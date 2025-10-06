ETV Bharat / bharat

బిహార్​ పోల్స్​: ఎన్​డీఏ vs ఇండీ కూటమిలో గెలుపెవరిది?

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల- పార్టీల బలాబలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

bihar election 2025
bihar election 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025

Updated : October 6, 2025 at 6:38 PM IST

Bihar Election 2025 : బిహార్‌ శాసనసభ ఎన్నికల నగారా మోగింది. పోటీ ప్రధానంగా ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న ఎన్​డీఏ, ప్రతిపక్ష ఇండీ కూటమి మధ్యే ఉండనుంది. ఈ రెండు కూటముల బలాబలాలేంటి? విజయావకాశాలు ఎంత? పార్టీలకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లేంటి తదితర అంశాలను ఈ కథనంలో చూద్దాం.

తేజస్వీ యాదవ్‌ నేతృత్వంలోని ఆర్​జేడీకి యాదవ్‌లు, ముస్లీంలు బలమైన, నమ్మకమైన ఓటు బ్యాంకుగా ఉన్నారు. బిహార్‌లోని మొత్తం ఓట్లలో యాదవులు, ముస్లిం వాటా దాదాపు 30 శాతంగా ఉంది. ఆర్జేడీ వ్యవస్థాపకుడు లాలూ ప్రసాద్‌ ఈసారి పోటీ చేయకపోతుండటంతో పార్టీ తేజస్విని నాయకుడిగా ప్రకటించింది. ఆయనకు వివాదరహితుడిగా పేరు ఉండటం ఎన్నికల్లో కలిసొచ్చే అంశం. నీతీశ్‌ కుమార్‌ యాదవ్‌ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో తేజస్వికి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసిన అనుభవం ఉంది. ఆ సమయంలో ఆయన యువతలో మంచి గుర్తింపు సాధించారు. బీజేపీ ఓట్లను దొంగతనం చేసి ఎన్నికల్లో గెలుస్తూ వస్తోందని రాహుల్‌గాంధీ చేసిన ప్రచారం బిహార్‌ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపడం ఇండీ కూటమికి ఉన్న మరో బలంగా చెబుతున్నారు.

అయితే ఇండీకూటమికి బలహీనతలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఆర్జేడీని ఎక్కువగా లాలూ ప్రసాద్‌ కుటుంబ సభ్యులే నియంత్రిస్తారు. వారిపై పలు అవినీతి కేసులు ఉన్నాయి. ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తున్న ల్యాండ్‌ ఫర్‌ జాబ్స్‌ కుంభకోణం పార్టీకి మచ్చతెచ్చింది. ఇక తేజస్వి యాదవ్‌కు పార్టీ కేడర్‌లో మంచి ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ ఆయన సోదరుడు తేజ్‌ ప్రతాప్‌ యాదవ్‌ వంటి లాలూ కుటుంబసభ్యుల నుంచి తరచూ విమర్శలు, అసంతృప్తి వ్యాఖ్యలు ఎదురవుతుంటాయి. ఫలితంగా తేజస్వి పార్టీని, కూటమి భాగస్వాములను నడపడం కంటే తన కుటుంబ వ్యవహారాలను చక్కదిద్దుకోవడంపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టవలసి వచ్చింది. ఇది పార్టీకి ఉన్న తీవ్రమైన బలహీనతగా చెప్పొచ్చు.

ఆర్జేడీ అవకాశాల విషయంలో యువతరం ప్రధానపాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. తేజస్వి లాంటి యువ నేత నాయకత్వంలో ఇండియా కూటమి యువతరాన్ని ఆకట్టుకోవచ్చు. ఎన్డీయేలో ప్రస్తుత సీఎం నీతీశ్‌ కుమార్ యాదవ్‌ ఈ అంశంలో వెనుకబడ్డారు. ఉద్యోగ కల్పనకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తిగా నిరూపించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తూ తేజస్వి యువతను ఆకర్షిస్తున్నారు. వలసలు, శాంతిభద్రతల సమస్యను లేవనెత్తడానికి ఆయన ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. గతంలో నీతీశ్‌కుమార్‌ పార్టీతో ఆర్‌జేడీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కులగణన నిర్వహించి వెనుకబడిన వర్గాలకు కోటాను పెంచారు. ప్రస్తుతం నీతీశ్ కుమార్ ఎన్​డీఏలో ఉన్నప్పటికీ, ఓబీసీ, దళితుల మద్దతుతో కోటా పెంపు తమవల్లే సాధ్యమైందని ఆర్​జేడీ చెప్పుకునే అవకాశం ఉంది. ఎప్పటి నుంచో వెనుకబడిన వర్గాల హక్కుల కోసం పోరాడుతోందన్న పేరు ఆర్​జేడీకి ఉంది. కాంగ్రెస్, సహా వామపక్షాలు వంటి భావసారూప్యత కలిగిన పార్టీలతో పొత్తు ఆర్జేడీకి మేలు చేయనుంది. అలాగే నీతీశ్‌ కుమార్ ఎన్డీయేలో ఉండటం వల్ల ముస్లిం ఓట్లన్నీ గంపగుత్తగా ఆర్జేడీ, దాని మిత్రపక్షాలకే పడే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలం ఆర్జేడీ అధికారంలో లేకపోవడం వల్ల, పార్టీలోని ప్రధాన నాయకులను ఉత్సాహపర్చడం కష్టంగా మారే అవకాశం ఉందని, ఎన్నికల సమయం వరకు కూటమిని ఐక్యంగా ఉంచడం ఆర్జేడీకి ప్రధాన సవాల్‌గా మారుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

కులాల ప్రభావం
మరోవైపు దేశంలో మరే రాష్ట్రంలో లేని విధంగా రాజకీయాలను కులాలు అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసే రాష్ట్రం బిహార్‌. 2023 కుల గణన సర్వే ప్రకారం ఈ రాష్ట్ర జనాభా 13.07కోట్లు. అందులో అత్యధికంగా 63.13శాతం బీసీలే. అయితే బిహార్‌లో తీవ్ర వివాదం రేపుతున్న ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రకారం ఓటర్ల సంఖ్య 7.24కోట్లు. ఇంకా తుది జాబితా వెలువడాల్సి ఉన్నందున కులాల వారీగా ఓటర్ల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. అయితే జనాభా ప్రకారం చూసుకుంటే బీసీ ఓటర్లు అత్యధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఓబీసీల్లో యాదవుల జనాభా అత్యధికంగా 14.27శాతం ఉంది. దళితులు 19.65శాతం ఉండగా, అగ్ర కులాలు 15.52శాతం. ముస్లింల జనాభా 17.7 శాతం. సంప్రదాయ బద్ధంగా కులాల లెక్కనే పోలింగ్‌ జరుగుతూ వస్తున్న బిహార్‌లో అక్టోబర్‌-నవంబర్‌లో జరగబోయే ఎన్నికల్లో అదే పునరావృతం అవుతుందో, లేదో చూడాలి. కనుక ఆయా కులాలు చూపించే ప్రసన్నంపైనే రాజకీయ పార్టీల భవితవ్యం తేలనుంది.

Bihar Election 2025
బిహార్​ ఎన్నికల షెడ్యూల్​ 2025 (ETV Bharat)

Last Updated : October 6, 2025 at 6:38 PM IST

