలికాప్టర్ గురించి ఆందోళన చెందడం లేదని ఆర్జేడీ నేత రాజేశ్ యాదవ్ తెలిపారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ విరిగిన జీపులో ప్రచారం చేసి గెలిచారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈసారి జరగబోయే ఎన్నికలో మహాఘట్ బంధన్ యువత మద్దతును పొందబోతోందని జోస్యం చెప్పారు. తమ నాయకులు కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో హెలికాప్టర్​ను వాడుకుంటారని చెప్పారు. "మాకు హెలికాప్టర్ కోసం కోరిక లేదు. మా నాయకులు తక్కువ వనరులతో పోరాడుతూ గెలుస్తూనే ఉన్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని కవర్ చేయడానికి, మేము హెలికాప్టర్​లో ప్రయాణించి ప్రచారం చేయాలి. ఈసారి బిహార్​లో మహాఘట్ బంధన్ సర్కార్ ఏర్పడబోతోంది." అని ఆర్జేడీ నేత రాజేశ్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS
రాహుల్ గాంధీ, తేజశ్వీ యాదవ్​ (ETV Bharat)

బీజేపీ ఏమందంటే?
వీలైనన్ని ఎక్కువ నియోజకవర్గాలు, ప్రాంతాలకు చేరుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నందున ప్రచారం కోసం హెలికాప్టర్ వాడుకుంటారని బీజేపీ ప్రతినిధి వినోద్ శర్మ తెలిపారు. అందుకే ఎన్నికల ప్రచారానికి హెలికాప్టర్లు అవసరమని పేర్కొన్నారు. మహాఘట్ బంధన్ నాయకులు కూడా హెలికాప్టర్ ద్వారా ప్రచారం చేస్తారని వెల్లడించారు. "హెలికాప్టర్ ద్వారా ప్రచారం చేయడం వల్ల నాయకుల సమయం ఆదా అవుతుంది. మా కూటమిలోని భాగస్వామ్య పార్టీల సంఖ్య ఎక్కువ. దీని కారణంగా, హెలికాప్టర్లను ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉపయోగిస్తారు." అని వినోద్ శర్మ వ్యాఖ్యానించారు.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS
అమిత్ షా తో ఎన్డీఏ నేతలు (ETV Bharat)

పట్నా విమానాశ్రయ అధికారి ఏమి చెప్పారు?
రాజకీయ పార్టీలు హెలికాప్టర్లను బుక్ చేసుకుంటున్నాయని పట్నా విమానాశ్రయం గ్లోబల్ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ మేనేజర్ దేవేంద్ర కుమార్ తెలిపారు. ఈసారి బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో హెలికాప్టర్ల సంఖ్య పెరుగుతుందన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే, ఈసారి బిహార్‌లో ప్రతిరోజూ రెండు- మూడు రెట్లు ఎక్కువ హెలికాప్టర్లు ఎగురుతాయని వెల్లడించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERSBIHAR ELECTION HELICOPTER BOOKINGSNDA VS MAHAGATHBANDHAN BIHARBIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025BIHAR ELECTION HELICOPTER BOOKINGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.