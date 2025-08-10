Politics For Bihar Minority Votes : ఈ ఏడాది చివర్లో బిహార్లో శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ పోరుకు ఎన్డీఏ, మహాఘట్ బంధన్ సహా ఇతర పార్టీలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. బిహార్లోని ముస్లిం ప్రాబల్య ప్రాంతమైన సీమాంచల్ను ఆకర్షించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. ఎన్డీఏ, మహాఘట్ బంధన్, ఏఐఎంఐఎం మాత్రమే కాకుండా ఈ సారి ప్రశాంత్ కిశోర్ జన్ సురాజ్ పార్టీ కూడా బరిలోకి దిగుతోంది. ఇలా ఇన్ని పార్టీలు బరిలో ఉండడం ఎవరికీ ప్రయోజనం? ముస్లిం ఓట్లు చీలికతో ఎన్డీఏకు లాభమా? ఈ ఎన్నికల్లో మహాఘట్ బంధన్ పట్టు నిలుపుకుంటుందా? విపక్షాల ఆశలపై ఏఐఎంఐఎం నీళ్లు జల్లుతుందా? తదితర విషయాలపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక కథనం.
గత ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీకి ఎదురుదెబ్బ
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి. ఈసారి మహాఘట్ బంధన్, ఎన్డీఏ, ఏఐఎంఐఎం మాత్రమే కాకుండా ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. బిహార్లో ముస్లిం ఓటర్లు గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్నారు. సీమాంచల్ ప్రాంతాల్లో ప్రాంతంలో వారిదే పైచేయి. 1990- 2005 వరకు యాదవ్, ముస్లిం ఓటర్లు ఆర్జేడీకి అండగా నిలిచారు. ఆ తర్వాత ఓట్లు చీలినప్పటికీ, 2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఆర్జేడీ వైపునకు మళ్లారు. దీంతో ఆ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ బిహార్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కానీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేకపోయింది. అందుకు ఒక కారణం ఏఐఎంఐఎం.
ఏఐఎంఐఎం ఈ సారి రాణిస్తుందా?
సీమాంచల్ రాజకీయాల్లో ఏఐఎంఐఎం గత కొద్ది కాలంగా దూసుకెళ్తోంది. మెజారిటీ ముస్లిం జనాభా కలిగిన ఈ ప్రాంతంలో 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అసదుద్దీన్ ఒవైసీ పార్టీ రాణించింది. ముస్లిం ఓట్లను కొల్లగొట్టి 5 సీట్లను గెలుచుకుంది. మరికొన్ని సీట్లలో గణనీయమైన ఓట్లను సాధించింది. దీంతో ఆర్జేడీ ముస్లిం, యాదవ్ ఫార్ములా విఫలమైంది. ఈ క్రమంలో గత ఎన్నికల్లో కొన్ని సీట్లను ఆర్జేడీ కోల్పోయింది. లేదంటే అధికారానికి చేరువయ్యే అవకాశాలు ఉండేవి.
బీజేపీతో ఓవైసీకి లోపాయికారి ఒప్పందం: ఆర్జేడీ
ఇదే విషయంపై ఆర్జేడీ సీనియర్ నాయకుడు అలీ అష్రఫ్ ఫాత్మీ ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు. గతంలో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ బీజేపీ జాతీయ స్థాయి ప్రతినిధిగా ఉండేవారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకున్నారని విమర్శించారు. "ఓవైసీ బిహార్కు ఎందుకు వస్తారో, ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏమిటో ప్రపంచమంతా తెలుసు. తెలంగాణలోని ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా ముస్లింలు ఉంటే, ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి మాత్రమే ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేస్తారు. బిహార్, ఝార్ఖండ్, యూపీ, మహారాష్ట్రలలో ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఆయన బయలుదేరుతారు. ఒవైసీ లక్ష్యం లౌకిక పార్టీలను బలహీనపరచడం. అతను బీజేపీతో లోపాయికారి ఒప్పందం చేసుకుంటారు. పైకి తాను బీజేపీని ఓడించడానికి వచ్చానని చెబుతారు" అని అలీ అష్రఫ్ తెలిపారు.
ముస్లిం ప్రాబల్య ప్రాంతం
సీమాంచల్లో పూర్నియా, కతిహార్, కిషన్ గంజ్, అరారియా, సుపాల్ జిల్లాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 24 అసెంబ్లీ సీట్లు ఈ జిల్లాల పరిధిలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో ముస్లింలు, వెనుకబడిన కులాల ఓటర్లు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. 47శాతం జనాభా ఉన్న ముస్లింలే ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల విజయావకాశాలను ప్రభావితం చేస్తారు. గత ఎన్నికల్లో ఒవైసీ తన అభ్యర్థులలో ఎక్కువ మందిని సీమాంచల్లోని ఈ ప్రాంతాల నుంచి నిలబెట్టారు. మొత్తం 20 సీట్లలో ఎంఐఎం బరిలో ఉండగా, సీమాంచల్ లోనే 14 మందిని బరిలో దించి ఐదింట్లో గెలిపించుకున్నారు.
పొత్తుకు ఆర్జేడీ నో!
సీమాంచల్లోని కిషన్ గంజ్లో దాదాపు 70శాతం, అరారియాలో 42శాతం, కతిహార్లో దాదాపు 38శాతం ముస్లింలు ఉన్నారు. సీమాంచల్లోని ఈ ప్రాంతం మహాఘట్ బంధన్కు చాలా కీలకం. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ ప్రాంత ఓటర్లు ఓవైసీకి జైకొట్టారు. దీంతో మహాఘట్ బంధన్ దెబ్బతింది. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలని ఓవైసీ భావించారు. కానీ అందుకు ఆర్డేడీ అంగీకరించలేదు. ఇదే విషయాన్ని ఎఏఎంఐఎం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అఖ్తరుల్ ఇమాన్ ధ్రువీకరించారు.
"2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఆర్జేడీతో పొత్తు కోసం ఒవైసీ, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ లేఖ రాశారు. ప్రతిపక్ష ఓట్లు చీలకుండా ఇండియా కూటమిలో భాగం కావాలని కోరుకున్నాం. కానీ దీనిపై ఆర్జేడీ నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. దీంతో స్వతంత్రంగా బరిలోకి దిగాలనుకుంటున్నాం. బిహార్ లోని మైనారిటీ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా ఇతర సీట్లలో కూడా పోటీకి సిద్ధమవుతున్నాం. 100 సీట్లలో ఎంఐఎంకు బలమైన ఓటు బ్యాంక్ ఉంది."
- అఖ్తరుల్ ఇమాన్, బిహార్ ఏఐఎంఐఎం చీఫ్
మైనార్టీలపై ఆర్జేడీ ఆశలు
మరోవైపు, ఈ ఏడాది జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మైనారిటీలందరూ ఐక్యమై రాష్ట్రీయ జనతాదళ్, ఇండియా కూటమికి ఓటేస్తారని ఆర్జేడీ ఆశిస్తోంది. మైనారిటీ ఓటర్లందరూ మహా కూటమికి ఓటు వేస్తారని, తేజస్వీ యాదవ్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని ఆర్జేడీ సీనియర్ నాయకుడు అలీ అష్రఫ్ పేర్కొన్నారు. "మైనారిటీలలో ముస్లింలు మాత్రమే కాదు. ముస్లింలతో పాటు, సిక్కులు, బౌద్ధులు, క్రైస్తవులు ఉన్నారు. ఈ ప్రజలు సమాజంలో సమానత్వం గురించి మాట్లాడే వారికి మద్దతిస్తారు. మతం పేరుతో వివక్ష చూపవద్దు. మైనారిటీ ఓటర్లు బహిరంగంగా ఆర్జేడీతో ఉన్నారు. మిథిలాలో ఆర్జేడీకి కొంత పట్టు తగ్గింది. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ మెరుగుపడింది. గతంలో గెలిచిన సీట్లలో మళ్లీ విజయం సాధిస్తాం" అని అలీ అష్రఫ్ పేర్కొన్నారు.
గణనీయంగా ముస్లిం ఓటర్లు
బిహార్లో ముస్లిం జనాభా దాదాపు 17శాతం. మొత్తం ముస్లిం జనాభాలో 73శాతం వెనుకబడిన మైనారిటీలు, అంటే పస్మాండ సమాజానికి చెందినవారు. మిగిలిన 27శాతం జనాభా ముస్లిం విభాగంలోని అగ్ర కులానికి చెందినవారు. 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్న బిహార్ లో 47 స్థానాల్లో ముస్లిం ఓటర్లు నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ 47 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ముస్లిం జనాభా 20-45 శాతం ఉన్నారు. బిహార్లోని సీమాంచల్లో కిషన్ గంజ్, అరారియా, కతిహార్, పూర్నియాలలో ముస్లిం ఓటర్లు అభ్యర్థుల గెలుపు ఓటములను నిర్ణయించే స్థాయిలో ఉన్నారు.
అప్పటి నుంచి ఆర్జేడీకే ముస్లింల మద్దతు
1990లో బీజేపీ మద్దతులో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ బిహార్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. కానీ కేవలం రెండేళ్ల తర్వాత లాలూ సమస్తిపుర్లో ఎల్కే అడ్వాణీ రామ రథయాత్రను అడ్డుకున్నారు. అలాగే అడ్వాణీని అరెస్ట్ చేయించారు. ఈ నిర్ణయం తర్వాత బిహార్ ముస్లింలు లాలూ ప్రసాద్కు బహిరంగంగా మద్దతు ఇచ్చారు. దీనితో 1990- 2005 వరకు లాలూ ప్రసాద్, రబ్రీ దేవి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. మైనార్టీలు ఆర్డేడీ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉన్నారు. ఆ కాలంలో ముస్లిం-యాదవ్ సమీకరణం ఏర్పడింది.
ముస్లిం- యాదవ్ సమీకరణం
బిహార్ రాజకీయాల్లోకి ఎఐఎంఐఎం ప్రవేశం, ఆర్డేడీ ముస్లిం- యాదవ్ సమీకరణం గురించి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆర్జేడీకి ముస్లిం- యాదవ్ సమీకరణం చాలా బలం. గత రెండు ఎన్నికలను పరిశీలిస్తే, ఒవైసీ బిహార్ రాజకీయాల్లో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి ముస్లిం వర్గం ఆయనకు అండగా నిలబడింది. ఒవైసీ బిహార్ రాజకీయాల్లో ఎంత బలంగా ఉంటే, ఆర్జేడీ అంతగా నష్టపోతుంది. పొత్తు గురించి ఎంఐఎం నుంచి ఆఫర్ వచ్చినా ఆర్జేడీ అందుకు సిద్ధంగా లేదు. సీమాంచల్ను తమకే వదిలేయాలని ఎంఐఎం పెట్టిన షరతు ఆర్జేడీకి నచ్చలేదు" అని సునీల్ పాండే పేర్కొన్నారు.
బీజేపీతో నీతీశ్ పోటీ
2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నితీశ్ కుమార్ మహాఘట్ బంధన్ నుంచి విడిపోయి బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేశారు. ఈ క్రమంలో నితీశ్ నాయకత్వంలో బిహార్లో ఎన్డీఏ సర్కార్ ఏర్పడింది. కానీ ఎన్డీఏ మెజార్టీ మార్కును దాటి కేవలం 125 సీట్లు మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది. బీజేపీ 74, జేడీయూ 43 సీట్లలో విజయం సాధించాయి. ఆ ఎన్నికల్లో మైనార్టీలు ఆర్జేడీకే పట్టం కట్టారు. అందుకే జేడీయూ కేవలం 15.40శాతం ఓటు బ్యాంకుకే పరిమితమైంది. ఎంఐఎం సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ముస్లిం ఓటర్లను ఆకర్షించి, 5 సీట్లలో విజయకేతనం ఎగురవేసింది.
2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిహార్లో 70శాతం ముస్లిం ఓట్లు మహాఘట్ బంధన్కు పడ్డాయి. ఎంఐఎంకు 11 శాతం దక్కాయి. కాగా, ఆ ఎన్నికల్లో జేడీయూ 11 మంది ముస్లిం అభ్యర్థులను నిలబెట్టింది. అందులో ఒక్కరూ గెలవవేదు. ఆర్జేడీ 17, కాంగ్రెస్ 10 మంది ముస్లింలను సీట్లను కేటాయించింది. ఆర్జేడీ నుంచి 8 మంది గెలుపొందారు. 1985లో ఉమ్మడి బిహార్ అత్యధికంగా 34 మంది ముస్లిం ఎమ్మెల్యేలు గెలుపొందారు. 2015లో లాలూ, నితీశ్ కలిసి ఉన్నప్పుడు 24 మంది ముస్లిం ఎమ్మెల్యేలు విజయం సాధించారు. కానీ 2020 ఎన్నికల్లో అది 19కి తగ్గింది.
పీకే ఎంట్రీ
గతంలో బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీ ఎన్డీఏ, మహాఘట్ బంధన్, ఏఐఎంఐఎం అభ్యర్థుల మధ్య ఉండేది. ఈసారి ప్రశాంత్ కిశోర్ జన్ సురాజ్ పార్టీ ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. గత మూడేళ్లుగా పీకే బీహార్లో పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. జనాభా శాతం ప్రకారం, ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారని ప్రకటించారు. సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పర్యటిస్తున్నారు. గత 30 ఏళ్లుగా లాలూ ప్రసాద్ బీజేపీ భయాన్ని చూపిస్తూ మైనారిటీ ఓటర్లను తన వైపు ఉంచుకుంటున్నారని జన సురాజ్ పార్టీ ముఖ్య ప్రతినిధి సంజయ్ ఠాకూర్ అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ ఇప్పుడు ముస్లిం ఓటర్లకు ప్రశాంత్ కిషోర్ రూపంలో కొత్త ఆప్షన్ లభించిందని పేర్కొన్నారు. "సీమాంచల్లో మాత్రమే కాకుండా బిహార్ అంతటా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జన సురాజ్కు ముస్లిం ఓటర్ల మద్దతు లభిస్తుంది. జనాభా ప్రకారం ఆ వర్గానికి టిక్కెట్లు కేటాయిస్తామని పీకే ఇప్పటికే చెప్పారు. దీని ప్రకారం ముస్లిం అభ్యర్థులకు 40 కంటే ఎక్కువ సీట్లు దక్కుతాయి" అని సంజయ్ ఠాకూర్ తెలిపారు.
చీలిక వస్తే ఎన్డీఏకు మేలు : విశ్లేషకులు
ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ముస్లిం ఓట్ల కోసం మూడు ప్రధాన రాజకీయ పక్షాలు పోటీపడుతున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆర్జేడీ, ఏఐఎంఐఎం, జన సురాజ్ పార్టీ మైనార్టీల ఓట్లు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాయన్నారు. ముస్లిం ఓట్లలో చీలిక వస్తే ఎన్డీఏ కూటమికి ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. "సీమాంచల్ ముస్లిం సమాజంలోని చిన్న, పెద్ద నాయకులను ప్రశాంత్ కిషోర్ కలుస్తున్నారు. ముస్లిం ఓట్లు చీలకుండా ఆపడం అంత సులభం కాదు. ఎందుకంటే ప్రశాంత్ కిషోర్, ఓవైసీ నిరంతరం కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. జన సురాజ్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు పప్పు సింగ్ కూడా సీమాంచల్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తే. ఆయన అక్కడ ప్రభావం చూపగలరు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే తెలిపారు.
