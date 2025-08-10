Essay Contest 2025

బిహార్ డిప్యూటీ సీఎంకు 2 ఓటర్ ఐడీలు- కాంగ్రెస్ సంచలన ఆరోపణ - BIHAR DY CM HOLDS TWO VOTER ID

బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా‌కు రెండు వేర్వేరు చోట్ల ఓట్లు- రుజువులతో సహా కోర్టు ఎదుట హాజరవుతా : తేజస్వియాదవ్

Bihar Dy CM Vijay Sinha
Bihar Dy CM Vijay Sinha (ANI (File Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 3:02 PM IST

Bihar Dy CM Holds Two Voter ID : బిహార్‌ డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా‌కు రెండు వేర్వేరు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నాయని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. లఖీసరాయ్, బంకీపూర్‌లలో ఆయనకు ఓట్లు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ 'ఎక్స్' వేదికగా ఒక పోస్ట్ పెట్టింది. దీనికి సంబంధించిన ఎన్నికల సంఘం పోర్టల్‌లోని స్క్రీన్ షాట్లను కూడా షేర్ చేసింది. ఒక స్క్రీన్‌షాట్‌ ప్రకారం లఖీసరాయ్‌లో విజయ్ కుమార్ సిన్హా‌కు IAF3939337 అనే ఈపీఐసీ(EPIC) నంబరుతో ఓటు ఉంది. మరొక స్క్రీన్‌షాట్‌ ప్రకారం, బంకీపూర్‌లో విజయ్ కుమార్ సిన్హా‌కు AFS0853341 అనే ఈపీఐసీ(EPIC) నంబరుతో ఓటు ఉంది. ఓట్లను తొలగించేందుకు బీజేపీతో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) చేతులు కలిపిందంటూ ఇటీవలే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా‌ రెండు ఓట్ల వ్యవహారాన్ని బిహార్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ తెరపైకి తేవడం గమనార్హం.

"ఉప ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సిన్హాయే అందరి కంటే పెద్ద మోసగాడని తేలింది. ఆయనకు రెండుచోట్ల (లఖీసరాయ్‌, బంకీపూర్‌) ఓట్లు ఉన్నాయి. ఆ రెండుచోట్ల కూడా ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ(SIR) ఫామ్‌ను విజయ్ సిన్హా నింపారు. రెండు చోట్ల ఓటరు జాబితా ముసాయిదాలలోనూ ఆయన పేరుంది"
- బిహార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ

రెండు చోట్ల ఓట్లు ఎలా వచ్చాయి ?
డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా‌కు రెండు చోట్ల ఓట్లు ఎలా వచ్చాయి? గత ఎన్నికల్లో ఆయన రెండుచోట్ల కూడా ఓట్లు వేశారా? అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది. ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (SIR) కోసం ఆయన రెండు చోట్ల దరఖాస్తులను నింపడం రూల్స్‌కు వ్యతిరేకం కాదా? అని నిలదీసింది. ఆ రెండుచోట్లకు సంబంధించిన ఓటరు జాబితా ముసాయిదాల్లో డిప్యూటీ సీఎం పేరును ఎలా చేర్చారని హస్తం పార్టీ అడిగింది. ఈ మోసం చేసినందుకు విజయ్ సిన్హా‌పై ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడు నమోదు చేస్తారు? ఆయన ఎప్పుడు రాజీనామా చేస్తారు? అని ప్రశ్నించింది. ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) రూల్స్ కేవలం దళితులు, బీసీలు, పేదలు, కార్మికులకేనా? బీజేపీ సభ్యులకు అవి వర్తించవా? బీజేపీ, ఈసీ లింకు వల్లే ఈ మోసం జరిగిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ధ్వజమెత్తింది. "దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ సభ్యులకు ఈసీ డబుల్, ట్రిపుల్ పౌరసత్వాలను అందిస్తోంది. కొన్నిచోట్ల ఒకే ఓటరు ఐడీతో 80 ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఇంకొన్ని చోట్ల ఒక్కో వ్యక్తి నాలుగుసార్లు ఓట్లు వేస్తున్నాడు. దొంగలు దొంగలు దగ్గరి బంధువులు అన్నట్టుగా ఈ కథ ఉంది" అని హస్తం పార్టీ ఆరోపించింది.

'ఈటీవీ భారత్' క్రాస్ చెక్‌లో వెల్లడైన వివరాలివీ
డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా‌ రెండు ఓట్ల సమాచారాన్ని ఈసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌(electoralsearch.eci.gov.in)లో 'ఈటీవీ భారత్' క్రాస్ చెక్ చేసింది. దీంతో ఆ రెండు చోట్ల కూడా విజయ్ సిన్హా‌ అనే పేరుతో ఓట్లు ఉన్నట్లు తేలింది. తండ్రి పేరు కూడా సరిపోలింది. అయితే ఓటరు నంబరు IAF3939337లో తండ్రి పేరు శార్దా రమణ్ సింగ్ అని, ఓటరు నంబరు AFS0853341లో తండ్రి పేరు శార్దా రమణ్ అని ఉన్నట్లు గుర్తించాం. మొదటి ఓటరు ఐడీలో విజయ్ సిన్హా‌ వయసు 57 ఏళ్లు ఉండగా, రెండో ఓటరు ఐడీలో విజయ్ సిన్హా‌ వయసు 60 ఏళ్లుగా ఉందని వెల్లడైంది.

రెండుచోట్లా ఓటుహక్కు పత్రాలపై విజయ్ సిన్హా‌ సంతకాలు : తేజస్వియాదవ్
బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా‌కు రెండు ఓట్లు ఉండటం అనేది మోసపూరిత చర్య అని ఆర్‌జేడీ నేత తేజస్వియాదవ్ విమర్శించారు. ఈ మోసాన్ని తాము ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టామన్నారు. డిప్యూటీ సీఎంకు రెండు ఓట్లు ఉన్న అంశం, ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (SIR) తర్వాత అప్‌లోడ్ చేసిన ఓటరు జాబితాతో వెలుగులోకి వచ్చిందని ఆయన తెలిపారు. డిప్యూటీ సీఎం అఫిడవిట్ ప్రకారం ఆయనకు బంకీపూర్‌లో మాత్రమే ఓటుహక్కు ఉందని తేజస్వియాదవ్ అన్నారు. లఖీ సరాయ్, బంకీపూర్‌లకు చెందిన బూత్ లెవల్ అధికారులు (బీఎల్‌ఓ) ఇచ్చిన ఓటుహక్కు పత్రాలపైనా విజయ్ సిన్హా‌ సంతకాలు చేశారని, అందువల్లే రెండు ఓట్లు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఇందుకుగానూ డిప్యూటీ సీఎంపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలన్నారు. ఈసీ చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ మోసపూరితమైనా అయి ఉండాలి. లేదంటే విజయ్ కుమార్ సిన్హా అయినా మోసం చేసి ఉండాలని తేజస్వియాదవ్ వ్యాఖ్యానించారు.

రుజువులతో సహా కోర్టు ఎదుట హాజరవుతా
డిప్యూటీ సీఎం పేరిట ఉన్న రెండు ఓటరు ఐడీల సమాచారాన్ని తమకు సమర్పించాలంటూ గతంలో పాట్నా ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ (ఈఆర్‌ఓ) తనకు ఇచ్చిన నోటీసులపైనా తేజస్వి స్పందించారు. ఆ నోటీసు తనకు ఆగస్టు 7న సాయంత్రమే అందిందన్నారు. స్పీడ్ పోస్టు ఆగస్టు 8న ఉదయం తనకు చేరిందన్నారు. ఆ మరుసటి రోజే తాను ఈసీకి సమాధానం ఇచ్చానని తేజస్వి తెలిపారు. ఈ అంశంపై తాను మాట్లాడటానికి ముందే మీడియా ట్రయల్ మొదలైందని మండిపడ్డారు. తనకు తదుపరిగా ఆగస్టు 16న నోటీసు అందుతుందనే విషయం మీడియాకు ముందే తెలిసిపోయిందని ఆయన ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. 2 ఓట్ల అంశంపై డిప్యూటీ సీఎంకు, పాట్నా, లఖీసరాయ్ జిల్లాల అధికార యంత్రాంగాలకు నోటీసులు పంపుతారా లేదా అని ఆయన ఈసీని ప్రశ్నించారు. తనపై చర్యలను తీసుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు కానీ, డిప్యూటీ సీఎంపై చర్యలను తీసుకోరా అని ఎన్నికల సంఘాన్ని తేజస్వి నిలదీశారు. రుజువులతో సహా కోర్టు ఎదుట హాజరవుతానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని బీజేపీ ధ్వంసం చేస్తోందని ధ్వజమెత్తారు.

