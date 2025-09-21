బిహార్లో గేరు మార్చిన కాంగ్రెస్- త్వరలో ప్రియాంకాగాంధీ యాత్ర- ఆ ఓటు బ్యాంకులే టార్గెట్!
ప్రియాంకాగాంధీ 'హర్ ఘర్ అధికార్ యాత్ర'పై కాంగ్రెస్ గంపెడాశలు- ఈనెల 26 నుంచి 10 రోజుల పాటు బిహార్లో పర్యటన- అసెంబ్లీ సీట్ల పంపకాల్లో పైచేయి కోసం బిగ్ స్కెచ్
Published : September 21, 2025 at 6:28 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్ గడ్డపై అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేడి రాచుకుంటోంది. 1990వ దశకం నుంచి అక్కడి రాజకీయ పటంలో కనిపించకుండా పోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్లీ యాక్టివేట్ అవుతోంది. అలనాటి పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి సాధించేందుకు సర్వశక్తులను ఒడ్డుతోంది. అగ్రనేతల యాత్రలతో ఓటర్లకు చేరువయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇటీవలే రాష్ట్రంలో 16 రోజుల పాటు 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించారు. బిహార్ తమకు చాలా ముఖ్యమనే సందేశాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల్లోకి పంపేందుకు తొలిసారిగా పట్నా వేదికగా బుధవారం (సెప్టెంబరు 24న) కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) సమావేశం జరగబోతోంది. దీనిలో అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకాగాంధీ పాల్గొంటారు. శుక్రవారం (సెప్టెంబరు 26) నుంచి 10 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో 'హర్ ఘర్ అధికార్ యాత్ర'ను ప్రియాంక నిర్వహించనున్నారు. ఇంతకీ ఆమె పర్యటన ప్రధాన లక్ష్యాలు ఏమిటి? దీని ద్వారా రాజకీయంగా ఏం సాధించాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది? అధికార ఎన్డీఏ కూటమిని, నీతీశ్ సర్కారును హస్తం పార్టీ ఎలా ఢీకొనబోతోంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తొలిసారిగా పట్నాలో సీడబ్ల్యూసీ భేటీ అందుకే?
బిహార్లోని 3.41 కోట్ల మంది మహిళా ఓటర్లపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టింది. రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగినా, లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగినా ప్రతిసారి ఫలితాలను నిర్ణయించడంలో మహిళా ఓటర్లే కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వారు కోరుకున్న కూటమినే విజయం వరిస్తోంది. గత మూడు దశాబ్దాల్లో బిహార్ గడ్డపై ఎదురైన చేదు ఫలితాలతో మేల్కొన్న హస్తం పార్టీ దిద్దుబాటు చర్యలను మొదలుపెట్టింది. ప్రత్యేకించి మహిళా ఓటర్లు లక్ష్యంగా సెప్టెంబరు 24న పట్నాకు సోనియాగాంధీ, ప్రియాంకాగాంధీ వాద్రా రానున్నారు. నగరంలోని చారిత్రక సదాఖత్ ఆశ్రమంలో నిర్వహించే సీడబ్ల్యూసీ సమావేశంలో వారు పాల్గొంటారు.
అలనాటి కంచుకోటలు సీమాంచల్, కోసీలపై గురి
ప్రియాంకాగాంధీ 'హర్ ఘర్ అధికార్ యాత్ర' ద్వారా బిహార్లో మళ్లీ అధికారాన్ని సాధించాలనే తమ సంకల్పాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ బయటపెట్టనుంది. చివరిసారిగా 2020లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ పోల్స్లో కాంగ్రెస్ 19 సీట్లే గెల్చింది. ఈసారి కూడా వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లలో పోటీ చేయాలని ఆ పార్టీ యోచిస్తోంది. ఒకప్పుడు రాష్ట్రంలోని సీమాంచల్, కోసీ ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్కు పెద్దసంఖ్యలో అసెంబ్లీ సీట్లు వచ్చేవి. ఈసారి మళ్లీ ఆయా స్థానాల్లో తమ సత్తాను చాటుకోవాలని హస్తం పార్టీ అనుకుంటోంది. అందుకే సెప్టెంబరు 26 నుంచి 10 రోజుల పాటు ఆయా ప్రాంతాల్లోని జిల్లాల్లో ప్రియాంకాగాంధీ పర్యటనకు సన్నాహాలు చేశారు. ఆమె యాత్ర ఖగారియాలో మొదలుకానుంది. పూర్ణియా, మోతీహరి, పట్నాలోనూ కొనసాగనుంది.
మహిళలు, ముస్లిం, బీసీ ఓటర్లపై ఫోకస్
1990వ దశకం నుంచి బిహార్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వరుస షాక్లు తగులుతున్నాయి. చివరకు ముస్లిం ఓటర్లు 50 శాతం దాకా ఉండే సీమాంచల్ ప్రాంతంలోని పలు అసెంబ్లీ సీట్లలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గతంలో చుక్కెదురైంది. ప్రస్తుతం విపక్ష 'మహాఘట్బంధన్' (ఇండియా) కూటమిలో చక్రం తిప్పుతున్న ఆర్జేడీ అగ్రనేత లాలూప్రసాద్ యాదవ్ 30 ఏళ్ల క్రితం సోషల్ ఇంజినీరింగ్ ఫార్ములాను అమలు చేశారు. యాదవ, ముస్లిం వర్గాల ఓటర్లను ఏకంచేసి ఆశించిన రీతిలో ఎన్నికల ఫలితాలను సాధించారు. ముస్లిం ఓటర్లు ఆర్జేడీ పక్షాన చేరడంతో సీమాంచల్లో హస్తం పార్టీకి అనూహ్య భంగపాటు ఎదురైంది. ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ కూటమి తరఫున బిహార్ సీఎంగా ఉన్న నీతీశ్ కుమార్, అలనాడు మహిళా ఓటర్లు, బీసీ ఓటర్ల సెంటిమెంట్తో గొప్ప ఎన్నికల ఫలితాలను సాధించారు. ప్రియాంకాగాంధీ రాష్ట్రంలో నిర్వహించనున్న 'హర్ ఘర్ అధికార్ యాత్ర' ద్వారా మహిళలు, ముస్లిం ఓటర్లు, బీసీల భరోసాను తిరిగి సాధించేందుకు కాంగ్రెస్ యత్నిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 'మహిళా సంవాద్' కార్యక్రమం ద్వారా ఇంటింటికి వెళ్లి మహిళా ఓటర్లతో ప్రియాంక సంభాషించనున్నారు. వారి జీవిత కష్టసుఖాలను అడిగి తెలుసుకుంటారు. అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, జీవికా కార్యకర్తల సమస్యలను సైతం ప్రియాంక లేవనెత్తే అవకాశం ఉంది. 'మా బహిన్ మాన్ యోజన' స్కీం ద్వారా మహిళలకు ఆర్థికసాయాన్ని అందిస్తామని విపక్ష కూటమి ఇచ్చిన హామీని ఆమె జనంలోకి తీసుకెళ్లనున్నారు. తద్వారా ప్రస్తుతం తన మిత్రపక్షంగా ఉన్న ఆర్జేడీ ఎదుట వీలైనన్ని ఎక్కువ అసెంబ్లీ సీట్లను కేటాయించాలనే డిమాండ్ను పెట్టాలని హస్తం పార్టీ భావిస్తోంది. ప్రియాంకాగాంధీ చరిష్మా తమకు కలిసొస్తుందనే ఆశాభావంతో కాంగ్రెస్ వేగంగా రాజకీయ పావులు కదుపుతోంది.
ప్రియాంకలో ఇందిరాగాంధీని జనం చూస్తున్నారు
''ప్రియాంకాగాంధీ యాత్ర కోసం బిహార్లోని కాంగ్రెస్ క్యాడర్తో పాటు సాధారణ ప్రజలు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రియాంకలో ఇందిరాగాంధీని జనం చూస్తున్నారు. గతంలో ఇతర పార్టీల్లోకి వెళ్లిన కాంగ్రెస్ నేతలు, ఇప్పుడు ప్రియాంక చరిష్మా ప్రభావంతో మళ్లీ సొంతగూటికి చేరుతున్నారు. మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకునే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ పావులు కదుపుతోంది'' అని బిహార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి రాజేశ్ రాథోడ్ చెప్పారు.
ప్రియాంక యాత్రపై కాంగ్రెస్ గంపెడాశలు
''అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపించిన వేళ బిహార్లో ప్రియాంకాగాంధీ నిర్వహించే యాత్ర కలిసొస్తుందని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. దీనివల్ల పార్టీ క్యాడర్లో జోష్ వస్తుందని ఆశిస్తోంది. ప్రియాంక పర్యటన ద్వారా మహిళా ఓటర్లకు చేరువ కావాలనే ప్రయత్నంలో కాంగ్రెస్ ఉంది. ఒకప్పుడు బిహార్ అనేది కాంగ్రెస్ కంచుకోట. కానీ ఇప్పుడు ఈ పార్టీకి 19 అసెంబ్లీ సీట్లే ఉన్నాయి. 2000 సంవత్సరం తర్వాతి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్జేడీపైనే ఆధారపడుతూ వస్తోంది. ఈ ప్రతికూల అంశాన్ని అధిగమించేందుకు హస్తం పార్టీ ప్రస్తుతం యత్నిస్తోంది. సొంతంగా బలాన్ని పెంచుకునేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. విపక్ష కూటమిలోని పార్టీల మధ్య జరగబోయే అసెంబ్లీ సీట్ల పంపకాల్లో పైచేయిని సాధించాలని యోచిస్తోంది'' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అరుణ్ పాండే విశ్లేషించారు.
సొంతకాళ్లపై నిలబడే యత్నంలో కాంగ్రెస్
''గత మూడు దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ లేని రీతిలో ఇప్పుడు బిహార్లో కాంగ్రెస్ యాక్టివ్ మోడ్లో ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతానికి కసరత్తు చేస్తోంది. విపక్ష కూటమిలోని పార్టీలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలని యోచిస్తోంది. రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తోంది. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకాగాంధీ లాంటి అగ్రనేతల యాత్రల ద్వారా కాంగ్రెస్ బలోపేతానికి మరోసారి బీజాలు పడుతున్నాయి. సొంతకాళ్లపై నిలబడాలనే స్పష్టమైన ఆశయంతో హస్తం పార్టీ ఉంది. ప్రియాంకాగాంధీ యాత్ర వల్ల రాష్ట్రంలోని ప్రధాన సమస్యలను, మహిళా సంక్షేమంతో ముడిపడిన అంశాలను కాంగ్రెస్ హైలైట్ చేయబోతోంది'' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే విశ్లేషించారు.
సీట్ల పంపకాల్లో పైచేయి కోసమే ఇదంతా
''గత ఎన్నికల్లో బిహార్లోని మహిళా ఓటు బ్యాంకు మనసులను గెల్చుకోవడంలో సీఎం నీతీశ్ కుమార్ సక్సెస్ అయ్యారు. గడిచిన కొన్నేళ్లలో ఆ ప్రభావ శక్తిని నీతీశ్ కోల్పోయారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈనేపథ్యంలో ప్రియాంకాగాంధీ ద్వారా మహిళల సమస్యలు, వారి సంక్షేమం, రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు, లా అండ్ ఆర్డర్ వైఫల్యాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడించనుంది. మహిళల గొంతుకగా తాము నిలుస్తామనే సందేశాన్ని ఇచ్చేందుకు ప్రియాంక ప్రయత్నించనున్నారు. ఇదంతా ఈసారి అసెంబ్లీ సీట్ల పంపకాల్లో పైచేయిని సాధించేందుకే. వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లను పొందాలనే పట్టుదలతో కాంగ్రెస్ ఉంది'' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి తెలిపారు.