By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 3:09 PM IST

EC On Bihar Assembly Polls : బిహార్ అసెంబ్లీ గడువు నవంబరు 22న ముగుస్తుందని, అంతకంటే ముందే రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ - CEC) జ్ఞానేశ్​ కుమార్ ప్రకటించారు. బిహార్‌లో ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐ‌ఆర్ - SIR) ప్రక్రియను ఈ ఏడాది జూన్ 24న ప్రారంభించి, నిర్ణీత గడువుతేదీలోగా పూర్తి చేశామని ఆయన వెల్లడించారు. ఆదివారం పట్నాలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో జ్ఞానేష్ కుమార్ మాట్లాడారు. తొలిసారిగా బూత్ లెవల్ అధికారుల (బీఎల్‌ఓ)కు కూడా తాము ట్రైనింగ్ ఇప్పించామని తెలిపారు.

ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ నిర్వహణలో విరామం ఎరుగకుండా పనిచేసిన బీఎల్‌ఓలకు మానసిక మోటివేషన్ కోసం గౌరవ భత్యాన్ని చెల్లించామని ఆయన వెల్లడించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను విజయవంతం చేసినందుకు ఓటర్లు అందరికీ అభినందనలు తెలిపారు. త్వరలో రాష్ట్రంలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఇదే స్ఫూర్తిని కనబర్చాలని, ప్రజాస్వామ్యపు పండుగలుగా పేరొందిన పోలింగ్ తేదీలను ఛట్ పూజా మహోత్సవాల్లా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని జ్ఞానేష్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ఓటుహక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరారు. బిహార్‌లో 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఎన్నికల సంఘం మొత్తం టీమ్ గత రెండు రోజులుగా రాష్ట్రంలోనే ఉందన్నారు. ఎన్నికల ఏర్పాట్ల అంశంపై బిహార్ పోలీసులు, దర్యాప్తు సంస్థలు, నోడల్ అధికారులతో ఈసీ అధికారులు సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

