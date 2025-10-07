ETV Bharat / bharat

ఆ 'పండిత్​ రసగుల్లా' తింటే- ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల విజయం పక్కా!

గయాలో ఫేమస్ స్వీట్ షాప్​లోని రసగుల్లా తినేందుకు నాయకులు ఆసక్తి- అక్కడి స్వీట్ తింటే విజయం వరిస్తుందని నమ్మకం!

Election Special Bihar Rasgulla
Election Special Bihar Rasgulla (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Election Special Bihar Rasgulla : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ గయాలోని పండిత్‌జీ మిఠాయి దుకాణం మరోసారి వార్తల్లోకెక్కింది. ఇక్కడ అర కిలో నుంచి 2 కేజీల వరకు రసగుల్లాలు తయారు చేస్తారు. ఇతర దుకాణాల్లోనూ తయారు చేసినప్పటికీ వీటికి ప్రత్యేకత ఉందని స్థానికులు చెబుతారు. గతంలో ఈ రసగుల్లాలను మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర నాయకులు, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వంటి ప్రముఖ రాజకీయ వ్యక్తులు రుచి చూడడం గమనార్హం. మరోవైపు బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నిలకు నగారా మోగిన నేపథ్యంలో ఈ దుకాణం వైపు రాజకీయ నాయకులను ఆకర్షిస్తోంది.

విన్నింగ్ రసగుల్లా
బిహార్​లో ఇప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు విజయం సాధించేందుకు తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఈ రాజకీయ సందడి మధ్య, గయాలోని పండిత్​జీ మిఠాయి షాప్‌లో తయారుచేసే రసగుల్లా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆ రసగుల్లా రుచితో పాటు ఎన్నికల్లో విజయం అందిస్తుందనే నమ్మకమే ఇందుకు కారణం. టేకరీ అసెంబ్లీ ప్రాంతంలోని పంచన్‌పూర్ మార్కెట్‌లో ఉన్న ఈ షాప్, 'గల్ఫార్ రసగుల్లాల'కు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ రసగుల్లాలు అర కిలోగ్రాము నుండి రెండు కిలోగ్రాముల వరకు బరువు ఉంటాయి. ఒక రసగుల్లా ధర రూ.300 నుంచి రూ.600 వరకు ఉండగా, చిన్న వేరియంట్లు రూ.10–రూ.15కి లభిస్తాయి.

ఎలక్షన్ స్పెషల్ రసగుల్లా (ETV Bharat)

56 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన స్వీట్ షాప్
గయా జిల్లాలో టికారి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఉంది. ఈ నియోజకవర్గం పరిధిలోని పంచన్​పుర్ మార్కెట్​లో ఉన్న పండిట్​ జీ మిఠాయి దుకాన్ అనే స్వీట్ షాప్ ఎన్నికల సమయంలో ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తుంది. పండిట్​జీ రసగుల్లా దుకాణాన్ని 1969లో నలుగురు సోదరులు ప్రారంభించారు. చిన్న గుడిసెలో ప్రారంభమైన ఈ షాప్, ఇప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇక్కడ 50 గ్రాముల రసగుల్లా నుంచి రెండున్నర కేజీల రసగుల్లా లభిస్తుంది. అయితే 2 కేజీల కంటే ఎక్కువ బరువున్న రసగుల్లాలను ఎన్నికల సమయంలో, వివాహ వేడుకలకు ఆర్డర్ చేస్తారు. పండగ సందర్భాలలో ప్రజలు వాటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలాగే పండిట్ జీ దుకాణంలో దొరికే రసగుల్లా ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులకు సుపరిచితమే. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో, విజయం తర్వాత స్థానిక నాయకులు తరచుగా రసగుల్లాలను తమ పార్టీ అగ్ర నాయకత్వానికి బహుమతులుగా పంపుతారు.

బిహార్​ ఫేమస్​- పండిత్​ జీ రసగుల్లా (ETV Bharat)

రసగుల్లాను రుచిచూసిన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు
జననాయక్ కర్పూరి ఠాకూర్, దివంగత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్​పేయీ, రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్‌ నాథ్ కోవింద్, సీఎంలు జగన్నాథ్ మిశ్రా, సీఎం నీతీశ్ కుమార్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, రబ్రీ దేవి, జితన్ రామ్ మాంఝీ సహా అనేక మంది ఈ ఎన్నికల రసగుల్లా లేదా గల్ఫర్ రసగుల్లాను రుచి చూశారు. ఈ రసగుల్లాను ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు శుభసూచికంగా భావిస్తారు. అందుకే చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో పండిట్‌ జీ రసగుల్లాలను రుచి చూస్తారు. ముఖ్యంగా టెకారి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తమ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు వారు పండిట్‌ జీ రసగుల్లాలను శుభసూచకంగా తినడం ఎప్పటికీ మర్చిపోరు.

ఎలక్షన్ స్పెషల్ రసగుల్లా (ETV Bharat)

తొలి ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ జయకేతనం- ఇప్పుడు హెచ్ఏఎం పార్టీ
టికారి జనరల్ రిజర్వ్​డ్ సీటు. ఇక్కడ షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా దాదాపు 23.88 శాతం. 6 శాతం ముస్లిం ఓటర్లు ఉన్నారు. 1957లో ఇక్కడ తొలిసారి జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన రామేశ్వర్ మాంఝీ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 2020లో హిందుస్థానీ అవావీ మోర్చా (హెచ్​ఏఎం) పార్టీకి చెందిన అనిల్ కుమార్ విజయకేతనం ఎగురవేశారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అనిల్ కుమార్​కు 70,359 ఓట్లు రాగా, ఆయన సమీప ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ నేత సుమంత్ కుమార్​కు 67,729 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో 2,630 ఓట్ల తేడాతో అనిల్ కుమార్ గట్టెక్కారు. టికారి ఒక అద్భుతమైన పర్యటక ప్రాంతం, అందుకే దీన్ని జిల్లాగా చేయాలని డిమాండ్లు ఉన్నాయి.

విడుదలైన షెడ్యూల్- పార్టీలు సమాయత్తం
కాగా, యావత్ దేశం ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఈసీ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. నవంబరు 6, 11 తేదీల్లో రెండు విడతల్లో బీహార్​లో పోలింగ్, నవంబరు 14వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అన్ని పార్టీలు ఇప్పటికే బలమైన అభ్యర్థుల వేటలో పడ్డాయి. అలాగే ఎన్​డీఏ, మహాగట్ బంధన్​ కూటములు సీట్ల సర్జుబాటును మరింత వేగవంతం చేశాయి. త్వరలో సీట్ల సర్దుబాటును పూర్తి చేసి అభ్యర్థులను ప్రకటించనున్నాయి.

PANDITJI CHUNAVI RASGULLAGALFAR RASGULLAGAYA FAMOUS RASGULLANITISH KUMAR FAVOURATE RASGULLAELECTION SPECIAL BIHAR RASGULLA

