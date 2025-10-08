16సార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ- డిపాజిట్ దక్కింది మూడు సార్లే- ఇప్పుడు 17వసారి బరిలోకి!
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- వార్తల్లో నిలిచిన నబీ హసన్
Published : October 8, 2025 at 7:01 PM IST
Bihar Assembly Elections 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నగారా మోగడంతో అక్కడి రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. అధికార, విపక్ష కూటములు ప్రచారంలో మునిగితేలుతున్నాయి. అదే సమయంలో పలువురు రాజకీయ నేతలు మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. అలాంటి వారిలో ఒకరు ముజఫర్పుర్ జిల్లా సాహెబ్గంజ్కు చెందిన డాక్టర్ మొహమ్మద్ నబీ హసన్. ఇప్పటి వరకు 16 సార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఆయన, ఇప్పుడు 17వ సారి పోటీ చేయాలని సిద్ధమవుతున్నారు.
డాక్టర్ నబీ హసన్ వృత్తిపరంగా ఇంటీరియర్ డెకరేటర్. ఆయనకు చెందిన వ్యాపారం కోల్కతాలో నడుస్తోంది. కానీ, ప్రజాసేవే తన లక్ష్యమంటూ ఆయన రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పటివరకు పంచాయతీ నుంచి లోక్సభ వరకు ఎన్నోసార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. మొత్తం 16 సార్లు పోటీ చేయగా, కేవలం 3 సార్లే డిపాజిట్ కాపాడుకోగలిగారు. కానీ, ఓటముల తర్వాత కూడా ఆయనలో ఉత్సాహం తగ్గలేదు.
తన తల్లిపైనే ఎన్నికల్లో రెండు సార్లు పోటీ చేశారు. కానీ కుటుంబ సంబంధాల్లో ఎలాంటి వైరం తెచ్చుకోలేదు. స్నేహపూర్వకంగానే పోటీ చేశారు. నబీ హసన్ ప్రయాణం, ఎన్నో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన కాకా జోగిందర్ సింగ్ (ధర్తీ పకడ్) కథను గుర్తుకు తెస్తుంది. అలాగే తమిళనాడు పద్మరాజన్ లాగానే నబీ హసన్ కూడా ప్రజల అభిమతాన్ని పరీక్షించుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారని చెప్పాలి.
- 2006: తొలిసారి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విజయం.
- 2008: తల్లి జయబున్నీ సాహ్తో పాటు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో పోటీ. ఇద్దరికీ విజయం దక్కలేదు.
- 2010: మొదటిసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు.
- 2013: మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ ఎన్నికల్లో తల్లీకొడుకులు పోటీ చేయగా, తల్లి గెలిచారు.
- 2014: వైశాలీ లోక్సభ స్థానం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి 22,455 ఓట్లు సాధించారు.
- 2015: ప్రజాభిప్రాయం బలంగా లేకపోవడంతో పోటీ చేయలేదు.
- 2018: తల్లి రాజకీయానికి గుడ్బై చెప్పిన తర్వాత మళ్లీ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో గెలిచారు.
- 2020: సాహెబ్గంజ్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు
- 2022: వార్డ్ అధ్యక్ష పదవి కోసం నామినేషన్ వేయగా, ఎన్నిక రద్దయింది.
"నేను ప్రజల మధ్యకు వెళ్లి, అభివృద్ధి పనులపై దృష్టి సారించాను. ప్రజా సేవ నా ప్రాధాన్యమని ప్రకటించాను. 2020లో నేను మళ్లీ సాహిబ్గంజ్ అసెంబ్లీ స్థానానికి పోటీ చేశాను. కానీ విఫలమయ్యాను. నగర్ పంచాయతీ నగర్ పరిషత్గా అప్గ్రేడ్ చేయబడిన తర్వాత, నా ఇల్లు వార్డ్ నంబర్ 16కు మారింది. 2022లో నేను వార్డ్ ఛైర్మన్ పదవికి నామినేషన్ దాఖలు చేశాను. కానీ కౌంటింగ్కు ముందే ఎన్నిక రద్దు చేశారు."
- డాక్టర్ మొహమ్మద్ నబీ హసన్
ఫీడ్బ్యాక్ బాగుంటే రంగంలోకి దిగుతా!
"ఈసారి కూడా సాహెబ్గంజ్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేయాలని చూస్తున్నాను. నా బృందం ప్రజల అభిప్రాయం సేకరిస్తోంది. ఫీడ్బ్యాక్ బాగుంటే తప్పకుండా బరిలోకి దిగుతాను. నాకు రాజకీయాలు ఓ పదవి కోసం కాదు. ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం అని నమ్ముతాను" అని నబీ హసన్ అన్నారు. బిహార్లో నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. నవంబర్ 14న కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. సాహెబ్గంజ్ స్థానంలో ఎన్డీఏ, మహా కూటమి మధ్య గట్టి పోటీ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ముజఫర్పుర్లో మొదటి దశలో ఓటింగ్ జరుగుతుంది. 2020 ఎన్నికల్లో వీఐపీకి చెందిన రాజు కుమార్ సింగ్ గెలివగా, ఆర్జేడీకి చెందిన రాంవిచార్ రాయ్ ఓడిపోయారు.