బిహార్ రాజకీయాల్లో 'లాలూ' చెరగని ముద్ర- కుమారుడు తేజస్వీని సీఎం చేసేందుకు వ్యూహాలు
3దశాబ్దాల పాటు బిహార్ రాజకీయాలను శాసించిన ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ
Published : October 10, 2025 at 3:06 PM IST
Bihar Election 2025 : 'బిహార్ అంటే లాలూ, లాలూ అంటే బిహార్' అనే విధంగా మూడు దశాబ్దాలు అక్కడి రాజకీయాలను శాసించారు ఆర్జేడీ అధినేత లాలూప్రసాద్ యాదవ్. ముస్లిం-యాదవ్ ఓటు బ్యాంకుతో బిహార్ రాజకీయాలను ఒంటిచేతితో నడిపారు. అందుకు మందిర్, మండల్ అంశాలు ఆయనకు ఎంతోగానో ఉపయోగపడ్డాయి. ప్రస్తుతం అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, వెనకసీట్లో కూర్చొని తన కుమారుడు, రాజకీయ వారసుడు తేజస్వీయాదవ్ను ముందుకు నడుపుతున్నారు. ముస్లిం-యాదవ్ ఫార్ములాతో ఆర్జేడీకి పూర్వవైభవం తేవటంసహా తన కుమారుడు, రాజకీయ వారసుడు తేజస్వీ యాదవ్ను సీఎం పీఠంపై కూర్చోబెట్టేందుకు తనదైన శైలిలో వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. 1990లో మందిర్, మండల్ అంశాలు దేశ రాజకీయాలను పూర్తిగా మార్చేశాయి. వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్న మండల్ కమిషన్ సిఫారసులను అమలు చేయాలని అప్పటి ప్రధాని వీపీ సింగ్ నిర్ణయించగా, బీజేపీ సీనియర్ నేత లాల్కృష్ణ అడ్వాణీ అలియాస్ ఎల్కే అడ్వాణీ అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకరు రాజకీయాల్లో బీసీ కార్డును కీలకాంశంగా మార్చగా, మరొకరు ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్న బీజేపీని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజకీయపార్టీగా అవతరించేందుకు కారణమయ్యారు. అయితే ఆ 2 అంశాలను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకున్న లాలూ, 3 దశాబ్దాలపాటు బిహార్ ఎన్నికల్లో వరుస విజయాలు నమోదు చేశారు.
1989 లోక్సభ ఎన్నికల్లో రాజీవ్గాంధీ సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ మెజార్టీ సాధనలో విఫలమైంది. బోఫోర్స్ కుంభకోణం తర్వాత కాంగ్రెస్కు రాజీనామా చేసిన వీపీ సింగ్ జనతాదళ్ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. బీజేపీ మద్దతుతో కేంద్రంలో వీపీ సింగ్ సారథ్యంలో యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. 1990 ఆగస్టులో వీపీ సింగ్ సర్కార్ బీసీలకు విద్యా, ఉద్యోగాల్లో 27శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్న మండల్ కమిషన్ సిఫార్స్లను అమలుచేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా పెద్దఎత్తున ఆందోళనలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డాయి. రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా ఎంతో మంది యువకులు ఆత్మాహుతికి పాల్పడ్డారు. ఆ రెండు అంశాలు లాలూకు జాక్పాట్గా మారాయి. రిజర్వేషన్ల అంశం అగ్రవర్ణాల వారిని బీసీ వ్యతిరేకులు అనే ముద్రపడేలా చేసింది. అప్పుడు బిహార్ సీఎంగా ఉన్న లాలూ కుల ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వ్యక్తిగా తనను తాను మలుచుకున్నారు.
అడ్వాణీని అరెస్ట్ చేసిన బిహార్ పోలీసులు
బిహార్ రాజకీయాలను మండల్ అంశం పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆ తర్వాత దశాబ్దకాలం కుల రాజకీయాలు బిహార్లో ఇతర ఎన్నికల అంశాన్ని అధిగమించాయి. మందిర్ ప్రభావంతో లాలూ బలపడ్డారు. అడ్వాణీ రథయాత్ర కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వానికి సవాల్ మారింది. 1989లోక్సభ ఎన్నికల్లో 85 స్థానాలు గెలుపొందిన బీజేపీ, వీపీ సింగ్ సారథ్యంలోని యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉంది. కేంద్ర సర్కార్ మనుగడ బీజేపీ మద్దతుపై ఆధారపడి ఉండటంతో ప్రధాని వీపీ సింగ్ అడ్వాణీ రథయాత్రను ఆపలేకపోయారు. కానీ రథయాత్రను అడ్డుకోవాలని అప్పుడు బిహార్ సీఎంగా ఉన్న జనతాదళ్కు చెందిన లాలూను ఆయన కోరారు. 1990 అక్టోబర్ 23న సమస్తీపుర్లో అడ్వాణీని బిహార్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అదేరోజు పట్నాలోని గాంధీ మైదాన్లో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో లాలూ ప్రసంగించారు. బిహార్ మతపరమైన హింసకు చోటులేదన్నారు. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని లాలూ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.
ముస్లిం-యాదవ్ ఫార్ములా లాలూకు పాశపతాస్త్రం
దీంతో రాత్రికిరాత్రే లాలూ జాతీయ రాజకీయాల్లో కేంద్రబిందువుగా మారారు. చాలా రాష్ట్రాలు రథయాత్రను ఆపేందుకు వెనకడుగు వేయగా లాలూ మాత్రం రెండో ఆలోచన చేయకుండా అడ్వాణీని అరెస్ట్ చేశారు. తద్వారా ఆయన ముస్లింల దృష్టిని ఆకర్షించారు. మైనార్టీల రక్షకునిగా మారారు. అప్పటి నుంచే ముస్లిం-యాదవ్ ఫార్ములా లాలూకు పాశపతాస్త్రంగా మారింది. 1991లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో ముస్లిం-యాదవ్ ఫార్ములాకు అగ్నిపరీక్ష ఎదురైంది. ఆ ఎన్నికల్లో ఆ ఫార్ములా సూపర్ డూపర్ హిట్టయింది. లాలూ సారథ్యంలోని జనతాదళ్ బిహార్లో 40లోక్సభ స్థానాలకు 32 సీట్లు కైవసం చేసుకుంది. అన్నిచోట్ల జనతాదళ్ ఓటమిపాలుకాగా బిహార్లో మాత్రం తిరుగులేని మెజార్టీ సాధించింది. ఆ సమయంలో వెనుకబడిన, అత్యంత వెనుకబడినవర్గాలు బిహార్ జనాభాలో 52 శాతం మైనార్టీలు 12శాతంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్కు దశాబ్దాలపాటు అగ్రవర్ణాలు, ముస్లింలు, హరిజనులు, అత్యంత వెనుకబడినవర్గాల ఓటు బ్యాంక్ ఉండేది. మందిర్-మండల్ అంశాలతో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. లాలూ బిహార్ బీసీలు, ముస్లింలకు పెద్దదిక్కుగా మారారు.
లాలూ వైపు మళ్లిన బిహార్లో ముస్లింలు
అయోధ్యలో శిలాన్యాస్కు రాజీవ్గాంధీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వటంతో దేశంలోని ముస్లింలంతా అసంతృప్తి చెందారు. దీంతో వారంతా కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా మారారు. బిహార్లో ముస్లింలు లాలూ వైపు మళ్లారు. 1995లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లాలూ సారథ్యంలోని జనతాదళ్ 167 స్థానాలతో జయకేతనం ఎగురవేసింది. ఈసారి కూడా ముస్లిం-యాదవ్ ఫార్ములా లాలూకు కలిసివచ్చింది. అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ ముస్లిం ఓటుబ్యాంకు కోసం అష్టకష్టాలు పడుతోంది. జనతాదళ్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఆర్జేడీని ఏర్పాటు చేసుకున్న లాలూకు అప్పటి నుంచి బిహార్ ముస్లింలు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు.
లాలూకు సవాల్గా AIMIM
2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఆర్జేడీ అతిపెద్దగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా మహాగట్బంధన్ అధికారం కోల్పోయింది. అయితే సీమాంచల్లో అసదుద్దీన్ ఒవైసీ నేతృత్వంలోని AIMIM 5 సీట్లు గెలుపొందింది. తర్వాత నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు RJDలో చేరిపోయారు. లాలూకు దశాబ్దాలుగా ఉన్న ఓటు బ్యాంకుకు అసదుద్దీన్ సవాల్ విసిరారు. అందుకే ప్రతిపక్ష కూటమిలో ఒవైసీ చేరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నా ఆర్జేడీ అంగీకరించకపోవటానికి ఈ ఫలితాలే కారణమని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బిహార్ రాజకీయాల్లో చాలామార్పులు వచ్చాయి. EBC ఓట్లను ఎన్డీయే గణనీయంగా సంపాదించుకుంది. కానీ ముస్లిం-యాదవ్ ఫార్ములా ఇప్పటికీ RJDకి ఓటుబ్యాంకుగానే ఉంది. ఈసారి ఆ ఫార్ములా ఎంత మేరకు కలిసి వస్తుందో చూడాలి.