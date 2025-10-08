'15సీట్లు ఇవ్వకపోతే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయం'- ఎన్డీఏపై మిత్రపక్షం అసహనం
పోటీలో లేకున్నా ఎన్డీఏకు మద్దతుగా ఉంటానని చెప్పిన కేంద్ర మంత్రి జీతన్ రామ్ మాంఝీ
Published : October 8, 2025 at 5:20 PM IST
Bihar Election 2025 Seat Sharing : బిహార్ శాసనసభకు ఎన్నికల నగారా మోగడంతో అన్ని పార్టీలు సీట్ల సర్దుబాటుపై ఫోకస్ చేశాయి. అటు ఎన్డీఏతో పాటు ఇండీ కూటమి సీట్ల పంపకాలపై చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఈక్రమంలోనే కూటమిలోని పార్టీల మధ్య విబేధాలు భగ్గమంటున్నాయి. సీట్ల సర్దుబాటుపై ఎన్డీఏ కూటమికి చెందిన హిందుస్థాన్ అవామ్ మోర్చా అధినేత, కేంద్ర మంత్రి జీతన్ రామ్ మాంఝీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన పార్టీకి కనీసం 15 సీట్లు కేటాయించకపోతే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోనని స్పష్టం చేశారు. పోటీలో లేకున్నా ఎన్డీఏకు మద్దతుగా ఉంటానని చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర మంత్రి మాంఝీతో బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది.
"ఎన్నికల్లో మాకు గౌరవప్రదమైన సంఖ్యలో సీట్లు కేటాయించాలి. అందువల్ల మాకు గుర్తింపు దక్కుతుంది. ఒకవేళ మేము ప్రతిపాదించిన సంఖ్యలో సీట్లు దక్కకపోతే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయము. కానీ ఎన్డీఏకు మద్దతు ఇస్తాం. నాకు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఉద్దేశం లేదు. కేవలం మా పార్టీకి గుర్తింపు దక్కితే చాలు."
--జీతన్ రామ్ మాంఝీ, కేంద్ర మంత్రి
15 సీట్లు కావాలంటూ నర్మగర్భంగా ఎక్స్లో పోస్ట్
అంతకుముందు తనకు 15 సీట్లు కావాలని సంకేతంగా మహాభారత యుద్ధంలోని ఓ పద్యాన్ని జోడిస్తూ నర్మగర్భంగా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. మొదట్లో దాదాపు 20 సీట్లు కావాలని జీతన్ రామ్ మాంఝీ డిమాండ్ చేశారు. కానీ ఆ తర్వాత కాస్త వెనక్కి తగ్గి 15 సీట్లు కేటాయించాలని కోరారు.
“हो न्याय अगर तो आधा दो,— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 8, 2025
यदि उसमें भी कोई बाधा हो,
तो दे दो केवल 15 ग्राम,
रखो अपनी धरती तमाम,
HAM वही ख़ुशी से खाएंगें,
परिजन पे असी ना उठाएँगे”
ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ కూటమిలో బీజేపీతో పాటు జేడీయూ, ఎల్జేపీ (రామ్ విలాస్), హిందుస్థాన్ అవామ్ మోర్చా (HAM), ఉపేంద్ర కుష్వాకు చెందిన ఆర్ఎల్ఎస్పీ ఉన్నాయి. బిహార్లోని 243 సీట్లలో బీజేపీ, జేడీయూ చెరో 100 స్థానాలకు పైగా పోటీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మిగిలిన స్థానాల్లో చిరాగ్ పాశవాన్కు చెందిన ఎల్జేపీకి 24, మాంఝీ పార్టీకి 10, ఉపేంద్ర కుశ్వాకు 6 సీట్లు కేటాయించనున్నట్లు సమాచారం.
గతంలో జరిగిన 2020 ఎన్నికల్లో బీజేపీ-జేడీయూ, HAM కూటమిగా పోటీ చేశాయి. ఆ ఎన్నికల్లో 243 స్థానాలకు గాను ఎన్డీఏ కూటమిలోని బీజేపీకి 74స్థానాలు రాగా, జేడీయూకు 49సీట్లు, HAMకు 4సీట్లు వచ్చాయి. విపక్ష మహా కూటమిలోని ఆర్జేడీకి ఆర్జేడీ 75సీట్లు గెలిచి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్కు 19 స్థానాలు, సీపీఐ, సీపీఐ-ఎం.ఎల్, సీపీఎంకు కలిపి 16స్థానాలు వచ్చాయి.
కాగా, ఇప్పటికే బిహార్లో రెండు విడతల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు ఈసీ వెల్లడించింది. నవంబర్ 6, నవంబర్ 11న ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరగనుండగా, నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఎన్నికలను ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 90 వేల పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని, 7.43 కోట్ల మంది ఓటు వేయనున్నారని తెలిపారు. ఓటర్లలో 3.92 కోట్ల మంది పురుషులు, 3.50 కోట్ల మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు.
బిహార్ ఎన్నికలు: ఈ స్థానాలపైనే అందరి ఫోకస్- తేజస్వీ హ్యాట్రిక్ కొట్టేనా?