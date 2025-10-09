బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై కీలక అంశాల ప్రభావం- ఏంటవి? వాటి సంగతేంటి?
Bihar Assembly Elections Key Issues : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను కొన్ని కీలకాంశాలు ప్రభావితం చేయనున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. నిరుద్యోగం, వలసలు, ఎస్ఐఆర్, ప్రత్యేక హోదా, కుల గణన, శాంతి భద్రతలు వంటి అంశాలే ఓటర్ల ఆలోచనలను నిర్దేశిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత ఎన్డీఏ, ఇండి కూటమికి బిహార్ ఎన్నికలే ప్రతిష్టాత్మకంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభావం చూపే అంశాలపై ప్రత్యేక కథనం.
యువత-ఉపాధి
వలసలు, నిరుద్యోగం ఇప్పటికే బిహార్లో కీలక సమస్యలుగా ఉన్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లిన బిహారీలు తమ స్వరాష్ట్రంలో పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించలేకపోయామని, ఒకవేళ చదువుకున్నా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవడం తీవ్రమైన సమస్య అని చెబుతున్నారు. పరిశ్రమలు, మౌలిక సదుపాయాలు లేక తమకు ఇష్టం లేకపోయినా కుటుంబాలను వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దశాబ్దాలుగా ఏ పార్టీ, ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా వీటిపై దృష్టిపెట్టడం లేదని వాపోయారు.
పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే (PLFS) డేటా ప్రకారం, 2017-18లో బిహార్లో నిరుద్యోగిత రేటు (15 సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గలవారు) 7 శాతంగా ఉంది. ఈ రేటు 2018-19లో 9.8 శాతానికి పెరిగింది. నివేదిక ప్రకారం, తర్వాత సంవత్సరాల్లో నిరుద్యోగిత రేటు తగ్గుతూ వచ్చింది (2021-22 తప్ప).
ప్రతీసారిలాగే ఈసారీ రాజకీయ నేతలు ఈ అంశాల్నే ప్రచారాస్త్రాలుగా చేసుకున్నారు. పలాయన్రోఖో నౌక్రీదో నినాదంతో ప్రస్తుత సీఎం నీతీశ్ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ విమర్శలు విసిరారు. తాము నిర్వహించిన జాబ్మేళాలో లక్షలమంది పాల్గొన్నారని, బిహార్లో విద్యావంతులు ఉన్నా ఉద్యోగాలే లేవని రుజువైందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రంజీత్ రంజన్ తెలిపారు. బిహార్లో ఈ పరిస్థితికి గత ప్రభుత్వాలే కారణమని కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీపై బీజేపీ దాని మిత్రపక్షాలు రామ్విలాస్ లోక్జన్శక్తి పార్టీ వంటివి ఆరోపిస్తున్నాయి. వలసలు, నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తమకు స్పష్టమైన రోడ్మ్యాప్ ఉందని, అమలు చేసేందుకు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
బిహార్లో అభివృద్ధి
బిహార్ దశాబ్దాలుగా మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్థిక, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉంది. నీతీశ్ కుమార్ ఇటీవల రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటి డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ను ప్రారంభించారు. ప్రధాని కూడా గత నెలలో రాష్ట్రంలో కీలకమైన రహదారిని ప్రారంభించారు. బిహార్ వ్యవసాయ ఆధిపత్య రాష్ట్రం, రాష్ట్ర జనాభాలో దాదాపు 70 శాతం మంది ఈ రంగంలోనే నివసిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాగునీరు, సరసమైన పంట ధరలు, పంట బీమా, మార్కెట్లకు ప్రాప్యత వంటి అంశాలు రైతుల సమస్యలపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. ఇంతలో రాష్ట్రంలో మెరుగైన పాడి పరిశ్రమ కోసం ప్రతిపక్షం పిలుపునిచ్చింది.
నిరుద్యోగం, వలసలతోపాటు కులగణన, రిజర్వేషన్లు, ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ, రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా, శాంతి భద్రతలు, సంక్షేమ పథకాలు కూడా బిహార్ ఎన్నికల్లో కీలక అంశాలుగా మారాయి. సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు సీఎం నీతీశ్కుమార్ తమ వల్లే కులగణన చేపట్టారని ఇండీ కూటమి చెప్పుకుంటోంది. నీతీశ్ ఇప్పుడు కూటమి మారడంతో ఆయన నిర్వహించిన కులగణనను ఎన్డీయే తమ ఖాతాలో వేసుకుంటోంది.
S.I.R నిర్వహణతో బీజేపీ ఈసీతో కలిసి ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతుందన్న ప్రచారాన్ని ఇండీ కూటమి నేతలు చాలా బలంగా ఓటర్ల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కర్ణాటకతో పాటు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందంటూ రాహుల్ పత్రాలతో వెల్లడించడం ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. S.I.Rతో అనర్హులైనవారిని ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఈసీ తొలగిస్తోందన్న ఎన్డీయే ప్రచారమూ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలంటూ బిహార్లో ఎప్పటినుంచో డిమాండ్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం కేంద్రప్రభుత్వంలో ఓ కీలక స్తంభంగా వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ నీతీశ్ ప్రత్యేకహోదా తేలేకపోతున్నారని ఇండీ కూటమి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అవకాశముంది. నీతీశ్ నేతృత్వంలో బిహార్లో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయని ఇండీకూటమి విమర్శిస్తుండగా మళ్లీ జంగిల్ రాజ్కు అవకాశం ఇవ్వొద్దంటూ ఎన్డీఏ చెబుతోంది. మరోవైపు ఇటీవల ప్రధాని మోదీ భారీగా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయడం, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంక్షేమపథకాలను ఎన్డీఏ ప్రచారం చేసుకునే అవకాశం ఉండటం కూడా ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రభావం చూపనుంది.